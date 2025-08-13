Severokorejci hovoří o otrockých pracovních podmínkách v Rusku

13. 8. 2025

čas čtení 3 minuty
Severokorejci, kteří utekli z ruských stavenišť, uvedli, že byli využíváni prakticky jako "otroci", což je nutilo pracovat sedm dní v týdnu 18 hodin denně. Šest lidí popsalo BBC stejný scénář: byli vzbuzeni v 6 hodin ráno a nuceni pracovat na bytových domech až do 2 hodin ráno. Zároveň měli nárok pouze na dva dny volna ročně.

Dělník jménem Jin řekl, že na ruský Dálný východ přiletěl letadlem, před stavbou ho doprovázel zaměstnanec severokorejských speciálních služeb, který nařídil s nikým nemluvit a na nic se nedívat. "Vnější svět je náš nepřítel," citoval ho Jin. Pracovník poznamenal, že na místě byli Severokorejci nazýváni "otroky" a "stroji, které dovedou mluvit". Podle Ťina byla většina platu poslána úřadům KLDR a zbývajících 100-200 dolarů bylo vydáno až po návratu do vlasti, aby dělníci neutekli. V určitém okamžiku Jinův šéf řekl, že ani tyto peníze nemusí dostat, protože je potřebuje stát, načež se rozhodl utéct.

Všichni dotázaní uvedli, že byli nuceni zůstat na staveništích ve dne v noci pod dohledem agentů severokorejského ministerstva státní bezpečnosti (DGB). Dělníci museli spát ve špinavých, přeplněných přepravních kontejnerech zamořených štěnicemi nebo na podlahách nedokončených bytových domů a přetahovat plachty přes dveře, aby se chránili před chladem.

"Někteří přes den odešli z práce spát nebo usnuli ve stoje, ale jejich šéfové je našli a zbili. Zdálo se, že umíráme," řekl dělník Chan. Další uprchlík uvedl, že jednou spadl z výšky čtyř metrů a "rozbil" si obličej, ale ani tehdy mu nadřízení nedovolili opustit staveniště a navštívit nemocnici.

Podle Kang Dong-wana, profesora na jihokorejské univerzitě Dong-A, který hovořil se severokorejskými dělníky v Rusku, pracují v extrémně nebezpečných podmínkách. "V noci jsou světla vypnutá a pracují ve tmě, téměř bez ochranných pomůcek," řekl. Profesor dodal, že policisté VSD navíc kontrolují pracovníky prostřednictvím ideologických školení a "sebekritických sezení", na kterých musí potvrdit loajalitu ke Kim Čong-unovi a popsat své chyby. Kromě toho nyní dělníci prakticky nesmějí opouštět staveniště, a to ani ve skupinách, jak tomu bylo dříve.

Podle jihokorejského zpravodajského důstojníka poslala KLDR v roce 2024 do Ruska více než 10 tisíc pracovníků a v roce 2025 se očekává, že dorazí 50 tisíc. Upřesnil, že většina z nich pracuje na stavbách, zbytek je posílán do oděvních továren a IT center, což je porušení sankcí OSN, které zakazují využívání severokorejské pracovní síly.

V červnu tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu uvedl, že do obnovy Kurské oblasti, která byla asi 9 měsíců pod kontrolou Ukrajiny, ale nakonec ji ruská armáda s pomocí severokorejských vojáků dobyla zpět, bude zapojeno 5 tisíc Severokorejců. Jihokorejský představitel publikaci řekl, že je také "velmi pravděpodobné", že Severokorejci budou brzy posláni na staveniště v okupovaných částech Ukrajiny.

"Rusko nyní zažívá akutní nedostatek pracovních sil a Severokorejci nabízejí ideální řešení. Jsou levní, pracovití a nevytvářejí problémy," řekl Andrej Lankov, profesor na Kookminově univerzitě v Soulu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
68

Diskuse

Obsah vydání | 13. 8. 2025