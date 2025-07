Ukrajina a USA se během telefonátu Trumpa se Zelenským dohodly na samostatných jednáních o posílení protivzdušné obrany

4. 7. 2025

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o nutnosti posílit protivzdušnou obranu Ukrajiny v souvislosti s eskalací ruských útoků na ukrajinská města.



V krátké zprávě o jejich telefonátu, zveřejněné na Telegramu, uvedl, že americký prezident je „velmi dobře informován“ o situaci na Ukrajině, přičemž oba diskutovali o „možnostech protivzdušné obrany a dohodli se, že budeme pracovat na zvýšení ochrany vzdušného prostoru“.



Uvedl, že se dohodli na samostatném setkání svých týmů k této otázce.



Zelenskyj dodal, že hovořili také o možnostech společné výroby zbraní a uvedl, že „jsme připraveni na přímé projekty s Amerikou“, jakož i na další potenciální společné nákupy a investice.



Ukrajinský prezident také popřál vše nejlepší k Dni nezávislosti USA a poděkoval za dosavadní podporu USA.



Zelenskyjův nejvyšší poradce chválí „velmi důležitý a smysluplný rozhovor“ s Trumpem



Andrij Jermak, nejvyšší poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v krátké zprávě na sociálních sítích uvedl, že telefonát s Trumpem byl „velmi důležitým a smysluplným rozhovorem mezi prezidenty“.





Trump hovořil s Merzem o Ukrajině a obchodu mezi EU a USA



Německý časopis Spiegel mezitím informoval, že německý kancléř Friedrich Merz také hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o situaci na Ukrajině a obchodu mezi EU a USA.



Spiegel uvedl, že Trump během hovoru neučinil žádné závazky, přičemž Německo údajně vyzvalo k větší podpoře Ukrajiny v oblasti protivzdušné obrany.





Při nočních útocích na Kyjev zahynul jeden člověk



Rusko zasáhlo Kyjev největším útokem dronů od začátku války, při kterém zahynul jeden člověk, nejméně 23 bylo zraněno a poškozeny byly budovy v celé metropoli. Stalo se tak několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedli v pátek představitelé.



Od podvečera do rána se ozývaly sirény, kvílení kamikadze dronů a dunivé výbuchy, když Rusko podle ukrajinského letectva vyslalo celkem 539 dronů a 11 raket.



Rodiny se schovávaly v podzemních stanicích metra. Nad centrem města se vznášel štiplavý kouř. Šéf kyjevské vojenské správy v pátek odpoledne uvedl, že v troskách jednoho z míst útoku bylo nalezeno tělo.





Finský prezident dokončil odstoupení od smlouvy o zákazu protipěchotních min kvůli hrozbě Ruska



Finský prezident Alexander Stubb schválil vystoupení země ze smlouvy zakazující protipěchotní miny s odkazem na „zhoršenou bezpečnostní situaci“ a dlouhodobou hrozbu ze strany Ruska, informovala agentura AFP.



Finský parlament hlasoval pro vystoupení z Ottawské úmluvy o zákazu protipěchotních min v červnu, ale rozhodnutí muselo být podepsáno prezidentem.



„Finsko nečelí bezprostřední vojenské hrozbě, ale změny v operačním prostředí vyžadují, abychom posílili naši obranu,“ uvedl Stubb v prohlášení.



„Máme dlouhou hranici s Ruskem, které není smluvní stranou Ottawské úmluvy. Viděli jsme, jak Rusko dnes vede válku.“



Agentura AFP poznamenala, že rozhodnutí Finska vstoupí v platnost šest měsíců poté, co země oficiálně informuje OSN.





Estonsko, Litva a Lotyšsko, stejně jako Polsko, také plánují vystoupit z této smlouvy.





Zdroj v angličtině ZDE

