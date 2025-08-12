Israel teilt mit, dass es k sich nicht aus Gaza zurückziehen kann, bevor es erfolgreich alle Journalisten eliminiert habe

12. 8. 2025

(Ein ironischer Kommentar der britischen Autorin Laura K., der wie üblich erschreckend nah an den Fakten ist) Vom dem 7. Oktober 2023 an begab sich Israel auf die noble Mission, deren Ziel es ist, sicherzustellen, dass die volle Wahrheit über Gaza niemals an die Öffentlichkeit gelangt. Mit Hilfe von Tech-Unternehmen wie Meta und Google (die die Standortdaten aller Nutzer zu harmlosen Zwecken speichern) lokalisierte es sorgfältig palästinensische Journalisten. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Israel nutzte die Standortdaten zur Eliminierung der Journalisten und bombardierte dann zur Sicherheit die gesamte Umgebung. Auch wenn einige verständlicherweise über diesem Vorgehen empört sind, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Journalisten menschliche Schutzschilde einsetzen und daher gerechtfertigt bombardiert werden.



Israel tötete stolz dreimal so viele Journalisten wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen getötet wurden, und das alles auf einem kleinen Stück Land. Deshalb ist die IDF die moralischste Armee der Welt ist.



Bei dem jüngsten Mord hat Israel die Stimme von Gaza, Anas Al Sharif, zusammen mit vier Mitgliedern seines Al-Jazeera-Teams ausgeschaltet. Glücklicherweise erleichterten sie Israel die Identifizierung, damit, dass sie Westen mit dem Wort "Presse" trugen und im Medienzelt blieben. Solche Zelte sind für gelangweilte Drohnenpiloten ein unwiderstehliches Ziel.



Es ist ein Grund zur Empörung, dass die Welt sich weigerte, Israels erfundene Geschichte zu akzeptieren, dass das Personal von Al Jazeera eine Hamas-Zelle war, die unter dem Deckmantel journalistischer Arbeit terroristische Aktivitäten durchführte.



Erstaunlich ist, dass die Welt die humanitäre Situation in Gaza beklagt, wo Menschen aus unbekannten Gründen in Zelten leben und manchmal vor Trauer sterben, und das obwohl Israel mit besten Kräften Zivillisten schützt, an denen ihm so viel liegt.



Israel bemüht sich sehr, seine Geschichte so vage wie möglich zu halten, denn jedes Mal, wenn von ihm Beweise verlangt werden, wird es bei Fälschung erwischt. Zuletzt wurde es dabei erwischt, wie es einen Beitrag von Anas Al Sharif in den Sozialen Medien fälschte, damit es so aussieht, dass er ein Hamas-Mitglied ist. Israel müsste sich nicht so sehr anstrengen, wenn Sie glauben würden, was es Ihnen sagt.



Das Hauptproblem ist, dass palästinensische Journalisten, einen Teil der Wahrheit aufdecken konnten, bevor Israel es schaffte, sie zu eliminieren. Der wütende Netanjahu beharrte darauf, dass wir den Krieg um die öffentliche Meinung verlieren würden, obwohl die Algorithmen und Bots überwiegend auf unserer Seite sind.



Die Wahrheit ist für Israel eine existenzielle Bedrohung, so dass es keine andere Wahl hat als alle auszurotten, die in Gaza die Wahrheit sagen. Sobald Gaza ohne Journalisten ist, wird es seine Aufmerksamkeit auf den Westen richten und sicherstellen, dass es dort auch keine Journalisten mehr gibt. Wenn man bedenkt, dass es im Westen nur etwa vier echte Journalisten gibt, sollte das nicht allzulange dauern.



Sobald Israel die vollständige Kontrolle über das Narrativ hat, können Sie sicher sein, dass die Hungersnot und der Massenmord enden, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Terrorist.







