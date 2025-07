Británie: Potenciální zákaz organizace Palestine Action: stírání hranic mezi občanskou neposlušností a terorismem je nebezpečný krok

4. 7. 2025

Zákaz přímé akce této skupiny, který ve středu podpořili poslanci, vypadá jako znepokojující zásah státu



Když labouristická vláda před 25 lety zavedla protiteroristickou legislativu, zdůraznila, že se zaměřuje na extrémní zločiny. „Terorismus zahrnuje hrozbu nebo použití závažného násilí za politickými, náboženskými nebo ideologickými účely. Jeho cílem je vytvořit atmosféru extrémního strachu,“ řekl tehdejší ministr vnitra Jack Straw.



Někteří poslanci se stále obávali, že by mohla být zakázána skupina jako Greenpeace, která zničila geneticky modifikované plodiny a dočasně zastavila výrobu jaderných zbraní v Aldermastonu. Straw je ujistil, že takové zákazy budou použity pouze v případě absolutní nutnosti; nevěděl o „žádném důkazu“, že by akce této environmentální skupiny „spadaly do [jeho] působnosti“.



Ve středu však poslanci poměrem hlasů 385 ku 26 schválili zákaz Palestine Action na základě zákona z roku 2000. Očekávalo se, že Horní sněmovna tento příkaz ve čtvrtek schválí. Pokud soudce vrchního soudu v pátek při jednání nerozhodne o jeho pozastavení, bude od soboty členství v této skupině nebo pouhé vyjádření podpory této skupině trestáno až 14 lety vězení. Zákaz byl oznámen několik dní poté, co se Palestine Action přihlásila k odpovědnosti za vniknutí na základnu RAF a postříkání letadel barvou, které podle ní podporovaly izraelskou vojenskou kampaň. Čtyři lidé byli obviněni.



Zákaz odsoudily stovky právníků, kulturních osobností a skupin, jako je Amnesty International. Je politováníhodné, že jej poslanci podpořili. Ale cynické zařazení dvou organizací prosazujících nadřazenost bílé rasy do stejného nařízení – Maniacs Murder Cult, jejíž členové se hlásí k násilným útokům po celém světě, a Russian Imperial Movement, která usiluje o vytvoření nového ruského imperiálního státu – ztížilo zákonodárcům jeho zamítnutí.



Britský stát má k dispozici dostatek zákonů, jak se vypořádat s přímými akcemi. Aktivisté Palestine Action byli zatčeni a obviněni z trestného činu poškození majetku, násilných nepokojů a vloupání. Podezření je, že k tomuto nařízení vedly časté osvobozující rozsudky. Polévání vojenských letadel a budov barvou a házení dýmovnic se nezdá být extrémním činem, který by veřejnost oprávněně odsuzovala jako terorismus. Zákaz se spíše jeví jako snaha nejen umlčet příznivce, ale také snížit sympatie veřejnosti tím, že se tato skupina staví na roveň Islámskému státu a krajně pravicové skupině National Action.



Yvette Cooperová, ministryně vnitra, tvrdí, že metody Palestine Action „se staly agresivnějšími a její členové projevují ochotu použít násilí“. Veřejnost bude potřebovat důkazy, aby mohla těmto tvrzením uvěřit a aby nebyla podkopána její důvěra ve stát.





Palestine Action se zaměřuje na majetek, aby protestovala proti válce, ve které byly zabity desítky tisíc civilistů. Protesty této skupiny jsou pro vládu ztrapňující: Velká Británie totiž nadále dodává vybavení izraelské armádě, která masakruje Palestince. Navzdory drtivým důkazům, že se v Gaze hromadí válečné zločiny, a údajně v rozporu s doporučeními svých vlastních právníků, britská vláda neřekne, že Izrael porušil mezinárodní právo. Vláda by měla dělat vše, co je v jejích silách, aby tento konflikt ukončila, a ne kriminalizovat protesty proti němu. Ale nemusíte sympatizovat s cíli Palestine Action, abyste věřili, že její zákaz vytváří děsivý precedens a podkopává demokracii.





Zdroj v angličtině ZDE

