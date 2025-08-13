"Spojené státy odmítly zastavit Putina, Aljaška nic nezmění"

13. 8. 2025

Setkání Vladimira Putina s Donaldem Trumpem na Aljašce 15. srpna nezmění záměr Moskvy pokračovat ve válce na Ukrajině. George Barros, šéf oddělení Ruské federace a geoprostorové zpravodajské skupiny v Americkém institutu pro studium války, to řekl Ukrinformu 11. srpna.

Šéf Kremlu zatím neprojevil skutečnou touhu dosáhnout dohody v zájmu nastolení míru, takže jednání mezi vůdci Spojených států a Ruské federace situaci nezmění, domnívá se expert.

"Putin neprojevil žádnou ochotu ke kompromisu ohledně svých vojenských cílů. Nemyslím si, že se to na pátečním summitu změní," řekl mluvčí ISW.

Barros zdůraznil, že Bílý dům má obrovskou moc a vliv a může dosáhnout výsledků, pokud je využije naplno.

"Ale až dosud americká vláda odmítla použít všechny své schopnosti, aby donutila Putina [usednout] k jednacímu stolu," řekl.

Ve zprávě z 10. srpna experti ISW napsali, že Kreml se pokusí využít setkání na Aljašce k vytvoření rozkolu mezi Spojenými státy a Evropou.

