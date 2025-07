Dodavatel humanitární pomoci v Gaze řekl BBC, že viděl své kolegy střílet na hladové Palestince

4. 7. 2025

Dodavatel poskytl BBC záběry z vnitřních prostor zařízení GHF

Bývalý bezpečnostní dodavatel kontroverzních nových struktur pro distribuci humanitární pomoci v Gaze, podporovaných Izraelem a USA, řekl BBC, že byl svědkem toho, jak jeho kolegové několikrát stříleli na hladové Palestince, kteří nepředstavovali žádnou hrozbu, a to i z kulometů.



V jednom případě podle něj strážný z věže zahájil palbu z kulometu, protože skupina žen, dětí a starších lidí se příliš pomalu vzdalovala z areálu.



GHF na dotaz reagovala, že tato tvrzení jsou kategoricky nepravdivá.



GHF zahájila svou činnost v Gaze na konci května a distribuuje omezenou pomoc z několika míst v jižní a střední části Gazy. Stalo se tak po 11 týdnech úplné blokády Gazy ze strany Izraele, během níž do území nedorazily žádné potraviny.



Tento systém byl široce kritizován za to, že nutí obrovské množství lidí procházet aktivními bojovými zónami k několika málo místům. Od zahájení činnosti GHF izraelské síly zabily více než 400 Palestinců, kteří se pokoušeli získat potravinovou pomoc z jejích míst, uvádějí OSN a místní lékaři. Izrael tvrdí, že nový distribuční systém zabraňuje tomu, aby se pomoc dostala k Hamásu.



Bývalý dodavatel pokračoval ve svém popisu incidentu na jednom z míst GHF, kde podle něj stráže střílely na skupinu Palestinců: „V tu chvíli další dodavatel, který stál na náspu nad východem, vypálil na dav 15 až 20 ran z opakovačky.



Jeden palestinský muž se bezvládně skácel k zemi. A pak ten druhý dodavatel, který tam stál, řekl: ‚Sakra, myslím, že jsi jednoho dostal. ‘ A pak se tomu smáli.“



Dodavatel, který s námi hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že vedoucí pracovníci GHF jeho zprávu odbyli jako náhodu a naznačili, že palestinský muž mohl „zakopnout“ nebo „být unavený a omdlel“.



GHF tvrdí, že bývalý dodavatel, který tyto obvinění vznesl, je „nespokojený bývalý dodavatel“, kterého propustili pro porušení pracovních povinností, což on popírá. Ukázal nám výplatní pásky, které naznačují, že po odchodu z práce dostával výplatu ještě dva týdny.



Záběry poskytnuté GHF ukazují dlouhé fronty lidí čekajících na pomoc v oplocené chodbě



Muž, se kterým jsme mluvili a který uvedl, že pracoval na všech čtyřech distribučních místech GHF, popsal kulturu beztrestnosti s minimem pravidel a kontrol.



Řekl, že dodavatelé nedostali žádné jasné pokyny ani standardní operační postupy a jeden z vedoucích týmu jim řekl: „Pokud se budete cítit ohroženi, střílejte – střílejte, abyste zabili, a otázky si položte až později.“



Kultura ve společnosti podle něj působila dojmem: „Jdeme do Gazy, takže neplatí žádná pravidla. Dělejte si, co chcete.“



„Pokud Palestinec odchází z místa a nejeví žádné nepřátelské úmysly a my na něj přesto střílíme varovné výstřely, jednáme špatně, dopouštíme se trestného činu z nedbalosti,“ řekl nám.



Řekl nám, že každé místo je monitorováno kamerovým systémem a tvrzení GHF, že nikdo nebyl zraněn ani postřelen, je „absolutní lež“.



GHF uvedla, že střelba zachycená na záběrech poskytnutých BBC pocházela od izraelských sil.



Vedoucí týmů označují obyvatele Gazy za „hordy zombie“, řekl mi dodavatel, „naznačujíce, že tito lidé nemají žádnou hodnotu“.



Bývalý dodavatel také uvedl, že Palestinci byli na místech GHF zraněni i jinými způsoby, například byli zasaženi úlomky omračujících granátů, postříkáni slzným plynem nebo davem strčeni do ostnatého drátu.



Řekl, že sám byl několikrát svědkem případů, kdy Palestinci vypadali vážně zraněni, včetně jednoho muže, který měl v obličeji plnou plechovku pepřového spreje, a ženy, která byla podle něj zasažena kovovou částí omračující granáty, nesprávně vystřelené do davu.





„Ten kovový kus ji zasáhl přímo do hlavy a ona spadla na zem a nehýbala se,“ řekl. „Nevím, jestli byla mrtvá. Vím ale jistě, že byla v bezvědomí a zcela bezvládná.“





Podle ministerstva zdravotnictví Hamásu bylo od té doby v Gaze zabito nejméně 57 130 lidí.





Zdroj v angličtině ZDE

Operace GHF je kritizována za to, že nutila lidi procházet aktivními bojovými zónamiNa začátku tohoto týdne více než 170 charitativních organizací a dalších nevládních organizací vyzvalo k uzavření GHF. Organizace, mezi nimiž jsou Oxfam a Save the Children, tvrdí, že izraelské síly a ozbrojené skupiny „běžně“ střílejí na Palestince, kteří hledají pomoc.Izrael popírá, že by jeho vojáci úmyslně stříleli na příjemce pomoci, a tvrdí, že systém GHF poskytuje přímou pomoc lidem, kteří ji potřebují, a obchází zásahy Hamásu.GHF tvrdí, že za pět týdnů dodala více než 52 milionů jídel a že jiné organizace „bezmocně přihlížejí, jak je jejich pomoc rabována“.Izraelská armáda zahájila v Gaze kampaň v reakci na útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 dalších bylo vzato jako rukojmí.