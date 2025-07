Black nazi-skinhead

4. 7. 2025 / Matěj Metelec

Když minulý týden slovenský festival Rubikon slavnostně oznámil, že získal na lineup Kanye Westa, který poslední roky vystupuje pod jménem Ye, vyvolalo to možná mezi prostomyslnějšími fanoušky hip hopu vlnu nadšení, zároveň však také velké pochybnosti. West je, velmi mírně řečeno, kontroverzní postavou, a to už poměrně dlouho. Westův „obrat doprava“, který začal z dnešního pohled vlastně krotce podporou Donalda Trumpa, se postupně rozvinul do otevřeného antisemitismus, koncertování v kukle Ku-klux-klanu nebo prodej merche s hákovými křížem. Pomyslný vrchol přišel letos v květnu, když West na sociální síti X uveřejnil track Heil Hitler, v němž samploval Hitlerův projev z roku 1935 a v jehož efrénu zaznívá: „All my niggas Nazis, nigga, heil Hitler.“





Ve Spojených státech se občas mluví o Westových neonacistických eskapádách jako o provokacích, případně projevu bipolární poruchy, o níž je známo, že jí rapper trpí. V Evropě by ovšem mohl leckde čelit trestnímu stíhání za propagaci nacismu – a třeba Austrálie, odkud pochází Westova manželka Bianca Censori, mu za zmiňovaný track zrušila vízum. Ostatně to, že West není psychicky v pořádku ilustruje právě vztah s Censori, která rappera pravidelně provází téměř nahá a představuje extrémně hypertrofovaný příklad „trophy wife“.

Ačkoli West je jedním z nejúspěšnějších hip hopových umělců v historii, mj. proměnil čtyřiadvacet z šestasedmdesáti nominací na cenu Grammy, už skoro dvě dekády se potýká s psychickými problémy, které odstartovala smrt jeho matky Dondy. Přitom skoro až karikaturně naplňuje stereotyp o prolínání geniality a šílenství u velkých umělců. A West nepochybně je velký umělec, ostatně podobně jako jím byl Ezra Pound nebo Louis-Ferdinand Céline, kteří se rovněž zapletli s fašismem a v případě Pounda to mohlo také souviset s jeho psychiatrickou diagnózou. Ovšem jejich zápletka se odehrála v době druhé světové války, a oba byli po jejím skončení stíhání za kolaboraci – Céline byl nakonec osvobozen, Pound se soudu vyhnul právě s poukazem na jeho psychické problémy internací v psychiatrické léčebně na dlouhých dvanáct let. Westovi nejspíš nic podobného nehrozí, naopak se podle všeho obklopuje výhradně lidmi, kteří sebevyšinutější formy jeho sebeprezentace nedotazují, a naopak jej v nich jen utvrzují.

V této chvíli je stále možné, že rapper na festivalu, který se má konat 18. až 20. července nakonec nevystoupí. Organizátoři festivalu, na které se po oznámení Westa coby headlinera snesla kritika, nejdřív zmatkovali s cenou vstupenek, aby nakonec předprodej zcela pozastavili s tím, že ve čtvrtek 3. července vydají vysvětlující prohlášení (do uzávěrky tohoto textu nebylo k dispozici). Objevili se rovněž spekulace, kdo problémovou hvězdu vlastně platí, protože jeho účast údajně stála 7 milionů dolarů, což je 147 milionů korun a skoro šest milionů eur. S festivalem má problém i bratislavská městská část Záhorská Bystrice, kde se Rubicon za dva týdny má konat. Zatím totiž místo není vůbec připravené a není jasné, jestli je možné potřebné práce stihnout.

Navíc možná nestojí o skandál s hajlujícím rapperem. Je to pochopitelné – ve Spojených státech je velmi odlišně nastavená představa o svobodě slova, což je dané odlišnou politickou pamětí. Američané postrádají bezprostřední zkušenost s nacismem, i když dnes jde i v Evropě hlavně o věc společenské a nikoli individuální paměti. Slovensko má tuto zkušenost poměrně komplikovanost: patří do ní jak slovenský stát coby vazalský režim Třetí říše, podílející se ochotně na šoa, tak jedno z největších odbojových vystoupení druhé světové války, Slovenské národní povstání. I proto nejspíš na Slovensku málokdo stojí o to, riskovat, že tam Kanye West přijede zahajlovat.

