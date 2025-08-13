Severokorejci hovoří o otrockých pracovních podmínkách v Rusku
13. 8. 2025
Dělník jménem Jin řekl, že na ruský Dálný východ přiletěl letadlem, před stavbou ho doprovázel zaměstnanec severokorejských speciálních služeb, který nařídil s nikým nemluvit a na nic se nedívat. "Vnější svět je náš nepřítel," citoval ho Jin. Pracovník poznamenal, že na místě byli Severokorejci nazýváni "otroky" a "stroji, které dovedou mluvit". Podle Ťina byla většina platu poslána úřadům KLDR a zbývajících 100-200 dolarů bylo vydáno až po návratu do vlasti, aby dělníci neutekli. V určitém okamžiku Jinův šéf řekl, že ani tyto peníze nemusí dostat, protože je potřebuje stát, načež se rozhodl utéct.
Všichni dotázaní uvedli, že byli nuceni zůstat na staveništích ve dne v noci pod dohledem agentů severokorejského ministerstva státní bezpečnosti (DGB). Dělníci museli spát ve špinavých, přeplněných přepravních kontejnerech zamořených štěnicemi nebo na podlahách nedokončených bytových domů a přetahovat plachty přes dveře, aby se chránili před chladem.
"Někteří přes den odešli z práce spát nebo usnuli ve stoje, ale jejich šéfové je našli a zbili. Zdálo se, že umíráme," řekl dělník Chan. Další uprchlík uvedl, že jednou spadl z výšky čtyř metrů a "rozbil" si obličej, ale ani tehdy mu nadřízení nedovolili opustit staveniště a navštívit nemocnici.
Podle Kang Dong-wana, profesora na jihokorejské univerzitě Dong-A, který hovořil se severokorejskými dělníky v Rusku, pracují v extrémně nebezpečných podmínkách. "V noci jsou světla vypnutá a pracují ve tmě, téměř bez ochranných pomůcek," řekl. Profesor dodal, že policisté VSD navíc kontrolují pracovníky prostřednictvím ideologických školení a "sebekritických sezení", na kterých musí potvrdit loajalitu ke Kim Čong-unovi a popsat své chyby. Kromě toho nyní dělníci prakticky nesmějí opouštět staveniště, a to ani ve skupinách, jak tomu bylo dříve.
Podle jihokorejského zpravodajského důstojníka poslala KLDR v roce 2024 do Ruska více než 10 tisíc pracovníků a v roce 2025 se očekává, že dorazí 50 tisíc. Upřesnil, že většina z nich pracuje na stavbách, zbytek je posílán do oděvních továren a IT center, což je porušení sankcí OSN, které zakazují využívání severokorejské pracovní síly.
V červnu tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu uvedl, že do obnovy Kurské oblasti, která byla asi 9 měsíců pod kontrolou Ukrajiny, ale nakonec ji ruská armáda s pomocí severokorejských vojáků dobyla zpět, bude zapojeno 5 tisíc Severokorejců. Jihokorejský představitel publikaci řekl, že je také "velmi pravděpodobné", že Severokorejci budou brzy posláni na staveniště v okupovaných částech Ukrajiny.
"Rusko nyní zažívá akutní nedostatek pracovních sil a Severokorejci nabízejí ideální řešení. Jsou levní, pracovití a nevytvářejí problémy," řekl Andrej Lankov, profesor na Kookminově univerzitě v Soulu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse