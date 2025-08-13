Ruští představitelé vyzývají původní obyvatele severu, aby odevzdali zbraně a munici na pomoc Putinově válce na Ukrajině
13. 8. 2025
Ruští představitelé v Jamalsko-něneckém autonomním okruhu vyzvali lovce z řad domorodého obyvatelstva, aby odevzdali své zbraně a střelivo na pomoc ruské armádě v jejím tažení na Ukrajině.
Za prvé je to známka toho, že ruská armáda skutečně má problémy se zajištěním dostatku pušek a střeliva pro své jednotky v první linii. Za druhé, výzva byla šířena na internetu, což je indikací toho, jak důležitá je nyní tato komunikační síť i pro domorodé obyvatele národů na ruském severu.
A za třetí – a to je pravděpodobně a co je nejdůležitější – je to ukazatel toho, jak dobře jsou tyto národy vyzbrojeny, což je situace, kterou si mnozí mohou jen těžko představit, ale která je dlouhou skutečností života v Ruské federací a předtím i v Sovětském svazu.
Řada příslušníků těchto početně malých národů protestovala proti této výzvě a ostře se ptala, zda to znamená, že Moskva ve skutečnosti nedokáže vyrobit dostatek zbraní pro vlastní armádu.
