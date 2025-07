Skutečné zločiny se odehrávají v Gaze, ne v Glastonbury nebo na základně v Brize Norton

4. 7. 2025

čas čtení 21 minut



Starmerova vláda nám neustále podsouvá falešné stopy, aby nás svedla z pátrání po spoluvině Velké Británie na genocidě páchané Izraelem, píše Jonathan Cook



Britská vláda je otřesena rostoucí veřejnou reakcí na 21 měsíců trvající masakr v Gaze a aktivní spoluúčast Velké Británie na něm.



Tyto reakce vyvrcholily o víkendu, kdy punková skupina Bob Vylan vedla dav v Glastonbury v skandování: „Smrt, smrt IDF“, což je odkaz na izraelskou armádu – vystoupení bylo vysíláno živě na BBC, která později vyjádřila lítost, že to vysílala.



Irská kapela Kneecap pak zaměřila hněv publika na britského premiéra Keira Starmera a vedla dav v skandování jeho jména.



Další hudebníci využili svá vystoupení k vyjádření rozhořčení nad britskou spoluvinou na tom, co Mezinárodní soudní dvůr na začátku roku 2024 označil za „pravděpodobný“ genocidu.



Britská vláda stále dodává součástky pro stíhací letouny F-35, které shazují bomby na obyvatele Gazy. Masivně zvýšila vývoz zbraní do Izraele, i když tvrdí, že jej omezila, a přes leteckou základnu RAF Akrotiri na Kypru dodává zbraně z USA a Německa. Provádí špionážní mise nad Gazou jménem Izraele.



A aby toho nebylo málo, Británie stále poskytuje Izraeli neomezenou diplomatickou podporu, i když ten zmasakroval desítky tisíc civilistů a pokračuje v hladovění více než dvou milionů lidí.



Starmer se nehne. Ve skutečnosti se ještě více zakopává a jakoukoli kritiku Izraele označuje za „antisemitismus“ – a stále častěji za „terorismus“.







Zvrácené hodnoty





Odváděcí taktika

Týdny byly ztraceny horečnatými debatami o tom, zda izraelský nebo americký úder může zničit legální jaderný program Íránu, a poté, co americký prezident Donald Trump nařídil útok, o tom, zda měl pravdu, když tvrdil, že program byl skutečně „zničen“.





Mezitím načasování izraelských útoků nejprve na Libanon a poté na Írán úspěšně udrželo genocidu v Gaze mimo titulní stránky novin – a západní vůdce mimo dosah, i když smrt a zničení neúprosně narůstají.









Genocidní politika





Drama „antisemitismu“





Obscénní logika

Zdroje z ministerstva vnitra potvrdily, že v tomto úřadu panuje všeobecné zděšení. Jeden úředník řekl deníku Guardian: „Opravdu budou stíhat jako teroristy všechny, kdo vyjádří podporu práci Palestine Action, která se snaží narušit dodávky zbraní Izraeli, který páchá válečné zločiny?“





Starmerova úloha však nyní není stát na straně dobrých lidí, kteří se snaží zastavit genocidu. Je stát na straně těch, jejichž úkolem je odvádět naši pozornost hlukem – MacGuffiny – a uhlazovat cestu k dokončení izraelské genocidy.





Jedná se o tak zjevně převrácený způsob chápání světa, že je zapotřebí značné dávky vynalézavosti a kreativity, aby se zabránilo tomu, že se hněv obyvatelstva vymkne kontrole.Aby Izrael, Washington, Velká Británie a další mohli genocidu udržet, byli nuceni vytvořit divadlo – sérii dramatických odklonů pozornosti – které odvádí pozornost od hlavního zločinu.Hollywoodský mistr napětí Alfred Hitchcock, filmový režisér specializující se na to, co nazýval „MacGuffiny“ – narativní slepé uličky, které mají diváky svést z cesty – by možná ocenil dovednost, s jakou to bylo provedeno.Cílem bylo přimět západní média, aby se soustředila, a tím i západní publikum, aby přemýšlelo, ne o hlavním dramatu – ať už o genocidě samotné, nebo o inherentně násilné, apartheidové povaze izraelského státu, který ji provádí –, ale aby se místo toho zabývala samostatnými zvraty a obraty v ději. Samozřejmě takovými, které západní metropole neukazují jako tak zjevně spoluvinné a zkažené.I když média o Gaze informují, málokdy se zabývají masovým vyvražďováním Palestinců Izraelem. Spíše diskutují o desítkách jiných záležitostí, které genocida vyvolala, jako jsou trosky a prach z izraelských bombardování.Posledním příkladem je rozruch kolem Boba Vylana, kdy britská veřejnost je – zcela absurdně – mobilizována politiky a médii, aby se obávala o bezpečnost izraelských vojáků před údajnou hrozbou rozzuřených fanoušků hudby.To by nás zřejmě mělo zajímat mnohem více než bezpečnost Palestinců v Gaze, kteří jsou právě teď masakrováni a vyhladověni těmi samými izraelskými vojáky.Naši vůdci stále více znějí, jako by chtěli, aby příslušnost k genocidní armádě byla chráněným znakem – jako být černoch nebo gay – aby jakákoli kritika izraelské armády mohla být klasifikována jako nenávistný projev.Představte si, pokud můžete, že policie vyšetřuje punkovou kapelu – jako to dělá v případě Boba Vylana – za to, že se vyjádřila negativně o nacistické paramilitární jednotce Waffen-SS nebo ruské armádě na Ukrajině.Kdokoli jako Starmer nebo britská média, kdo vyjadřuje větší znepokojení nad blaho izraelských vojáků zapojených do masového zabíjení než nad oběťmi tohoto masakru, žije ve světě naprosto zvrácených hodnot.Pokud má být Bob Vylan hnán k odpovědnosti za prázdné výhrůžky vůči genocidní armádě, proč policie nevyšetřuje a nestíhá Brity sloužící v této armádě, nebo dokonce britského premiéra, který prohlašuje, že Izrael má právo „bránit se“ tím, že vyhladoví obyvatelstvo Gazy a odepře mu vodu a elektřinu?Pokud vám tato dvojí morálka není zřejmá, je to proto, že se soustředíte na MacGuffin, nikoli na důkazy.Vzhledem k tomu, že izraelské akce v Gaze jsou stále méně obhajitelné – zejména vyhladovění obyvatelstva blokováním pomoci –, je třeba, aby dramata odvedení pozornosti byly stále okázalejší.Nedávné útoky Izraele a USA na Írán a před nimi zničení jižního Libanonu Izraelem jsou nejvýraznějšími příklady těchto inscenovaných akcí.Tyto nelegální agresivní války měly samozřejmě svou vlastní logiku.Užitečnost Izraele pro Západ spočívá v tom, že je hlavním útočným psem na ropném Středním východě: terorizuje ostatní do podrobení, ničí ty, kteří se odmítají podrobit, izoluje státy Perského zálivu, které jsou klienty Západu, od jiných vlivů a vyvolává právě tu „existenční hrozbu“, před kterou Západ tvrdí, že musí chránit Izrael a sebe sama.Tyto útoky sloužily také jako MacGuffiny – těch nejvražednějších.Minimální zpravodajství o Gaze bylo okamžitě odloženo, aby se pozornost soustředila na neexistující íránskou bombu – samozřejmě s ignorováním až příliš reálných izraelských jaderných zbraní.Západní metropole a jejich média zesílily obavy z údajné jaderné „hrozby“ Íránu vůči Izraeli – i když seriózní analytici chápou, že by bylo sebevražedné, kdyby Teherán takový útok provedl, i kdyby bombu vyvinul.Jediné, čeho tím bylo dosaženo, bylo to, že jsme přestali přemýšlet o tom, co Izrael skutečně zamýšlí.Zejména na Západě se velmi, velmi pozdě zvyšoval tlak na zastavení genocidního vyhladovění Gazy. To trvalo do té doby, než se „útok“ Íránu stal hlavním tématem – a Izrael byl opět vykreslen jako oběť.Přes noc se rozplynula dynamika snah o zastavení genocidy Izraele v Gaze.Byli jsme opět nuceni směřovat svou hlavní sympatii k Izraeli – státu, který se dostal pod raketovou palbu jen proto, že vyprovokoval válku, a to i přesto, že aktivně hladoví dva miliony lidí, zatímco jeho vojáci střílejí ostrými náboji na zoufalé Palestince v takzvaných „humanitárních centrech“ a za posledních několik týdnů zabili stovky lidí a tisíce jich zranili.V návaznosti na izraelský útok na Írán byl na neurčito odložen francouzsko-saúdský summit, který měl prosazovat uznání palestinské státnosti – debata, která už 30 let nikam nevede, další MacGuffin.A přezkum lidských práv v EU, který mohl ohrozit dohodu o volném obchodu Izraele s Evropou – jeho největším obchodním partnerem – byl narychlo uzavřen bez jakéhokoli konkrétního plánu na uvalení sankcí.Zjevně nebyl ten správný čas, aby Izrael skládal účty za pokračující genocidu, když byl zasažen odvetnými raketami z Íránu. Ale na druhou stranu, nikdy se nezdá být ten správný čas, aby Izrael skládal účty za své zločiny.Právě proto Izrael a Západ musely v posledních dvou letech společně produkovat nekonečnou sérii MacGuffinů, aby genocidu ospravedlnily nebo od ní odvedly pozornost. Tato dramata odvracející pozornost sahají od přímých podvodů a uměle vyvolaných kontroverzí až po zkreslené interpretace skutečných událostí – vše s cílem zamlžit masakr a přesměrovat sympatie k Izraeli.Je udivující, že se tato dramata stále produkují, i když genocida trvá již 21 měsíců. Žádné z nich by nemělo požadovaný účinek, nebýt aktivní spolupráce západních hlavních měst a jejich poslušných médií, které těmto dramatům dávají přednost před zásadními otázkami.Produkce MacGuffinů dosáhla průmyslového měřítka. Izraelské příběhy o palestinském barbarství, od zavražděných dětí po hromadné znásilnění 7. října 2023, se stále objevují bez sebemenšího důkazu.Utrpení prvních 250 izraelských zajatců je neustále stavěno do popředí před masakr desítek tisíc – a možná i stovek tisíc – Palestinců v Gaze.Absurdní zdůvodnění Izraele pro ničení nemocnice za nemocnicí, školy za školou, jídelny za jídelnou – že všechny slouží jako „velitelské a řídící centrum“ Hamásu – je sotva zpochybňováno.Západ přijal izraelské smyšlené tvrzení, že počet obětí v Gaze je značně nadsazený – i když všechny důkazy naznačují, že se jedná o masivní podhodnocení, vzhledem k neschopnosti zhrouceného zdravotnictví a civilní ochrany zachránit těla a identifikovat je pod neustálým izraelským bombardováním.Západní metropole podobně tolerují izraelské očerňování humanitárních organizací OSN v Gaze a implicitně akceptují, že v důsledku toho musí být dva miliony Palestinců zbaveny jídla a vody.Západ se podílí na blokádě pomoci neúčinnými a časově náročnými opatřeními, jako je shazování potravin z letadel nebo stavba mola, které se rozpadlo téměř v okamžiku, kdy bylo dokončeno.Izrael dostal čas, aby mohl dál vyhladovět obyvatele Gazy, a to díky alternativnímu systému „distribuce pomoci“, který vyžaduje každodenní popravu desítek Palestinců, kteří se shromažďují v izraelských „centrech pomoci“.Západní média opakují izraelská tvrzení, že Hamás krade potraviny, i když videozáznamy ukazují, jak zločinecké gangy vyzbrojené Izraelem rabují humanitární pomoc.Občas však prosákne i skutečný příběh. Haaretz nedávno zveřejnil svědectví izraelských vojáků, kteří uvedli, že dostali rozkaz střílet do davů neozbrojených Palestinců poblíž „humanitárních center“, i když nepředstavovali žádnou hrozbu.Nezapomeňte, že Palestinci se do těchto center chodí jen proto, že je Izrael aktivně podrobuje hladu a protože se Izrael rozhodl uzavřít systém distribuce potravin zavedený OSN.Izraelský velitel vysvětlil, že izraelská armáda nyní pravidelně střílí do těchto davů, a poznamenal: „Nikdo [v Izraeli] se nezastaví, aby se zeptal, proč jsou každý den zabíjeny desítky civilistů, kteří hledají jídlo.“Vysoký důstojník řekl novinám: „Největší strach mám z toho, že střelba a zranění civilistů v Gaze nejsou výsledkem operační nutnosti nebo špatného úsudku, ale spíše produktem ideologie, kterou zastávají velitelé v terénu a kterou předávají vojákům jako operační plán.“Jinými slovy, genocida je politikou.Zběsilá produkce MacGuffinů je nezbytná, aby západní veřejnost nepřemýšlela o jediné otázce, na které opravdu záleží: Izrael masakruje Palestince, protože je koloniálním státem, který se chce zbavit „nesprávné“ etnické skupiny.To, co evropské koloniální státy dělaly v moderní historii – od USA přes Austrálii až po Jižní Afriku – je nahrazování původního obyvatelstva strategiemi apartheidu, etnických čistek a vyhlazování. Izrael pouze následuje tuto tradici.Kdyby byly životy rukojmích nejdůležitější, mohly být vráceny již před mnoha měsíci prostřednictvím jednání. Izrael taková jednání odmítl, protože více než návrat rukojmích chce využít příležitosti zbavit se palestinského obyvatelstva, které okupuje, obléhá a nedokázal podrobit.Distribuce pomoci mohla pokračovat, kdyby OSN mohla vykonávat svou práci. Západ však nechce ukončit obléhání Gazy. Nechce mírovou dohodu s Íránem. Nemá zájem na bezpečnosti Palestinců, místo toho se soustředí na to, aby jeho vojenský Goliáš na Blízkém východě zůstal ozbrojený a nebezpečný.Proto je standardní reakcí západních hlavních měst a médií pokaždé, když Izrael spáchá válečný zločin, obrátit svět vzhůru nohama a trvat na tom, že Izrael má „právo se bránit“.MacGuffiny nejsou omezeny na Blízký východ. Vznikají i doma – protože genocida může pokračovat pouze tehdy, pokud Západ dokáže svůj nejdůležitější klientský stát, Izrael, ochránit před vážným zkoumáním a kritikou.Čím jasnější jsou genocidní činy Izraele, tím více musí západní metropole vymýšlet dramata, která odvedou pozornost od domácího dění.Vlády USA, Velké Británie, Německa a Francie – klíčoví aktéři západní koloniální moci na Blízkém východě – vynaložily neúměrné množství politického kapitálu na vytvoření nepravděpodobného, velkolepého dramatu „antisemitismu“.Toto drama se nezajímá o skutečný antisemitismus, jaký vyznávají rasisté nenávidící židy.V duchu tradice MacGuffina se zaměřuje na antirasisty a antiimperialisty, kteří se staví proti genocidě Izraele, odmítají Izrael jako pokračování západního rasismu a kolonialismu, věří, že každý si zaslouží žít v důstojnosti, včetně Palestinců, a chtějí, aby byl izraelský apartheid zrušen, stejně jako tomu bylo v případě apartheidu v Jižní Africe.Na amerických univerzitách se pro-palestinský aktivismus za ukončení západní spoluúčasti na ozbrojování a ochraně izraelského genocida setkal s brutálním potlačením ze strany policie. Univerzitní správy vyloučily studenty a odebraly jim diplomy. Američtí úředníci zrušili federální ochranu, aby mohli řadu dalších studentů uvěznit a deportovat.Ve Velké Británii byly masové demonstrace démonizovány jako „pochod nenávisti“ – jako by vášnivý a populární odpor proti státu, který vraždí a mrzačí desítky tisíc dětí v Gaze, mohl být přičítán pouze antisemitismu. Jako by „normálním“ chováním během genocidy vysílané živě bylo mlčení.Minulý týden Starmerova vláda posunula tuto obscénní logiku na zcela novou úroveň.Palestine Action je nejviditelnější protestní skupina, která se snaží vyvinout praktický tlak na Británii, aby dodržela své závazky podle mezinárodního práva a přestala pomáhat Izraeli při vyvražďování a vyhladovění obyvatel Gazy.Na rozdíl od účastníků masových pouličních demonstrací používají členové Palestine Action občanskou neposlušnost a přímé akce jako nástroje k poukázání na přesnou povahu britské spoluúčasti a k pokusu o její narušení.To zahrnovalo neoprávněné vniknutí a trestné poškození strojů genocidy, převážně izraelských zbrojních továren se sídlem ve Velké Británii, které vyrábějí zbraně používané k popravám Palestinců, včetně dětí.Minulý měsíc Palestine Action vnikla do letecké základny RAF Brize Norton a symbolicky postříkala dvě letadla červenou barvou, která měla představovat krev Palestinců v Gaze. Letadla z Brize Norton pravidelně létají do Akrotiri, základny RAF na Kypru, odkud Velká Británie dopravuje zbraně do Izraele k použití při genocidě.Pro vládu mělo vniknutí do základny především vyvolat otázky bezpečnosti. Jak se aktivisté dostali dovnitř a odešli, aniž by byli odhaleni?Starmerova vláda však nereagovala tímto způsobem. Místo toho plánuje zakázat organizaci Palestine Action jako teroristickou organizaci, i když se tato skupina nezabývá žádnými teroristickými aktivitami, s výjimkou těch, které profitují z genocidy.Aby Starmerův případ vypadal přijatelněji, vláda zřejmě vymyslela další MacGuffin. Anonymní úředníci unikli informaci – samozřejmě bez jakýchkoli důkazů –, že ministerstvo vnitra vyšetřuje, zda Palestine Action dostávala finanční prostředky z Íránu.Podle drakonického britského zákona o terorismu by zákaz Palestine Action znamenal, že kdokoli – včetně politiků, novinářů a veřejných osobností – kdo vyjádří solidaritu s touto skupinou nebo s aktivisty pronásledovanými soudy, riskuje 14 let vězení za podporu teroristické organizace. Stejné riziko by hrozilo i každému, kdo by skupině poskytl finanční dar.Členové Palestine Action vědí, že porušují britské zákony o majetku, ale činí tak v dlouhé a čestné tradici přímé akce, od sufražetek po Extinction Rebellion.Riskují vězení, i když poroty mají výraznou tendenci takové aktivisty osvobodit, když zváží argumenty předložené při soudním řízení, které by nikdy neslyšely od BBC nebo Daily Mail.Mezi ně patří skutečnost, že tito aktivisté porušují britské zákony – zákony chránící obrovské zisky výrobců zbraní – aby zabránili porušování mnohem důležitějších zákonů britskou vládou, jako je spolčení na válečných zločinech.Starmer sám tento důvod chápe, protože přesně tento argument použil, když byl advokátem a hájil aktivisty, kteří se v roce 2003 snažili zastavit britské bombardéry směřující do Iráku. Měli bombardovat Bagdád v rámci kampaně, kterou Británie a USA nazvaly „šok a úžas“ a která zabila nespočet iráckých civilistů.Muž, kterého Starmer obhajoval, Josh Richards – který plánoval zapálit letadlo RAF, nejen ho postříkat barvou – byl dvakrát stíhán a pokaždé propuštěn na svobodu, protože argumentoval, že se snažil zastavit nelegální válku.Čím blíže se dostáváme ke konci genocidy v Gaze, tím více roste vlna odporu proti britské komplici, jak se o víkendu ukázalo v Glastonbury.Proto Starmer – muž zcela postrádající zásady – potřebuje přetáhnout bojové linie více podle svého. Musí představit odpůrce genocidy jako zvrácené teroristy.Ale tyto MacGuffiny slouží ještě většímu účelu. Jsou používány k posílení dojmu, že Británie žije ve stále nebezpečnějším světě zločinných států a terorismu, který vyžaduje masivní nárůst toho, co Starmerova vláda nazývá „výdaje na obranu“.V souladu s novými závazky oznámenými NATO se Británie připravuje zdvojnásobit své výdaje na válečný aparát a „vnitřní bezpečnost“ na pět procent HDP do roku 2035.Když lze všechny, od členů Palestine Action po hudební fanoušky v Glastonbury, kteří kritizují genocidu, vykreslit jako potenciální teroristy, je třeba výrazně posílit architekturu zastrašování a represe. To je Starmerův úkol.Pravdou je, že největší darebáci, největší teroristé, se nenacházejí v dalekých zemích. Sedí v prostorných kancelářích v západních hlavních městech a pracují na podkopávání a útočení na země, které trvají na kontrole nad svými vlastními zdroji, a na zvyšování zisků korporátního sektoru investovaného do nekonečných válek o zdroje – zisků, které jsou prány zpět západním politikům a úředníkům v podobě darů a pohodlných míst v pozdějším životě.Čím více násilí Západ šíří, aby podpořil politiku „globální dominance ve všech oblastech“ prosazovanou Washingtonem, tím větší je odpor ze strany těch, které se snaží rozdrtit.A podobně, čím více se britská vláda snaží zastrašovat a vyhrožovat vlastním občanům, aby si zajistila jejich poslušnost, tím více se bude objevovat odpor tam, kde to nejméně čekáme.Boj začal. Musíme přestat být rozptylováni MacGuffiny. Musíme zpochybnit nadvládu válečného průmyslu nad našimi životy, jinak se všichni staneme oběťmi jeho smrtelného sevření.