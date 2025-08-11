Významný novinář televize Al Jazeera byl Izraelem v Gaze zavražděn
Významný novinář televize Al Jazeera, který vyjádřil obavy z toho, že bude zabit, byl zavražděn izraelským bombardováním jeho stanu
Anas al-Sharif, známý dokumentováním propuštění rukojmích a sundáním neprůstřelné vesty po příměří, byl zabit spolu se třemi kolegy v stanu pro novináře před nemocnicí al-Shifa v Gaze.
„Naši kolegové z Al Jazeera Arabic informují, že novináři Anas al-Sharif a Mohammed Qreiqeh byli zabiti spolu s kameramany Ibrahimem Zaherem a Mohammedem Noufalem při izraelském útoku na Gazu,“ uvedla Al Jazeera.
Izraelské obranné síly útok potvrdily a lživě tvrdily, že reportér „působil jako vůdce teroristické buňky teroristické organizace Hamás a byl zodpovědný za raketové útoky na izraelské civilisty a izraelské obranné síly“. Televize Al Jazeera toto obvinění důrazně popřela. Izrael označuje většinu civilistů, které zavraždí, za "teroristy z Hamásu".
V červenci al-Sharif řekl Výboru na ochranu novinářů, že žije s „pocitem, že může být kdykoli bombardován a zabit“. Byl široce známý svými reportážemi o válce v Gaze, zejména o propuštění izraelských rukojmích zajatých Hamásem.
V lednu letošního roku, po uzavření příměří mezi Hamásem a Izraelem, na sebe al-Sharif upoutal pozornost, když během živého vysílání sundal neprůstřelnou vestu, zatímco byl obklopen desítkami obyvatel Gazy oslavujících dočasné zastavení nepřátelských akcí.
Několik minut před svou smrtí al-Sharif napsal na Twitteru: „Aktuální zpráva: Východní a jižní části města Gaza jsou terčem intenzivního a soustředěného izraelského bombardování pomocí ‚ohnivých pásů‘.“
Novinář Al Jazeera v Gaze, Hani Mahmoud, řekl: „Toto je možná nejtěžší věc, o které jsem za posledních 22 měsíců informoval. Nejsem daleko od nemocnice al-Shifa, jen jeden blok odtud, a slyšel jsem mohutnou explozi, která se odehrála asi před půl hodinou poblíž nemocnice al-Shifa.
„Viděl jsem, jak to rozzářilo oblohu, a během chvilky se rozšířila zpráva, že byl bombardován tábor novinářů u hlavní brány nemocnice al-Shifa.“
