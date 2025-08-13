Uprchlíci v súdánských vysídleneckých táborech se potýkají s hladem a cholerou
Cholera se šíří uprchlickým táborem Tawila v Dárfúru v západním Súdánu, kde statisícům lidí zůstalo jen voda, kterou mohou převařit, aby jim sloužila jako dezinfekční prostředek i lék.
"Mícháme citron do vody, když ho máme, a pijeme ho jako lék," řekla Mona Ibrahimová, která už dva měsíce žije v narychlo postaveném táboře v Tawile.
"Nemáme jinou možnost," řekla AFP, když seděla na holé zemi.
Adam je jedním z téměř půl milionu lidí, kteří v dubnu hledali útočiště v Tawile a jejím okolí z nedalekého obléhaného města Al-Fašír a vysídleného tábora Zamzam po útocích polovojenských Sil rychlé podpory (RSF), které jsou od dubna 2023 ve válce se súdánskou pravidelnou armádou.
Cholera v táborech
První případy cholery v Tawile byly zaznamenány na začátku června ve vesnici Tabit, asi 25 kilometrů jižně, řekl Sylvain Penicaud, koordinátor projektu francouzské charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF).
"Po dvou týdnech jsme začali identifikovat případy přímo v Tawile, zejména ve vysídleneckých táborech ve městě," řekl agentuře AFP.
Za poslední měsíc bylo jen v Tawile ošetřeno více než 1 500 případů, řekl, zatímco dětská agentura OSN uvedla, že od dubna se touto nemocí nakazilo asi 300 dětí ve městě.
V celém státě Severní Dárfúr je podle UNICEF ohroženo více než 640 000 dětí mladších pěti let.
Do 30. července bylo v Dárfúru zaznamenáno 2 140 infekcí a nejméně 80 úmrtí, ukazují údaje OSN.
Cholera je vysoce nakažlivá bakteriální infekce, která způsobuje těžký průjem a šíří se kontaminovanou vodou a potravinami.
Způsobuje rychlou dehydrataci a pokud se neléčí, může zabíjet během několika hodin, přesto jí lze předejít a obvykle ji lze snadno léčit perorálními rehydratačními roztoky.
Závažnější případy vyžadují intravenózní tekutiny a antibiotika.
Světová zdravotnická organizace minulý týden uvedla, že cholera "se přehnala Súdánem a všechny státy hlásí ohniska". Uvedla, že od července 2024 bylo v celé zemi hlášeno téměř 100 000 případů.
UNICEF také oznámil více než 2 408 úmrtí v 17 z 18 súdánských států od srpna 2024.
Ibrahim Adam Muhammad Abdalláh, výkonný ředitel UNICEF v Tawile, řekl AFP, že jeho tým "radí lidem, aby si myli ruce mýdlem, čistili přikrývky a plachty, které jim byly poskytnuty, a jak používat čistou vodu".
Ale v provizorních přístřešcích v Tawile, slepených z tenkých větví, zbytků plastu a svazků slámy, jsou i tato skromná opatření mimo dosah.
"Žádné mýdlo, žádné toalety, žádná volba"
Hmyz se shlukuje na každé sotva umyté misce a bzučí nad zbytky již tak skrovného jídla.
Halúm Ahmad, který už tři dny trpí těžkým průjmem, řekl, že "tam, kde žijeme, je tolik much".
Voda je často získávána z blízkých přírodních zdrojů – často kontaminovaných – nebo z jedné z mála zbývajících mělkých, funkčních studní.
"Je to extrémně znepokojující", řekl Penicaud z Lékařů bez hranic, ale "tito lidé nemají jinou možnost".
Ibrahim seděl vedle hromady nevypraného prádla na prašné zemi a řekl, že nikdo v okolí "nemá žádné mýdlo".
"Nemáme toalety – děti si ulevují pod širým nebem," dodal.
"Nemáme jídlo. Nemáme hrnce. Žádné přikrývky – vůbec nic," řekla Fatna Essa, padesátiletá vysídlená žena z Tawily.
OSN opakovaně varovala před nedostatkem potravin v Tawile, kam pomoc proudí, ale zdaleka ne dost na to, aby nasytila statisíce hladovějících lidí.
"Ohromeni"
Súdánský konflikt, který trvá již třetím rokem, si podle Organizace spojených národů vyžádal desetitisíce mrtvých a vyvolal největší vysídlovací a hladovou krizi na světě.
V Tawile se zdravotníci snaží zastavit epidemii cholery – ale zdroje jsou napjaté.
Lékaři bez hranic otevřeli v Tawile centrum pro léčbu cholery se 160 lůžky a plánují jej rozšířit na 200 lůžek.
Druhá jednotka byla také zřízena v Daba Nyra, jednom z nejvážněji postižených táborů. Ale oba jsou již zahlceny, řekl Penicaud.
Mezitím zůstávají konvoje s pomocí z velké části paralyzovány boji a přístup humanitární pomoci se téměř zastavil.
Ozbrojené skupiny – zejména RSF – blokují konvoje, aby se nedostaly k lidem v nouzi.
Mezitím může období dešťů, které vrcholí tento měsíc, přinést povodně, které dále kontaminují zásoby vody a zhorší krizi.
Jakékoli záplavy by mohly "zvýšit hrozbu propuknutí nemocí", varoval mluvčí OSN Stephane Dujarric.
Zdroj v angličtině: ZDE
