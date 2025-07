Neví, nezná, nečte –neslavné konce ODS

4. 7. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 10 minut

Začíná éra konců. Třeba konec bitcoinové kauzy. Paní Eva čistič Decroix splnila přidělený rozkaz na jedničku. S hvězdicí. Uklidila nejen na ministerstvu spravedlnosti. Vykastrovala časovou osu od nehezkých pravd. Kývla na příkladné krytí ze strany vrchních státních. Eva zametla i se zákony a právem a zaštítila se zákonem a právem.

Pověstmi opředený had Uroboros se diví, jaké nádherné, nekonečné kolo paní Eva svedla za pár dní zatočit. Mezitím najíždíme na typickou taktiku ODS. Vyšetřovat minimálně deset let, pak se omluvíme, úsměv nahodíme, zaplatíme odškodné pachatelům, mávneme rukou… da da da – vidíš, mámo, nic se nestalo.

Stát byl oškubán, pohaněn, zneuctěn. Pro potěchu pár bodrých hošíků. Jako v devadesátkách. Ministr financí, pochybný elektrikář Stanjura, který má strážit počestnost biliónů v českých, nečte, neví, nezná, nesdílí a své věrné Bendy velebí. S hrdostí nadutého mamlasa předstoupí před veřejnost a praví, já nečíst, já nevědět, já neznat. Hlásit a hasit já nemuset:

- poněvadž nejsem povinné tentononc. Po dobu mé služby se žádný trestný čin nestal, čestně, soudruhu premiére Fialo. Pohov, pozor, odchod!

Všichni občané republiky vědí, co se stane, pokud si něco nepřečtou, něčeho si nevšimnou, něco neřeší a něco přehlídnou. Platí jako mourovatí. Nevědomost a neznalost nikoho nezajímá, neomlouvá, tak hlásá pravice ráda a všem. Když totéž učiní pravicoví ministři v miliardové kauze? Nic. Klid. Vládneme odpovědně, neobtěžujte nás.

Do hry o trůny se zapojil i mistr Sokol. Zřejmě očekává tučné nadělení. Předvedl tuze pěkné povídání s Petrosem Michopulosem. Opravdu vážně. Pochopitelně nic se nestalo, nikdo za nic nemůže a bitcoiny nemají hodnotu zde. Trio pradlen Blažek, Stanjura a Fiala dostalo záruku právní výpomoci na skvělé úrovni – jako solventní hoši z galerky. Zřejmě ji budou velmi potřebovat, neboť se stalo a stalo se hodně zde.

A premiér Petr genocida Fiala? Jezdí po republice, lže kudy chodí, dělá blbého a ještě blbějšího. Připodobňuje se k Masarykovi a směje se přitom jako nemocný osel zde:

Umět si udělat ze sebe legraci. To je znak silné osobnosti. Petr Fiala na besedě iniciativy #PF2025 v Dolních Bojanovicích ukázal, že není suchar a umí zavtipkovat i na svůj účet. Nejen proto ##PF2025 pic.twitter.com/b4sep8BgOi — PF 2025 (@pf_2025_) June 29, 2025

Odvážný profesor Masaryk stál proti antisemitismu, nepravostem a za slabšími, profesor Fiala stojí za genocidou, válečnými zločiny a etnickou čistkou v Palestině. Dělá hodnotovou politiku podlézáním stíhanému válečnému zločinci Netanjahuovi. Jako by se Masaryk klaněl Hitlerovi. Až k zemi. Prezident Masaryk by slavného premiéra Fialu sešvihal bičíkem, za víc Fiala nestojí, nikdy nestál. Výjimečná ostuda českého národa premiér Petr Fiala, předseda ODS.

Konec čeho? Třeba alespoň trochu slušného života v Česku. Ptal se diskutér na sociální síti X. Proč si myslím, že byla a je vláda ODS asociální. Dumal jsem. Hloubal ještě víc. Pátral v myšlenkách i v peněžence nevalné úrovně…

Opáčil jsem tudíž. Po vládě odborníků z ODS jsme se dostali do nepěkného a nevratného maléru. Někteří a hodně nás. Až doslouží stávající auto, na další nebude. Ovšem tisíce kilometrů dálnic, a miliony tun betonu, předražených státních i PPP projektů nesmí chybět. Sem tam si zajdu na výlet a poslechnu si zvuk pádících vehiklů. Spalovacích, vodíkových či elektro. Paráda. Až doslouží pračka, lednička, myčka, sporák, počítač, dojde na valchu, vodu, led a stín, hadru, kamínka a kuličkové počítadlo. Alespoň nebude nutné zavádět propojení domácích předmětů s těmi internety. Občan ještě ušetří za energie. Oči, zuby, ucho, špatný nehet, koleno, psycholog? Veřejné zdravotní pojištění hlásá. Zaplať, zaplať, zaplať. Toužíš po praktikovi, aby ti bylo dobře a byl jsi zdráv? Máš smůlu zde. A platit budeš.

Chceš děti, vnuky do školky? Zaplať. Chceš dobrou školu? Zaplať. Chceš střední školu? Zaplať. Chceš děti na vysokou? Zaplať, zaplať, zaplať, neb sis měl šetřit zde. Stát chce, abys měl více dětí, a tak, zaplať, zaplať, zaplať násobně více. Chceš snad byt? Makej 25 let, neutrácej ani korunu a budeš mít, jinak nic nebude zde. Nemáš kde bydlet? Nemáš na nájem? Nemáš na kůlnu, klec, boudu zde? Málo se snažíš, a kdo ti kázal, abys měl děti?

Chceš potravinový odpad? Zaplať nejvíce. Chceš mizerné služby? Zaplať nejvíce. Chceš elektřinu, teplo, vodu, zaplať, zaplať, zaplať. Nejvíce v EU. Že nemáš? Nezajímá, zaplať! Důstojná mzda a plat ve výši 46 tisíc korun, aby člověk alespoň trochu lidsky v České republice žil zde. Vládní pravice propukla v hurónský smích až se málem po…trhala smíchy. Důstojnost? U nás v Česku? Si děláte prdel!? Nároková mentalita se léčí jedině prací. Makat, makat a makat.

My chceme bezpečnost. Ty spodino ji zaplatíš. 400 miliard. Ročně. Odkud je pravice vytáhne? Že by ze svých kapes? Ale fuj, velebnosti. Od firem? Z bank? Od Oligopolu? Ne, ne a ne, ty zaplať, zaplať, zaplať, za naši bezpečnost. Pravicoví politici současní i bývalí mají jasno. Škrtat, škrtat a škrtat. Školy, vesnice, nemocnice, městyse, úřady, instituce, veřejné služby. Seškrtat důchody, snížit platy a mzdy, snížit daně a zrušit sociální dávky. Zdravotně postižené naházet lvům. Ne? Tak do propasti, jsme přece civilizovaní. No ni? Musíte zaplatit, obětovat se, abyste si ochránili finanční elitu. Národa. Nás majetné, naše statky, které jsme si z vás vydřeli, a z nichž nesmíme zaplatit žádné daně. Předražovat, předražovat, předražovat – vojenské nákupy. Třikrát, pětkrát, desetkrát. Škrtat, škrtat, škrtat – výdaje do spodiny. Až se proškrtáme k Putinovi. Do Ruska.

A na konec, konec dobrých novinářských mravů. Smutný příběh a případ paní Šimůnkové. Fórum ODS 24 tento případ zneužilo nehorázným způsobem ve volebním boji. Za ODS. Za vládu ODS. Proti veškeré opozici.

Případ, příběh, historii popsal a zdokumentoval provládní novinář Wollner. Víceméně slušně a na jakési úrovni. Pochopitelně i on musel sem tam dštít oheň a síru na Šlachtu a obvyklé opoziční podezřelé, jinak by zdrojů prostý text na prorežimním Fórum 24 nemohl ani vyjít zde.

Následné tři články na serveru Fórum 24 dosáhly totálního dna zvrácené novinařiny v podání fialových žurnalistů Hovorkové, Šafra a Pánika.

Hovorková. Slova z článku o odchodu paní Šimůnkové. Kreatura, protivládní maskot (takto nazývá paní Šimůnkovou novinářka Hovorková), dezolátská scéna, ruská pátá kolona, lidská zrůda, nulové hodnoty, představují zlo, všichni mají krev na rukou. Napsala Hovorková, aby posloužila vládní koalici ve volební kampani a naházela špínu a lži na celou opozici zde.

Šafr. Slova z článku o odchodu paní Šimůnkové. Putinova úderka, výzva k občanské sebeobraně, obrázek Kateřiny Konečné – komunistické vůdkyně, zlo v politickém boji, zneužití smrti, symbol protivládního boje, nejhnusnější političtí zločinci, komunistka Konečná, národovec Rajchl, plukovník Šlachta, radikální policista, odporný protivládní billboard obviňující Rakušana z hanebných věcí, jenž zmizel s nebývalou rychlostí, ač jiné stojí a stojí zde.

Pánik. Neskutečně nadaný lejnometčík. Namočil všechny. Slova z článku o odchodu paní Šimůnkové. Proruský odpad, drzý Šlachta, hrobařka Maláčová, dinosaurus Zaorálek, přebarvení stalinisté, ruské zájmy, ruská propaganda, ruské dezinformace, hustá dvojka umírající sociální demokracie, proruská strana Rajchla, Svobodní a jejich bídná existence, Trikolora politického ztracence Václava Klause mladšího, srabi, přebarvení komunisté, nahnědlá partička, podvod na voliče alias Přísaha, neúspěšná celoživotní kariéra Šlachty, zneužil se svými kamarády, Babišovo hnutí ANO, neschopný policajt a neschopný politik, bezvýznamná partička, obviněný Babiš, podvodné partičky se spojují, akcie ČEZ, zpackaná digitalizace Pirátů zde.

Zdali je z něčeho vinen bývalý policista a „přítel“ paní Šimůnkové Pavel Štěpán či nikoli, má vyšetřit policie, jak ostatně vždy tvrdí antinovinář Šafr a antinovinářka Hovorková. Brečí rovněž oba slzy slzíce, úniky z policejních spisů jsou odporné. Tedy očividně pouze v případě že jde o kauzy ODS a koaliční vlády, vyjma strany pirátské. V odlišném případě jsou s pokorou a uznáním vítány. Nadšeně. Investigativní novinář Marek Wollner je vládní pravicí a serverem Fórum 24 veleben, kdežto investigativní novinářka Zdislava Pokorná je vládní pravicí a serverem Fórum 24 veřejně haněna, hanobena a vysmívána.

Zcela jasně je vidět, jak Fórum 24 zneužilo tragédii paní Šimůnkové v politickém boji, a to nejhrubším možným způsobem. Ve prospěch ODS. Na zakrytí kauzy vypraných a legalizovaných peněz z prodeje drog, zbraní a vím já čeho ještě. Hovorková, Šafr a Pánik v podstatě jedou špinavou nepřetržitou volební kampaň bez omezení a ohledu na cokoli. Pro vládní stranu. Tímto se vylučují ze slušné společnosti slušných lidí. Media rating nezávislé žurnalistiky by měl promptně Fórum 24 zařadit někde mezi písmena Z a Ž. Na úroveň Sputniku, Protiproudu a Pravdy. Běžně jsem prosvištěl mediální prostor a nikde jinde jsem nic podobně odporného nenašel, což říká mnohé a vysvětluje vše. O mediálním projektu Fórum ODS 24. Navíc. Volební noviny do každé rodiny pro správnou volbu jedině ODS se rychle blíží, milion korun je v kapse zde. Těším se tedy na nezávislé, objektivní a nestranné informace, pokud fialoví antinovináři zašlou volební noviny i do Orlové.

Haraším Petr Orlau

0