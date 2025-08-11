Miliony lidí jsou šokovány: Izrael v neděli večer v Gaze vyvraždil cíleným útokem dva slavné, odvážné novináře a jejich kameramany
11. 8. 2025
Dnes večer, 10. srpna, byl Anas Sharif, @AnasAlSharif0 , renomovaný palestinský novinář a otec dvou dětí, spolu se svým kolegou Mohammadem Qaraqei zabit při bombovém útoku Izraele. Nebudu zde sdílet děsivé video jeho vraždy, ale zemřel ve své novinářské vestě, která byla téměř celá spálená. Žádná neprůstřelná vesta nemůže ochránit před izraelskou psychopatií. Anas, stejně jako všichni novináři v Gaze, byl zabit za to, že bez cenzury sdílel pravdu. Dělal to, co většina novinářů v pohodlí svých kanceláří nedokáže – svou práci.
The blood of Anas al-Sharif and other slain journalists is on the hands of Western media figures who have justified Israel’s crimes while ignoring, or excusing, the killing and intimidation of Palestinian journalists.— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) August 10, 2025
Tonight, August 10,— Mariam Barghouti مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) August 10, 2025
Anas Sharif, @AnasAlSharif0, renowned Palestinian journalist, & father of two was bombed to death by Israel alongside his peer, Mohammad Qaraqei.
I will refrain from sharing the gruesome video of his murder, but he died in his press vest, which was mostly… pic.twitter.com/QzsHAMtQQV
Izraelské síly zabily v neděli večer dva nejvýznamnější novináře z Gazy, což pravděpodobně signalizuje začátek rozsáhlého útoku na město Gaza.
Novinář Al Jazeery Anas al-Sharif zabit při izraelském útoku v Gaze
Al-Sharif (28) zahynul poté, co izraelské síly zasáhly stan pro novináře
Al-Sharif zahynul při útoku, který se jeví jako cílený izraelský útok na stan, v němž byli ubytováni novináři před nemocnicí al-Shifa.
Novinář televice Al Jazeera Anas al-Sharif byl zabit při útoku, který se jeví jako cílený útok Izraele, uvedl ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze.
Al-Sharif (28) byl zabit poté, co byl zasažen stan pro novináře před hlavní bránou nemocnice.
Známý arabský korespondent Al Jazeera rozsáhle informoval ze severní Gazy.
Mediální síť Al Jazeera nedávno odsoudila izraelskou armádu za to, co označila za „kampaň podněcování“ proti svým reportérům v pásmu Gazy, mezi nimiž byl zejména al-Sharif.
V červenci izraelský armádní mluvčí Avichai Adraee sdílel na sociálních sítích video, v němž obvinil al-Sharifa z členství ve vojenském křídle Hamásu – tvrzení, které bylo důrazně odmítnuto jako nepravdivé.
Izrael pravidelně obviňuje palestinské novináře v Gaze z členství v Hamásu od zahájení války proti enklávě v říjnu 2023, což podle lidskoprávních organizací má diskreditovat jejich reportáže o izraelských zločinech.
Od začátku bombardování izraelská armáda zabila více než 200 novinářů a pracovníků médií, včetně několika novinářů Al Jazeery a jejich příbuzných.
Zdroj v angličtině ZDE
Jeho poslední příspěvek. Stejně jako všichni ostatní Palestinci v posledních 22 měsících, prosil svět o pomoc, ale svět se odvrátil. Nikdy neodpustíme. Nikdy.
BREAKING: Israel kills Gaza journalists Anas al-Sharif and Mohammed Qreiqa in a strike on their tent https://t.co/VWvXuGuz12 pic.twitter.com/amObFYu2v2— Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 10, 2025
His last post. Like every other Palestinian in the last 22 months, he pleaded to the world and the world looked away.— Hamza Yusuf (@Hamza_a96) August 10, 2025
We will never forgive. Never. https://t.co/jT8b7M60oE
Nyní jste se po nesčetných měsících dokumentování teroristických zločinů Izraele opět shledali. Bůh je svědkem, že jste ani na vteřinu nepřestali ukazovat utrpení svého lidu.
Kéž Bůh smiluje se nad vašimi dušemi, Anasi a Hossame.
Now you are both reunited after countless months documenting the terrorist crimes of Israel. God is witness that you never stopped, even for a second, from showing the suffering of your people.— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 10, 2025
May God have mercy on your souls, Anas and Hossam. pic.twitter.com/WvpbQMOQOZ
🚨BREAKING: Israel just killed journalist Anas Al-Sharif @AnasAlSharif0 pic.twitter.com/8zsGUYhGef— Gaza Notifications (@gazanotice) August 10, 2025
Fuck Israel. Dismantle it. Fuck the IDF. Monsters. Every last one of you. https://t.co/2P6UcT1VLt— Monisha Rajesh 🍉 (@monisha_rajesh) August 10, 2025
Izrael nezavraždil jen @AnasAlSharif0 a celý tým Al-Jazeery v Gaze. Zabili Anase spolu s jeho synovcem Mosaabem Sharifem (je třeba poznamenat, že Anasův bratr již byl zabit Izraelem). Jeho synovec chtěl být také novinářem a učil se tomuto povolání. Dnes v noci byli strýc a synovec zabiti při úmyslném bombardování. A to vše zatímco jsou Izraelem vyhladověni v rámci pokračujícího blokování životně důležité pomoci do Gazy.
Odporná lidská bytost, možná spíš placený hasbarista, jako vždy právě omlouvá vraždu 4 palestinských novinářů. Tohle je člověk, kterého repostuje jiný propaganista Jakub Szántó. Naprostá nechutnost. pic.twitter.com/Yj8T9613Bk— Prokop Singer (@prokki) August 10, 2025
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Izrael právě zabil novináře Al Jazeery Anase Al-Sharifa v Gaze. Shodili bombu na stan, kde hledal úkryt. Izrael tak za pouhých 662 dní zabil v Gaze více než 250 novinářů. To je v historii bezprecedentní.
Israel didn’t just murder @AnasAlSharif0 and the entire crew of Al-Jazeera in Gaza city.— Mariam Barghouti مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) August 10, 2025
They killed Anas with his nephew, Mosaab Sharif (noting Anas’ brother had already been killed by Israel)
His nephew wanted to also be a journalist, was learning to be one.
Tonight uncle… pic.twitter.com/s27i3xUErG
Před necelou hodinou palestinský novinář Anas Al-Sharif varoval, že pokud se to neskončí, „Gaza bude zničena, hlasy jejích obyvatel umlčeny, jejich tváře vymazány – a historie si vás bude pamatovat jako mlčící svědky genocidy, kterou jste se rozhodli nezastavit.“
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) August 10, 2025
Israel has just killed Al Jazeera journalist Anas Al-Sharif in Gaza.
They dropped a bomb on the tent where he had sought refuge.
Israel has now slaughtered over 250 journalists in Gaza in just 662 days.
This is unprecedented in history. pic.twitter.com/FCeyrxLHM2
Barely an hour ago, Palestinian journalist Anas Al-Sharif warned if this doesn’t end, “Gaza will be reduced to ruins, its people’s voices silenced, their faces erased — and history will remember you as silent witnesses to a genocide you chose not to stop.”— Prem Thakker (@prem_thakker) August 10, 2025
Israel just killed him pic.twitter.com/0tICFWPdfk
Toto je moje poslední vůle a poselství. Pokud se tato slova dostala k vám, vězte, že Izrael mě zabil a umlčel můj hlas. Nejprve vám přeji mír a milosrdenství a požehnání Boží. Bůh ví, že jsem dal vše, co jsem měl – veškeré své úsilí a sílu –, abych byl oporou a hlasem svého lidu, od chvíle, kdy jsem poprvé otevřel oči v uličkách a ulicích uprchlického tábora Jabalia. Doufal jsem, že mi Bůh dopřeje dost let, abych se mohl vrátit se svou rodinou a blízkými do našeho rodného města, okupovaného Asqalanu (Al-Majdal). Ale Boží vůle byla silnější a Jeho rozhodnutí je konečné.
Prožil jsem bolest v celé její hloubce, mnohokrát jsem okusil smutek a ztrátu. Přesto jsem ani na jediný den nezaváhal a sděloval pravdu takovou, jaká je – bez zkreslení a úprav – v naději, že Bůh bude svědkem těm, kteří mlčeli, těm, kteří přijali naše zabíjení, těm, kteří nám bránili dýchat, a těm, jejichž srdce zůstala lhostejná k tělům našich dětí a žen a kteří neudělali nic, aby zastavili masakr, který náš lid snáší již více než rok a půl.
Naléhavě vás žádám, abyste se pevně drželi Palestiny – klenotu muslimského světa a srdce každého svobodného člověka na této zemi. Naléhavě vás žádám, abyste stáli po boku jejího lidu a jejích ukřivděných malých dětí, kterým nebyla dána šance snít nebo žít v bezpečí a míru, jejichž nevinná těla byla rozdrcena tisíci tunami izraelských bomb a raket, které je roztrhaly na kusy a rozmetaly jejich ostatky po zdech.
Naléhavě vás žádám, abyste se nenechali umlčet řetězy ani omezovat hranicemi. Buďte mosty k osvobození země a jejího lidu, dokud slunce důstojnosti a svobody znovu nezasvítí na naši ukradenou vlast.
Naléhavě vás žádám, abyste se postarali o mou rodinu. Naléhavě vás žádám, abyste se postarali o mé zlatíčko, mou milovanou dceru Sham, kterou jsem se nedožil, abych ji viděl vyrůstat, jak jsem snil. Prosím vás, postarejte se o mého drahého syna Salaha, kterého jsem si přál mít po boku, dokud nevyroste, aby mohl nést mé břemeno a pokračovat v mém poslání.
Prosím vás, postarejte se o mou milovanou matku, jejíž požehnané modlitby mě dovedly tam, kde jsem, jejíž prosby byly mou pevností a jejíž světlo mi svítilo na cestu. Modlím se, aby Bůh uklidnil její srdce a odměnil ji za mě tou nejlepší odměnou.
Také vás prosím, abyste se postarali o mou životní partnerku, mou milovanou ženu Umm Salah (Bayan). Válka nás držela od sebe dlouhé dny a měsíce, ale ona zůstala věrná svému slibu – neochvějná jako olivovník, který se neohýbá – trpělivá a věrná, nesoucí v mé nepřítomnosti odpovědnost s silou a vírou.
Prosím vás, abyste jim stáli po boku a byli jim oporou po Alláhu Všemohoucím. Pokud zemřu, zemřu pevně věřící ve své zásady. Před Alláhem dosvědčuji, že jsem spokojen s Jeho rozhodnutím, věřím, že se s Ním setkám, a jsem si jist, že to, co je u Alláha, je lepší a věčné. Ó Alláhu, přijmi mě mezi mučedníky, odpusť mi mé minulé i budoucí hříchy a nechť má krev osvětluje cestu ke svobodě mého lidu a mé rodiny. Odpusť mi, pokud jsem selhal, a modli se za mě, aby mi bylo uděleno milosrdenství, neboť jsem zůstal věrný své přísaze – nikdy jsem se nezměnil, nikdy jsem nezradil. Nezapomeňte na Gazu... A nezapomeňte na mě ve svých upřímných modlitbách za odpuštění a přijetí.
Anas Jamal Al-Sharif 06.04.2025
Toto je to, co náš milovaný Anas požádal, aby bylo zveřejněno po jeho mučednické smrti.
