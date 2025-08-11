Miliony lidí jsou šokovány: Izrael v neděli večer v Gaze vyvraždil cíleným útokem dva slavné, odvážné novináře a jejich kameramany

11. 8. 2025

čas čtení 11 minut
Krev Anase al-Sharifa a dalších zavražděných novinářů je na rukou západních mediálních osobností, které ospravedlňují zločiny Izraele a ignorují nebo omlouvají zabíjení a zastrašování palestinských novinářů.
Dnes večer, 10. srpna, byl Anas Sharif, @AnasAlSharif0 , renomovaný palestinský novinář a otec dvou dětí, spolu se svým kolegou Mohammadem Qaraqei zabit při bombovém útoku Izraele. Nebudu zde sdílet děsivé video jeho vraždy, ale zemřel ve své novinářské vestě, která byla téměř celá spálená. Žádná neprůstřelná vesta nemůže ochránit před izraelskou psychopatií. Anas, stejně jako všichni novináři v Gaze, byl zabit za to, že bez cenzury sdílel pravdu. Dělal to, co většina novinářů v pohodlí svých kanceláří nedokáže – svou práci.
Izrael zabil dva přední novináře z Gazy v pravděpodobné předzvěsti útoku

Dva novináři z Al Jazeery, Anas al-Sharif a Mohammed Qraiqea, byli zabiti při izraelském útoku na stan v Gaze

Izraelské síly zabily v neděli večer dva nejvýznamnější novináře z Gazy, což pravděpodobně signalizuje začátek rozsáhlého útoku na město Gaza. 

Ředitel zdravotnického komplexu Al-Shifa v Gaze uvedl, že korespondenti Al Jazeery Anas al Sharif a Mohammed Qraiqea byli zabiti při útoku izraelských sil na jejich stan, stejně jako kameramani Ibrahim Zaher a Mohammed Noufal.

Zdroj v angličtině ZDE

AKTUÁLNÍ

Novinář Al Jazeery Anas al-Sharif zabit při izraelském útoku v Gaze
Al-Sharif (28) zahynul poté, co izraelské síly zasáhly stan pro novináře


Al-Sharif zahynul při útoku, který se jeví jako cílený izraelský útok na stan, v němž byli ubytováni novináři před nemocnicí al-Shifa.

Novinář televice Al Jazeera Anas al-Sharif byl zabit při útoku, který se jeví jako cílený útok Izraele, uvedl ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze.

Al-Sharif (28) byl zabit poté, co byl zasažen stan pro novináře před hlavní bránou nemocnice.

Známý arabský korespondent Al Jazeera   rozsáhle informoval ze severní Gazy.

Mediální síť Al Jazeera nedávno odsoudila izraelskou armádu za to, co označila za „kampaň podněcování“ proti svým reportérům v pásmu Gazy, mezi nimiž byl zejména al-Sharif.

V červenci izraelský armádní mluvčí Avichai Adraee sdílel na sociálních sítích video, v němž obvinil al-Sharifa z členství ve vojenském křídle Hamásu – tvrzení, které bylo důrazně odmítnuto jako nepravdivé.

Izrael pravidelně obviňuje palestinské novináře v Gaze z členství v Hamásu od zahájení války proti enklávě v říjnu 2023, což podle lidskoprávních organizací má diskreditovat jejich reportáže o izraelských zločinech.

Od začátku bombardování izraelská armáda zabila více než 200 novinářů a pracovníků médií, včetně několika novinářů Al Jazeery a jejich příbuzných.

Zdroj  v angličtině ZDE

Níže jsou některé z četných, šokovaných reakcí: 

Jeho poslední příspěvek. Stejně jako všichni ostatní Palestinci v posledních 22 měsících, prosil svět o pomoc, ale svět se odvrátil. Nikdy neodpustíme. Nikdy.

 Nyní jste se po nesčetných měsících dokumentování teroristických zločinů Izraele opět shledali. Bůh je svědkem, že jste ani na vteřinu nepřestali ukazovat utrpení svého lidu.

Kéž Bůh smiluje se nad vašimi dušemi, Anasi a Hossame.

Do prdele s Izraelem. Zničte ho. Do prdele s IDF. Monstra. Každý jeden z vás. 

Anas Al-Sharif a jeho žena zveřejnili tuto fotografii v lednu 2025, aby oslavili dlouho očekávané setkání rodiny, kdy se po 15 měsících strávených v exilu konečně dočkal své ženy a dětí. Před několika okamžiky Izrael Anase zavraždil a jeho děti tak zůstaly osiřelé.


Izrael nezavraždil jen @AnasAlSharif0 a celý tým Al-Jazeery v Gaze. Zabili Anase spolu s jeho synovcem Mosaabem Sharifem (je třeba poznamenat, že Anasův bratr již byl zabit Izraelem). Jeho synovec chtěl být také novinářem a učil se tomuto povolání. Dnes v noci byli strýc a synovec zabiti při úmyslném bombardování. A to vše zatímco jsou Izraelem vyhladověni v rámci pokračujícího blokování životně důležité pomoci do Gazy. AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Izrael právě zabil novináře Al Jazeery Anase Al-Sharifa v Gaze. Shodili bombu na stan, kde hledal úkryt. Izrael tak za pouhých 662 dní zabil v Gaze více než 250 novinářů. To je v historii bezprecedentní. Před necelou hodinou palestinský novinář Anas Al-Sharif varoval, že pokud se to neskončí, „Gaza bude zničena, hlasy jejích obyvatel umlčeny, jejich tváře vymazány – a historie si vás bude pamatovat jako mlčící svědky genocidy, kterou jste se rozhodli nezastavit.“



Toto je moje poslední vůle a poselství. Pokud se tato slova dostala k vám, vězte, že Izrael mě zabil a umlčel můj hlas. Nejprve vám přeji mír a milosrdenství a požehnání Boží. Bůh ví, že jsem dal vše, co jsem měl – veškeré své úsilí a sílu –, abych byl oporou a hlasem svého lidu, od chvíle, kdy jsem poprvé otevřel oči v uličkách a ulicích uprchlického tábora Jabalia. Doufal jsem, že mi Bůh dopřeje dost let, abych se mohl vrátit se svou rodinou a blízkými do našeho rodného města, okupovaného Asqalanu (Al-Majdal). Ale Boží vůle byla silnější a Jeho rozhodnutí je konečné. 

Prožil jsem bolest v celé její hloubce, mnohokrát jsem okusil smutek a ztrátu. Přesto jsem ani na jediný den nezaváhal a sděloval pravdu takovou, jaká je – bez zkreslení a úprav – v naději, že Bůh bude svědkem těm, kteří mlčeli, těm, kteří přijali naše zabíjení, těm, kteří nám bránili dýchat, a těm, jejichž srdce zůstala lhostejná k tělům našich dětí a žen a kteří neudělali nic, aby zastavili masakr, který náš lid snáší již více než rok a půl. 

Naléhavě vás žádám, abyste se pevně drželi Palestiny – klenotu muslimského světa a srdce každého svobodného člověka na této zemi. Naléhavě vás žádám, abyste stáli po boku jejího lidu a jejích ukřivděných malých dětí, kterým nebyla dána šance snít nebo žít v bezpečí a míru, jejichž nevinná těla byla rozdrcena tisíci tunami izraelských bomb a raket, které je roztrhaly na kusy a rozmetaly jejich ostatky po zdech. 

Naléhavě vás žádám, abyste se nenechali umlčet řetězy ani omezovat hranicemi. Buďte mosty k osvobození země a jejího lidu, dokud slunce důstojnosti a svobody znovu nezasvítí na naši ukradenou vlast. 

Naléhavě vás žádám, abyste se postarali o mou rodinu. Naléhavě vás žádám, abyste se postarali o mé zlatíčko, mou milovanou dceru Sham, kterou jsem se nedožil, abych ji viděl vyrůstat, jak jsem snil. Prosím vás, postarejte se o mého drahého syna Salaha, kterého jsem si přál mít po boku, dokud nevyroste, aby mohl nést mé břemeno a pokračovat v mém poslání. 

Prosím vás, postarejte se o mou milovanou matku, jejíž požehnané modlitby mě dovedly tam, kde jsem, jejíž prosby byly mou pevností a jejíž světlo mi svítilo na cestu. Modlím se, aby Bůh uklidnil její srdce a odměnil ji za mě tou nejlepší odměnou. 

Také vás prosím, abyste se postarali o mou životní partnerku, mou milovanou ženu Umm Salah (Bayan). Válka nás držela od sebe dlouhé dny a měsíce, ale ona zůstala věrná svému slibu – neochvějná jako olivovník, který se neohýbá – trpělivá a věrná, nesoucí v mé nepřítomnosti odpovědnost s silou a vírou. 

Prosím vás, abyste jim stáli po boku a byli jim oporou po Alláhu Všemohoucím. Pokud zemřu, zemřu pevně věřící ve své zásady. Před Alláhem dosvědčuji, že jsem spokojen s Jeho rozhodnutím, věřím, že se s Ním setkám, a jsem si jist, že to, co je u Alláha, je lepší a věčné. Ó Alláhu, přijmi mě mezi mučedníky, odpusť mi mé minulé i budoucí hříchy a nechť má krev osvětluje cestu ke svobodě mého lidu a mé rodiny. Odpusť mi, pokud jsem selhal, a modli se za mě, aby mi bylo uděleno milosrdenství, neboť jsem zůstal věrný své přísaze – nikdy jsem se nezměnil, nikdy jsem nezradil. Nezapomeňte na Gazu... A nezapomeňte na mě ve svých upřímných modlitbách za odpuštění a přijetí. 

Anas Jamal Al-Sharif 06.04.2025 

Toto je to, co náš milovaný Anas požádal, aby bylo zveřejněno po jeho mučednické smrti.



0
Vytisknout
112

Diskuse

Obsah vydání | 11. 8. 2025