Evropa podpořila odmítnutí Ukrajiny vzdát se území bez Putinových ústupků
11. 8. 2025
Evropské země v reakci na návrh Vladimira Putina na příměří společně s Ukrajinou připravily a předložily alternativní mírový plán.
Dva evropští představitelé obeznámení s rozhovory řekli The Wall Street Journal, že dokument má být základem pro budoucí setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Putinem. Iniciativa, dohodnutá na setkání s vysokými americkými představiteli ve Velké Británii, přímo odmítá ruský návrh na předání Ukrajinou kontrolovaných oblastí Doněcké oblasti výměnou za zastavení nepřátelských akcí.
Podle evropského plánu musí být uzavřeno příměří, než budou moci být zahájeny jakékoli další kroky k urovnání. Územní ústupky jsou přípustné pouze na recipročním základě – pokud Ukrajina stáhne vojska z jednoho území, Rusko bude nuceno ustoupit z jiného. Klíčovou podmínkou dokumentu je, že jakékoli ústupky Kyjeva musí být doprovázeny přísnými bezpečnostními zárukami, včetně možného vstupu Ukrajiny do NATO.
Plán byl představen americkému viceprezidentovi J.D. Vanceovi, ministru zahraničí Marcu Rubiovi, stejně jako Trumpovým zvláštním vyslancům Keithu Kelloggovi a Stevu Witkoffovi. Vance byl přítomen osobně, zbytek proběhl prostřednictvím videospojení. Poradci lídrů evropských zemí předali dokument americké straně, aby nastínili jasné "červené čáry" pro budoucí jednání s Ruskem, zdůraznil jeden ze zdrojů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron zase na sociální síti X uvedl: "O budoucnosti Ukrajiny nelze rozhodnout bez Ukrajinců, kteří již více než tři roky bojují za svobodu a bezpečnost. Evropa musí být také součástí řešení, protože v sázce je naše bezpečnost."
Podle agentury Bloomberg 6. srpna na setkání s Witkoffem v Kremlu Putin navrhl zastavit nepřátelské akce, pokud se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti. Pokud jde o Chersonskou a Záporožskou oblast, ruský prezident podle agentury slíbil "zmrazit" frontovou linii. Wall Street Journal napsal, že Putin souhlasí s příměřím se stažením ukrajinských vojsk z Donbasu. Zdroje BILD však tvrdí, že Kreml stále požaduje plnou kontrolu nad Záporožskou i Chersonskou oblastí.
Po Putinově setkání s Witkoffem Trump odložil zavedení nových sankcí proti Rusku a oznámil summit s Putinem, který se bude konat 15. srpna na Aljašce. Americký prezident také řekl, že Volodymyr Zelenskyj bude muset "něco podepsat", přičemž poukázal na složitost jednání a možnost výměny území, aniž by upřesnil která.
Kyjev rozhodně odmítl jakékoli podmínky týkající se zřeknutí se svého území. Volodymyr Zelenskyj na Telegramu připomněl, že pozice Ukrajiny je zakotvena v ústavě: "Nikdo se od toho nebude a nebude moci odchýlit. Ukrajinci nedarují svou půdu okupantovi."
