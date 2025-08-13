Plocha nových zbrojovek v Evropě ve srovnání s předválečnou úrovní vzrostla 3,5krát
13. 8. 2025
Financial Times analyzovaly satelitní data o 150 průmyslových zařízeních 37 obranných společností souvisejících s výrobou munice a raket: právě v těchto dvou oblastech mají západní spojenci největší potíže s dodávkami ozbrojeným silám Ukrajiny. Jak ukázala radarová data a fotografie, pokud se na jaře 2021 plocha pro nové výrobní závody zvýšila o 790 000 metrů čtverečních ve srovnání s předchozím rokem, pak v roce 2025 toto číslo činilo 2,8 milionu metrů čtverečních.
Celkem od jara 2022 začala výstavba továren na výrobu munice a raket na ploše téměř 7,5 milionu metrů čtverečních. "Jedná se o hluboké, strukturální transformace, které transformují obranný průmysl ve střednědobém až dlouhodobém horizontu," řekl FT William Alberc, vedoucí pracovník Asijsko-pacifického fóra, který dříve vedl divizi NATO pro kontrolu zbrojení. "Jakmile začne masová výroba granátů, je zaveden tok kovů a výbušnin, což snižuje náklady a složitost výroby raket."
Ačkoli maďarský premiér Viktor Orbán opakovaně sype písek do soukolí svých kolegů v Evropské unii ve snaze potrestat Rusko za agresi a vyzval k ukončení vojenské pomoci Ukrajině, ekonomická realita diktuje její priority. Maďarská státní obranná společnost N7 Holding je zapojena do jednoho z největších projektů na rozšíření vojenské výroby. Se společností Rheinmetall, předním výrobcem zbraní v Německu a Evropě, vybudovala obrovský výrobní závod na munici a výbušniny ve městě Várpálota v západním Maďarsku.
První závod v této lokalitě byl uveden do provozu v červenci 2024, uvedly společnosti v tiskové zprávě: vyrábí 30 mm munici pro bojové vozidlo pěchoty KF41 Lynx vyráběné společností Rheinmetall. První takové bojové vozidlo pěchoty společnost dodala na Ukrajinu na konci roku 2024, její generální ředitel Armin Papperger tehdy uvedl, že vůz projde polními zkouškami.
Výstavba ve Várpálotu pokračuje, protože na místě se budou vyrábět další typy munice, včetně 155 mm dělostřeleckých granátů a 120 mm munice pro tank Leopard 2, stejně jako možná Panther, uvedl Rheinmetall. Kromě toho zde bude umístěna továrna na výbušniny.
Státní financování hrálo důležitou roli při výstavbě nových zařízení. V průběhu analýzy FT studovaly 88 objektů souvisejících s právními předpisy EU o podpoře výroby střeliva. V říjnu 2023 začala Evropská komise přijímat žádosti o financování podle tohoto zákona na výrobu "výbušnin, střelného prachu, granátů, raket a také na testování a restaurování staré munice, jako je sovětská zastaralá munice". Granty byly schváleny pro 31 projektů v 15 zemích, první tranše ve výši 500 milionů eur byla vyplacena do 15. března 2024.
Analýza FT ukázala, že ve 20 závodech došlo k významnému rozšíření výrobních prostor, včetně výstavby nových továren a silnic, a ve 14 závodech došlo k mírnému rozšíření.
Pokud v době ruské invaze na Ukrajinu činila evropská kapacita výroby munice pouze 300 000 kusů ročně, pak se do konce letošního roku zvýší na 2 miliony, řekl FT evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius.
Zdroj v angličtině: ZDE
