K čemu stát a daně, k čemu elektrická síť

4. 7. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Uprostřed velkého úsilí ve výdajích na obranu a stavění nových jaderných bloků, z nichž budeme mít elektřinu, pokud vůbec, někdy za 20 let s garantovanou cenou někdy do roku 2080 (už se těšíte?), nám zkolabovala elektrická síť. Prý spadl fázový vodič. Nevadí, drobný detail. Možná jeden z dalších úspěchů vlády. Kdo ví, jak to vyhodnotí premiér. Vláda přece chyby nedělá.