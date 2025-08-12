Ukrajina nepostoupí území, které by mohlo být odrazovým můstkem Ruska pro novou válku, prohlásil Zelenskyj
12. 8. 2025
Ukrajinský prezident nevidí žádné známky toho, že by se Rusko připravovalo na příměří, poté co se objevily zprávy o prolomení fronty v Donbasu
Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemůže souhlasit s ruským návrhem vzdát se dalšího území své země výměnou za příměří, protože Moskva by získané území využila jako odrazový můstek k zahájení budoucí války.
Ukrajinský prezident řekl, že nevěří, že Donald Trump podporuje požadavky Ruska, a vyjádřil naději, že americký prezident bude při pátečním setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce vystupovat jako čestný prostředník.
Dodal, že neexistují žádné známky toho, že by se Rusko připravovalo na dodržování příměří, protože se objevily zprávy, že malé sabotážní skupiny prorazily ukrajinskou obranu ve východním Donbasu a za tři dny postoupily asi deset kilometrů. Zelenskyj také varoval, že Rusko plánuje nové ofenzívy na třech částech frontové linie.
V rozhovoru s novináři před summitem Trumpa a Putina a den před virtuálním setkáním s americkými a evropskými lídry Zelenskyj řekl, že podle něj Putin chce ovládnout jeho zemi, protože „nechce suverénní Ukrajinu“.
Pro Ukrajinu je proto podle Zelenského nebezpečné, aby ji USA po aljašském summitu donutily přijmout ruský požadavek na převzetí částí Donbasu, které Rusko nekontroluje. Oblast, o kterou Rusko usiluje, se podle něj rozkládá na „asi 90 000 km²“ území země.
Minulý týden Rusko poprvé naznačilo, že je připraveno zvážit příměří v ukrajinské válce výměnou za stažení Ukrajiny z částí Donbasu, které stále kontroluje. Ačkoli Trump poté navrhl, že Rusko a Ukrajina by mohly provést „výměnu území“, Zelenskyj uvedl, že podle jeho názoru Rusko „pouze nabízí, že nebude postupovat dále, ale ani se nikde nestáhne“, a že výměna území není na stole.
„Donbas neopustíme. Nemůžeme to udělat,“ řekl Zelenskyj. „Pro Rusy je Donbas odrazovým můstkem pro budoucí novou ofenzivu.“ Region, který Rusko požaduje, je podle něj strategicky příliš důležitý na to, aby se ho vzdali, protože se jedná o silně opevněnou oblast, která chrání centrální města Ukrajiny.
„Neslyšel jsem nic – ani jediný návrh – co by zaručilo, že zítra nezačne nová válka a že se Putin nepokusí obsadit alespoň Dněpropetrovsk, Záporožsko a Charkov,“ řekl Zelenskyj poté, co Rusko získalo celý Donbas.
Ukrajinský prezident uvedl, že místo toho chce, aby Putin souhlasil s příměřím na současných frontových liniích a aby obě strany vrátily všechny válečné zajatce a pohřešované děti, než se začne jednat o území a budoucí bezpečnosti země. „Jakákoli otázka území nemůže být oddělena od bezpečnostních záruk,“ řekl.
Zelenskyj uvedl, že se nezúčastní summitu na Aljašce, prvního osobního setkání Trumpa a Putina od roku 2018, kdy oba nastoupili do úřadu. Vyjádřil však naději, že po něm bude následovat „trojstranné setkání“ s Trumpem a Putinem, ačkoli ruský prezident dosud uvedl, že se se Zelenským setkat nehodlá.
Ukrajinský prezident také vyjádřil důvěru v nepředvídatelného Trumpa, který podle něj může fungovat jako čestný prostředník mezi ním a Putinem. „Nevěřím, že Putinův návrh je návrhem Trumpa,“ řekl. „Věřím, že Trump zastupuje Spojené státy americké. Chová se jako prostředník – stojí uprostřed, ne na straně Ruska. Ať nestojí na naší straně, ale uprostřed.“
Uvedl, že neví, o čem přesně budou Putin a Trump na Aljašce jednat, a dodal, že „pravděpodobně existuje bilaterální linie“ jednání o dalších tématech společného zájmu, jako je obchod, sankce a podnikání. Řekl však, že Putin dosáhl diplomatického vítězství tím, že zajistil schůzku: „Snaží se, omlouvám se, o fotografie. Potřebuje fotografii ze svého setkání s prezidentem Trumpem.“
Zelenskyj řekl, že Rusko se zoufale snaží ukázat, že válku vyhrává, a že Kreml chce „vytvořit určitý narativ, zejména v amerických médiích, že Rusko postupuje vpřed a Ukrajina prohrává“, a to prostřednictvím sabotážních útoků v Donbasu.
Uznává, že „skupiny Rusů postoupily na několika místech asi o 10 kilometrů“, ale dodává: „Nemají žádné vybavení, jen zbraně v rukou,“ a uvedl, že někteří již byli zabiti nebo zajati.
Z ukrajinského pohledu však toto porušení dohody přichází v nevhodnou dobu. Na Aljašce Putin pravděpodobně řekne Trumpovi, že tyto úspěchy dokazují, že Rusko postupně vyhrává tříletou válku na východě, a že budoucí podpora USA pro Kyjev bude zbytečná.
Válečné mapy ukazovaly dvě linie postupu východně od města Dobropillja a od pátku pokrok asi o deset kilometrů. Odborníci uvedli, že příštích několik dní bude rozhodujících pro to, zda Ukrajina dokáže zastavit průlom fronty.
Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko soustředilo v tomto sektoru asi 110 000 vojáků a že útočníci „bezohledně pokoušejí proniknout do našich obranných linií pomocí sabotáže a malých pěších skupin, bez ohledu na své ztráty“.
Vojenské velení v příspěvku na sociálních sítích uvedlo, že na rozkaz ukrajinského vrchního velitele Oleksandra Syrského byly nasazeny zálohy, aby se podařilo obnovit frontovou linii.
Institut pro studium války uvedl, že ruské „sabotážní a průzkumné skupiny“ pronikly na území kontrolované Ukrajinou poblíž Dobropillje, klíčového zásobovacího bodu na západě Doněcké oblasti.
„Je předčasné označovat ruský postup v oblasti Dobropillje za průlom na operační úrovni,“ uvedl ISW v pondělí večer. Uvedl, že útočníci se nyní pokusí „taktický postup“ proměnit v něco významnějšího.
Rusko utrpělo těžké ztráty, asi 1 000 mužů denně, z toho 500 zabitých a 500 zraněných v pondělí, uvedl Zelenskyj, protože se při prolomení obranných linií Kyjeva spoléhá hlavně na útoky pěchoty.
Zelenskyj uvedl, že ztráty Ukrajiny ve stejný den byly mnohem menší – celkem 340 – „18 zabitých a 243 zraněných, 79 pohřešovaných v boji“. V minulosti však Ukrajina často nebyla schopna ruské síly, které prorazily obranu, zatlačit zpět.
Bývalý vysoký důstojník ukrajinské armády Bohdan Krotevyč uvedl, že prorážení ukrajinských linií bylo způsobeno tím, že „namísto posílení obranných jednotek pěchotou“ dali velitelé v Kyjevě přednost nasazení nově mobilizovaných vojáků do útočných sil, čímž oslabili jednotky již na frontové linii.
„Abychom stabilizovali frontu, musíme posílit brigády na kontaktní linii pěchotou,“ řekl Krotevyč a vyzval Ukrajinu, aby urgentně posílila své záložní síly a přijala obrannou strategii, místo aby se pokoušela čelit vysoce rizikovým útokům ruské pěchoty vlastními silami.
DobropilljA je klíčovým zásobovacím bodem pro obléhaná města Pokrovsk a Myrnohrad na jihu a hlavní města ukrajinské části Donbasu na východ od centra země.
Diskuse