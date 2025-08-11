Za tři měsíce bylo nad Německem detekováno více než 500 neznámých dronů
11. 8. 2025
Informuje o tom Bild s odvoláním na interní zprávu Spolkového kriminálního úřadu (BKA) nazvanou "Dron jako prostředek zločinu". Tajný dokument byl první rozsáhlou analýzou potenciální hrozby, kterou představují neznámé drony v blízkosti vojenské a kritické infrastruktury země.
Podle deníku Bild bylo od ledna do března hlášeno 270 samostatných incidentů, přičemž nejméně 55 případů zaznamenalo alespoň dva drony současně. Největší obavy mezi odborníky vyvolaly lety v oblasti vojenských objektů – v této kategorii bylo zaznamenáno 117 incidentů. Deset z nich se odehrálo na největší německé námořní základně Wilhelmshaven. Jsou zde umístěny klíčové síly námořnictva země, včetně operační flotily č. 2 a několika fregat.
Druhým nejvýznamnějším cílem dronů byl energetický sektor – 88 incidentů bylo zaznamenáno v blízkosti zařízení souvisejících s dodávkami plynu. Mezi nimi jsou terminály LNG ve Stade, Wilhelmshavenu a Brunsbüttelu.
Kromě toho byly drony k vidění v oblasti obranných podniků, letišť, železničních stanic a vládních budov. Zpráva také zmiňuje lety nad americkou leteckou základnou Ramstein a Školou námořních operací Bundeswehru v Bremerhavenu.
BKA poznamenává, že incidenty byly běžné zejména večer a v noci. Nejvíce "rušnými" dny v týdnu byly pondělí, úterý a středa - v těchto dnech bylo započítáno 141 případů.
Navzdory rozsahu hrozby postupuje vyšetřování pomalu. Jak upřesňuje Bild, v celém Německu bylo zahájeno 123 trestních řízení, ale pouze v osmi z nich se podařilo identifikovat deset podezřelých pilotů. Zatím neexistují žádné důkazy o zahraničním vměšování, ale taková možnost není vyloučena, uvádí zpráva BKA.
Zvláštní pozornost je věnována problematice detekce. Ministerstvo varuje: ne všechny drony lze detekovat, zejména pokud jsou vybaveny podomácku vyrobenými nebo upravenými zařízeními, která vám umožní obejít standardní radarové řídicí systémy. Někteří z nich se podle zprávy záměrně vyhýbají odhalení.
Jak na začátku července informovaly WDR/NDR a Süddeutsche Zeitung, německé úřady začaly zavádět zařízení proti dronům do práce spolkových služeb. Tyto technologie byly zpřístupněny zejména Bundeswehru a dalším vládním agenturám. Nové systémy umožňují detekovat přítomnost dronů, sledovat jejich trasy a v některých případech identifikovat operátory.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse