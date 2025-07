Zaměstnanci BBC: Jsme nuceni dělat proizraelskou PR

4. 7. 2025

Zdrcující dopis podepsaný více než 100 novináři BBC poukazuje na jeden z největších skandálů naší doby, píše Owen Jones

BREAKING: 🚨 Over 100 BBC staff have signed a letter declaring they're being FORCED to do PR for Israel.



This is one of biggest scandals of Western journalism of our time.



Fuck the @BBC, you will be remembered as participants in genocide. pic.twitter.com/sJcRwuBkug — ADAM (@AdameMedia) July 3, 2025

Jedná se o zničující zásah. Více než sto zaměstnanců BBC napsalo dopis generálnímu řediteli Timu Daviemu, ve kterém si stěžují, že se BBC stala mluvčím Izraele.



Podepsalo jej také 300 dalších novinářů a mediálních profesionálů, mezi nimiž jsem byl i já. Zaměstnanci BBC jsou, jak se dalo očekávat, všichni anonymní, protože jinak by čelili vážným důsledkům pro svou kariéru.



Píšeme vám, abychom vyjádřili své znepokojení nad neprůhlednými redakčními rozhodnutími a cenzurou BBC v souvislosti s reportážemi o Izraeli a Palestině. Domníváme se, že odmítnutí odvysílat dokumentární film „Gaza: Medics Under Fire“ je jen jedním z mnoha rozhodnutí motivovaných politickou agendou. Opět se tím potvrzuje, že BBC neinformuje objektivně, pokud jde o Izrael.



Dále se v dopise uvádí, že rozhodnutí nevysílat tento film bylo přijato vedením BBC, přestože jeho obsah byl schválen v souladu s pokyny a redakční politikou BBC, což podle dopisu „vypadá jako politické rozhodnutí“. Dopis dále uvádí, že reakce BBC ukazuje, že organizace „je paralyzována strachem, že bude vnímána jako kritická vůči izraelské vládě“.



Tento dopis prošel všemi interními kontrolami BBC. Nejsou v něm uvedeny žádné faktické chyby. Jediný další dokument BBC, který se zaměřil na apokalyptickou situaci palestinského obyvatelstva v Gaze, byl stažen v důsledku hysterické proizraelské kampaně – protože otec syna dětského vypravěče zastával nižší technokratickou funkci v administrativě Hamásu. To je irelevantní, protože slova vypravěče byla napsána producenty dokumentu.



Dopis zdůrazňuje, že signatáři „nežádají BBC, aby se postavila na jednu stranu“, ale pouze, aby umožnila novinářům BBC „dělat svou práci a podávat fakta transparentně a v příslušném kontextu“. Poukazují na jedno závažné selhání:



Jako organizace jsme neposkytli žádnou významnou analýzu zapojení britské vlády do války proti Palestincům. Neinformovali jsme o prodeji zbraní ani o jeho právních důsledcích. Tyto informace místo toho zveřejnili konkurenti BBC.



To je mimochodem jedno z mnoha nápadných skandálních selhání BBC, která je veřejnoprávní vysílací společností pověřenou kontrolou britské vlády, ale této povinnosti se nezhostila.



A to je opravdu zásadní obvinění. V dopise se píše:



Nestalo se to náhodou, ale záměrně. Většina zpravodajství BBC v této oblasti je poznamenána protipalestinským rasismem.



Přesně tak to je. BBC ani nepředstírala, že palestinský život má jen zlomek hodnoty izraelského života. Když jsem na konci loňského roku prováděl podrobné vyšetřování zpravodajství BBC pro Drop Site News, spolupracoval jsem s datovými novináři, kteří pomocí nezvratných statistik dokázali, že tomu tak skutečně je.



Dopis zmiňuje klíčové jméno. Píše se v něm:



Nekonzistentní způsob, jakým jsou pokyny uplatňovány, poukazuje na roli Sira Robbieho Gibba, člena představenstva BBC a redakční rady BBC. Jsme znepokojeni tím, že osoba s úzkými vazbami na časopis Jewish Chronicle, médium, které opakovaně publikuje protipalestinský a často rasistický obsah, má jakoukoli slovo v redakčních rozhodnutích BBC, včetně rozhodnutí nevysílat reportáž „Gaza: Medics Under Fire“.



Sir Robbie Gibb je pozoruhodným příkladem. Jako bratr ministra Konzervativní strany nastoupil po studiích do BBC jako politický výzkumník a poté se stal šéfem štábu stínového ministra financí Konzervativní strany Francise Maudea. Poté se vrátil do BBC jako zástupce šéfredaktora vlajkového publicistického pořadu Newsnight, poté se stal redaktorem politických pořadů BBC, jako je Daily Politics, kde úzce spolupracoval s hlavním moderátorem Andrew Neilem, tehdejším předsedou pravicového časopisu Spectator. V roce 2017 odešel, aby se stal ředitelem komunikace konzervativní premiérky Theresy Mayové. Poté se vrátil do BBC a stal se členem její rady.



Je pochopitelné, že vám tato rotace mezi konzervativci a BBC může připadat šokující.



Byl kritizován například bývalou moderátorkou pořadu Newsnight Emily Maitlis, která ho označila za „aktivního agenta Konzervativní strany“, který ovlivňuje zpravodajství BBC tím, že vystupuje jako „rozhodčí nestrannosti BBC“.



V roce 2020 vedl konsorcium, které se ucházelo o koupi deníku The Jewish Chronicle, který místo toho, aby plnil svou zásadní úlohu – mediální zastoupení britské židovské komunity – vystupoval jako horlivý zastánce izraelského státu a, jak se uvádí v dopise, šířil odporné rasistické výpady proti Palestincům.



Je naprosto pozoruhodné, že tento muž má v BBC takovou moc a vliv. Dokážete si představit, že by někdo s levicovými a pro-palestinskými vazbami měl takovou moc a vliv? To je spíš pravděpodobné, než že se Měsíc promění v obří pandu jménem Flibble.



Jak se uvádí v dopise:



Tento střet zájmů poukazuje na dvojí metr, kterým se řídí tvůrci pořadů BBC, kteří sami zažili cenzuru ve jménu „nestrannosti“. V některých případech byli zaměstnanci obviněni z toho, že mají skryté úmysly, protože na svých sociálních sítích zveřejnili články kritické vůči izraelské vládě. Gibb naopak zůstává na vlivném postu s malou transparentností svých rozhodnutí, přestože jeho ideologické sklony jsou dobře známy. Nemůžeme již déle žádat poplatníky, aby přehlíželi Gibbsovy ideologické sympatie.



Dopis uvádí, že zpravodajství BBC o Izraeli a Palestině „nesplňuje naše vlastní redakční standardy“ a že „existuje propast mezi tím, jak BBC informuje o dění v Gaze a na Západním břehu, a tím, co naši diváci vidí z mnoha důvěryhodných zdrojů, včetně lidskoprávních organizací, zaměstnanců OSN a novinářů v terénu“.



Proto dopis obsahuje provokativní tvrzení:



Příliš často máme pocit, že BBC dělá PR pro izraelskou vládu a armádu.



Všimněte si, že s tímto tvrzením souhlasilo přes sto novinářů, kteří celý svůj život pracují pro BBC.



Uvádějí, že: „Byli jsme nuceni dojít k závěru, že rozhodnutí jsou přijímána tak, aby vyhovovala politické agendě, a nikoli potřebám diváků.“



Dále vyjadřují své extrémní znepokojení nad tím, že zpravodajství BBC o této otázce „nesplňuje standardy, které očekává naše publikum“, a dodávají:



Domníváme se, že role Robbieho Gibba, jak v představenstvu, tak v redakční radě, je neudržitelná. Vyzýváme BBC, aby se zlepšila ve prospěch našeho publika a znovu se zavázala k našim hodnotám nestrannosti, poctivosti a objektivního zpravodajství.



Kromě novinářů BBC jsou mezi signatáři také herci Juliet Stevenson, Khlaid Abdalla, Zawe Ashton a Miriam Margoyles.



Nyní se k věci vyjádřili i někteří zasvěcení zaměstnanci BBC. Jeden z nich říká:



V BBC je silná nevraživost vůči Gibbovi hmatatelná.



Na chodbách New Broadcasting House si zaměstnanci svěřují své názory na nelogická rozhodnutí vedení a roli, kterou v nich hraje Gibb.



Často máme pocit, že jsme v BBC v zneužívajícím vztahu, ve kterém nás manipulují a uklidňují.“



Dále pokračují:



Jsme vyčerpaní dvojím metrem a pozastavením redakčních standardů. Mnohým zaměstnancům to zničilo jakoukoli představu o spravedlnosti.



Často se navzájem utěšujeme tím, jak je možné, že se něco takového mohlo stát. Jsme přesvědčeni, že BBC nebude schopna dodržet svůj závazek ke spravedlnosti a nestrannosti, dokud bude Gibb ve funkci.



Další poznámka:



Již více než rok si uvědomujeme, že zpravodajství BBC není v souladu s realitou. Diváci jsou žádáni, aby nevěřili svým vlastním očím a uším.



Každý, kdo má telefon, viděl záběry z Gazy a Západního břehu, ale BBC News se zamotala do pojmů „složitosti“.



Proč jsme zaujali jasný postoj k Ukrajině a Rusku, když nedokážeme sebevědomě tvrdit fakta, pokud jde o palestinský lid? Robbie Gibb je alespoň částí odpovědi.



Na tyto obavy jsme upozorňovali mnohokrát, ale nikdo nás neposlouchal. Ozýváme se, protože musíme lépe sloužit divákům.



To je pravda, a tady je další příklad největšího skandálu západního žurnalismu naší doby.



BBC a další organizace buď zcela vymazaly prohlášení izraelských vůdců a úředníků o genocidních a zločinných úmyslech, nebo je zamlčely a odmítly vysvětlit genocidní a zločinnou povahu těchto prohlášení. Tato prohlášení se ukázala jako nejpřesnější plán toho, co Izrael udělá, a přesto BBC zcela uvedla své publikum v omyl ohledně záměrů Izraele, když s těmito prohlášeními zacházela, jako by byla vydána v paralelním vesmíru, a místo toho se zaměřila na lživá prohlášení izraelských úředníků určená pro západní publikum.



BBC opakovaně stavěla své reportáže na falešných prohlášeních a tvrzeních izraelského státu a považovala je za důvěryhodná, a to navzdory drtivým důkazům o tom, že Izrael opakovaně lže a dopouští se všech válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, které si lze představit.



Palestinské hlasy dostaly mnohem méně prostoru a byly stíhány, jako by stály před soudem, což se o proizraelských hlasech říci nedá.



Zvěrstva a válečné zločiny byly ignorovány a zamlčovány. Studie odhalující válečné zločiny byly ignorovány nebo jim byla věnována jen minimální pozornost.



Palestinský život byl považován za nekonečně méněcenný než izraelský, zatímco emotivní výrazy jako „masakr“ byly vyhrazeny pro izraelské oběti, nikoli pro palestinské, a humanizující slova byla používána mnohem častěji pro izraelské oběti než pro palestinské.



Zatímco věty jako „ministerstvo zdravotnictví řídí Hamas“ jsou standardně vkládány, aby podkopaly důvěru v počet obětí v Gaze, základní fakta, jako je vydání zatykačů Mezinárodním trestním soudem na Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany, nejsou zmiňována.



Skutečnost, že mezi odborníky na genocidu, včetně izraelských, panuje shoda, že Izrael páchá genocidu, byla potlačena a tito odborníci byli vymazáni.



Mohli bychom pokračovat.





Toto je největší skandál západního žurnalismu naší doby. Tito novináři BBC se ozvali. Ostatní novináři by měli udělat totéž.





Zdroj v angličtině ZDE

