V Rusku bylo od začátku roku utajeno více než 400 statistických ukazatelů
11. 8. 2025
Od začátku roku se v Jednotném meziresortním informačním statistickém systému (UIISS) Rosstatu přestalo aktualizovat 425 ukazatelů.
Kromě demografických údajů, které úřady přestaly zveřejňovat v reakci na propad porodnosti, například počet zrušených rozhodnutí o zahájení trestního řízení (Nejvyšší státní zastupitelství), počet případů dokončených vyšetřovateli (Nejvyšší státní zastupitelství), počet ruských občanů, kteří odešli pracovat do zahraničí (Ministerstvo vnitra), počet ošetřených cizích státních příslušníků (Ministerstvo zdravotnictví), podíl silnic Ministerstva obrany Ruska, které splňují regulační požadavky, týdenní ukazatele Ministerstva zemědělství o postupu výroby sena a sklizně píce.
Celkem UIIS obsahuje 8 832 ukazatelů, z nichž 7 576 je zahrnuto ve Federálním plánu statistické práce (FPSR). Ve skutečnosti je pouze 42 % dostupných, aktuálních a obsahujících údaje.
1 818 dostupných indikátorů má značku "aktualizace zastavena", 2 108 indikátorům vypršela stanovená doba platnosti, 1 242 indikátorů nebylo aktualizováno déle než dva roky. 87 indikátorů v UIIS je prázdných: hodnoty v nich za poslední rok a někdy i za celé dostupné období jsou vyplněny nulami.
Trend k většímu utajování statistik se datuje zhruba od roku 2018, říká Ivan Begtin, ředitel Informační kultury ANO: "V první řadě se stávají nedostupnými data, která umožňují nezávisle vyvozovat závěry, které jsou v rozporu s oficiální rétorikou, a která zahraniční analytici používají ke sledování účinnosti sankcí."
Po vypuknutí války se proces urychlil. Celní správa utajila podrobné statistiky o dovozu a vývozu, Nejvyšší státní zastupitelství přestalo aktualizovat portál právních statistik (formuláře kriminality 4-EGS), Rosstat úplné údaje o příčinách úmrtí, Sociální fond podrobné údaje o počtu osob se zdravotním postižením. Ekonomické údaje o produkci ropy a plynu a poté o výrobě benzínu a motorové nafty byly odstraněny z veřejné domény.
V roce 2025 demografické statistiky téměř úplně zmizely: nejprve údaje o průměrné délce života, poté podrobné průběžné údaje o počtu narozených a zemřelých a nakonec o počtu obyvatel země.
Rosstat zároveň přestal na požádání poskytovat jakékoli údaje o úmrtnosti s odkazem na novelu zákona "O oficiálním statistickém účetnictví" (282-FZ), která byla přijata v únoru 2023. Umožňuje pozastavit zveřejňování jakýchkoli údajů na základě rozhodnutí vlády.
Utajení operativních (měsíčních) demografických statistik může být reakcí na negativní diskuzi o demografických zprávách v médiích, ale zasáhne tvrdě nejen demografii, říká demograf Igor Jefremov: "Tato data využívají i vládní agentury na federální a regionální úrovni k analýze a sledování demografické situace, takže i ony tím budou trpět."
Zdroj v ruštině: ZDE
