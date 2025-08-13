Rusko: Státní propaganda začala vyhrožovat Ázerbájdžánu "novou speciální vojenskou operací"
13. 8. 2025
Na jižním Kavkaze je možná nová "speciální vojenská operace", řekl propagandista Vladimir Solovjov ve vysílání nedělního večerního pořadu na televizním kanálu Rusko-1. Válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle něj nemusí nutně skončit, i když se Vladimir Putin a Donald Trump dohodnou na míru během jednání na Aljašce.
V oblasti Kaspického moře se mohou objevit základny NATO, a to je "velmi velký problém", řekl Solovjov a jednoznačně narážel na Ázerbájdžán, který má blízko k Turecku, které je součástí Severoatlantické aliance. "A to je tak nebezpečné, že pokud se na to díváme z geopolitického hlediska, může to vést k takovým důsledkům, že to nemusí být poslední SVO naší generace," cituje agentura Solovjova.
Solovjov obvinil "Evropany" z možné nové "speciální vojenské operace" na jižním Kavkaze, protože podle propagandisty je jejich zájmem, "aby tam byla válka".
Vztahy s Ázerbájdžánem se rozpadly na začátku roku, kdy úder ruské protivzdušné obrany sestřelil letadlo Ázerbájdžánských aerolinií u Grozného. Vladimir Putin se odmítl veřejně omluvit za incident, který vedl k havárii letadla a smrti 38 lidí na palubě.
Situace se zhoršila na konci června, kdy v důsledku razie v Jekatěrinburgu na základě obvinění z vraždy byli zadrženi členové ázerbájdžánské diaspory a dva z nich, bratři Zijaddin a Husajn Safarovovi, během vazby zemřeli. Baku tvrdí, že příčinou jejich smrti bylo kruté bití, což podle ázerbájdžánských údajů potvrdila pitva.
Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev v červenci vyzval Ukrajinu, aby "nesouhlasila s okupací", a v srpnu podle Caliber, publikace blízké vládě, začal uvažovat o dodávkách zbraní do Kyjeva.
Takové rozhodnutí může být učiněno v reakci na ruské údery na zařízení státní ropné a plynárenské společnosti SOCAR v Oděské oblasti, sdělily zdroje společnosti Caliber.
Ruské jednotky vypustily v noci ze 7. na 8. srpna pět kamikadze dronů typu Šáhid na ropný sklad SOCAR v Oděské oblasti. V důsledku stávky vypukl požár, došlo k poškození dieselového potrubí a čtyři zaměstnanci společnosti byli vážně zraněni.
V noci na 6. srpna byla napadena kompresorová stanice Orlovka ve vesnici Novoselskoje, přes kterou je ázerbájdžánský plyn dodáván na Ukrajinu transbalkánským plynovodem.
