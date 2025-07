Producent filmu o Gaze obviňuje BBC, že se ho snažila umlčet, aby neprotestoval proti rozhodnutí film nevysílat

4. 7. 2025

4. 7. 2025



Ben de Pear kritizuje „PR manažera“, ředitele BBC Tima Davieho a tvrdí, že se televize pokusila využít právní doložky o mlčenlivosti



Producent filmu o zdravotnických pracovnících v Gaze, který BBC neodvysílala, obvinil tuto televizi, že se ho a další osoby snažila umlčet kvůli rozhodnutí dokument nevysílat.



Film Gaza: Doctors under Attack (Gaza: Lékaři pod útokem), který byl nakonec ve středu večer odvysílán na Channel 4, popisuje, jak jsou nemocnice na tomto území přetížené, bombardované a přepadávané izraelskou armádou. Zdravotníci v něm svědčí o svém věznění a hovoří o tom, že byli mučeni. Film měl původně být odvysílán na BBC.



„Odmítl jsem podepsat dvojitou doložku o mlčenlivosti, kterou se mi šéfové BBC několikrát snažili vnutit,“ uvedl v příspěvku na LinkedIn. „Nejenže bychom mohli být žalováni za to, že jsme řekli, že BBC odmítla film odvysílat (což je zjevně a prokazatelně pravda), ale pokud by to řekla jakákoli jiná firma, BBC by nás mohla žalovat.



„Nejenže jsme nesměli říct pravdu, která již byla řečena, ale nesměli to říct ani ostatní. Čtenáři, já jsem to nepodepsal.“



Místo toho se podle svých slov ozval a na konferenci v Sheffieldu kritizoval generálního ředitele BBC Tima Davieho za rozhodnutí film stáhnout. „Veškerá rozhodnutí ohledně našeho filmu nebyla učiněna novináři, ale Timem Daviem,“ řekl tehdy. „Je to jen PR člověk. Tim Davie činí redakční rozhodnutí, na která, upřímně řečeno, nemá kompetence.







Hlavním účelem BBC jsou televizní zprávy a aktuální dění, a pokud v tom selhává, nezáleží na tom, jaké dramata natáčí nebo jaký sport vysílá. Selhává jako instituce. A pokud v tom selhává, potřebuje nové vedení.“

Tento program byl z iPlayeru stažen na začátku tohoto roku poté, co vyšlo najevo, že jeho 13letý vypravěč je synem představitele Hamásu. Přezkoumáváníní jeho výroby pokračuje.





BBC se k obviněním nevyjádřila. Podle zasvěceného zdroje byla produkční společnost Basement Films, která De Pearův film natočila, pouze požádána o podepsání standardní doložky, která producenty zavazuje získat předem souhlas BBC s jakoukoli publicitou týkající se jejích pořadů. Basement Films to údajně popírá.Zdroje BBC naznačily, že vysílací společnost se pokoušela najít způsob, jak dokumentární materiál využít ve zpravodajství, ale po De Pearových veřejných výrocích v Sheffieldu bylo nakonec rozhodnuto film zcela zrušit. I tato časová osa je sporná. Jakmile BBC předala kontrolu zpět Basement Films, přestal být film podle zdroje BBC filmem této vysílací společnosti.Tvrdili také, že není pravda, že se BBC pokusila De Pearovi zakázat o filmu mluvit, a poukázali na jeho veřejná prohlášení. Poukázali také na veřejné prohlášení BBC z minulého měsíce, ve kterém jasně uvedla, že projekt zrušila.De Pear se vyjádřil po zveřejnění anonymního dopisu podepsaného více než 100 zaměstnanci BBC, kteří kritizovali rozhodnutí film zrušit. Dopis také zpochybňuje roli Robbieho Gibba, bývalého poradce Theresy Mayové a člena představenstva a redakční rady BBC.Gibb vedl konsorcium, které v roce 2020 koupilo Jewish Chronicle, a do srpna 2024 byl ředitelem Jewish Chronicle Media. BBC uvedla, že neměl „formální roli“ v rozhodnutích týkajících se filmu o Gaze.Než dokument o zdravotnických pracovnících zcela zrušila, BBC uvedla, že jeho vysílání odložila do dokončení zprávy o natáčení jiného dokumentu s názvem Gaza: How to Survive a Warzone (Gaza: Jak přežít válečnou zónu).