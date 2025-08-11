Ukrajina zasáhla sklad dronů v Tatarstánu
Podle ukrajinské strany se sklad nachází ve vesnici Kyzyl Jul - asi 30 kilometrů od Alabugy, kde se nachází montážní závod Šáhidů. V důsledku zásahu bezpilotního letounu vypukl v budově logistického uzlu požár, poznamenala SBU.
Telegramový kanál Exilenova+ zveřejňuje videa, která údajně zachycují okamžik útoku. Podle kanálu byl cílem logistický terminál Teng Siao-pchinga, který je součástí zvláštní ekonomické zóny Alabuga (SEZ).
"Bezpečnostní služba nadále důsledně pracuje na demilitarizaci ruských vojenských zařízení v hlubokém týlu. Sklady se Šáhidy, kterými nepřítel každou noc terorizuje Ukrajinu, jsou legitimním vojenským cílem. Každá úspěšná speciální operace snižuje schopnost nepřítele vést agresivní válku," uvedla SBU.
Úřady Tatarstánu však tyto zprávy označily za nespolehlivé. Oficiální zástupkyně republiky Lilia Galimova uvedla, že informace o úderu na zvláštní ekonomickou zónu Alabuga jsou "falešné".
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ráno 9. srpna byly v Tatarstánu sestřeleny tři ukrajinské drony. Podle Galimové byly trosky dronů nalezeny na staveništi v Tukajevském okrese – na stejném místě, kde se nachází logistický terminál, o kterém hovoří SBU. "Díky koordinovaným akcím posádek nejsou žádné oběti ani zranění," zdůraznila Galimova.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
