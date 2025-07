Povodně v Texasu: podle úředních zdrojů zemřelo nejméně 78 lidí, Trump vyhlásil stav velké katastrofy

7. 7. 2025

Předtím Trump zrušil velkou část americké meteorologické služby, takže nemohla katastrofu předpovědět

Pod vlivem Trumpovy propagandy odmítli občané v Texasu financovat varování před přírodními katastrofami a peníze namísto toho dali na budování zdi na mexické hranici



Záchranáři stále pátrají po pohřešovaných osobách, včetně 10 dívek z křesťanského mládežnického tábora Camp Mystic



Po ničivých povodních v Texasu zemřelo téměř 80 lidí



Podle státních úředníků je nyní potvrzeno téměř 80 obětí povodní ve středním Texasu.



Larry Leitha, šerif okresu Kerr, v neděli odpoledne uvedl, že v okrese zemřelo 68 lidí, včetně 40 dospělých a 28 dětí. Dříve odpoledne guvernér Texasu Greg Abbott uvedl, že v jiných oblastech státu bylo nalezeno deset mrtvých.



To znamená, že v celém státě Texas je potvrzeno nejméně 78 mrtvých.



Podle Leithy je v okrese stále 18 dospělých a 10 dětí, jejichž totožnost nebyla dosud zjištěna. Chybí také 10 táborníků z Camp Mystic a jeden vedoucí.





Zatímco pátrání po pohřešovaných pokračuje, vyvstávají otázky ohledně načasování a způsobu vydávání nouzových varování státními a místními úřady, protože aktualizace zveřejněné na Facebooku uprostřed noci pravděpodobně nemohli vidět lidé v ohrožení. Úředník okresu Kerr řekl New York Times, že systémy nouzového varování jsou drahé a daňoví poplatníci okresu je dosud nechtěli financovat.







V napjatých závěrečných okamžicích tiskové konference v neděli ráno odmítl starosta města Kerrville Dalton Rice odpovědět na otázku reportéra, proč informace o hrozící povodni nebyly předány táborům podél řeky a proč nebyly evakuovány. „To je skvělá otázka,“ řekl Rice, „ale opakuji, že se chceme soustředit na to, že stále máme 11 pohřešovaných dětí, které chceme vrátit jejich rodinám.“



Rice a další místní úředníci ukončili tiskovou konferenci a odešli z místnosti, zatímco novináři na ně naléhali, aby jim odpověděli. „Bylo 4. července ráno vydáno nějaké nouzové varování? Dostal někdo nějaké varování?“ zeptal se jeden novinář. „Jsou tu rodiny, které si zaslouží něco lepšího,“ řekl další, když Rice otevřel dveře a odešel.



Na tiskové konferenci v neděli ráno úředníci v okrese Kerr v Texasu odmítli odpovědět na otázky, proč nebyly před smrtícími povodněmi vydány výstrahy.



Novináři tlačili na guvernéra a místní úředníky ohledně absence výstražných systémů v blízkosti táborů a toho, jak mohli být postižení lidé varováni před povodní.



Zpráva stanice KXAN, pobočky NBC v Austinu, uvádí, že Kerrville neměl venkovní varovný systém. Zpráva říká, že zatímco Národní meteorologická služba a místní facebooková stránka města varovaly lidi, aby „se přesunuli na vyšší místa“, obyvatelé tábora Camp Mystic varování pravděpodobně neviděli, protože v táboře platil zákaz používání elektronických zařízení.



KXAN dále uvádí, že nejméně od roku 2018 vláda okresu Kerr opakovaně žádala o dotace na instalaci povodňového varovného systému.



The Times později informoval, že Camp Mystic leží asi 30 km proti proudu řeky od Kerrville, přičemž místní obyvatel uvedl, že povodňový varovný systém může být nepraktický.



Texaský guvernér Greg Abbott na otázku ohledně absence sirén v blízkosti táborů odpověděl, že se tím „bude zabývat“.



Kerr County v Texasu, kde došlo k mnoha úmrtím v důsledku povodní, neměl varovný systém, který by místní obyvatele na povodeň upozornil, informoval dříve New York Times.



Korespondent NPR Sergio Martínez-Beltrán informuje, že zatímco texaský guvernér Greg Abbott pořádá tiskovou konferenci, obyvatelé Kerrville obdrželi nouzové varování s textem: „Vysoká pravděpodobnost povodní na severu řeky. Přesuňte se do vyšších poloh."



Šéf texaského úřadu pro krizové řízení v neděli odpoledne potvrdil, že pokračují v pátrání po přeživších obětích povodní.



Zabývají se také „záchrannými operacemi“, což znamená, že budou také uklízet trosky a čistit silnice.





Guvernér Texasu: Po ničivých povodních je v státě 69 mrtvých



Guvernér Texasu Greg Abbott v neděli odpoledne během tiskové konference uvedl, že v Texasu je celkem 69 potvrzených obětí smrtících povodní.



Abbott uvedl, že 59 mrtvých bylo potvrzeno v okrese Kerr a dalších 10 v jiných oblastech Texasu.



Texaští úředníci v neděli během tiskové konference uvedli, že v místním pohřebním ústavu se nacházejí neidentifikovaná těla, včetně dospělých a dětí. Texaští rangers sbírají DNA z těl a od rodin a letecky ji dopravují na Univerzitu severního Texasu v Dallasu, aby se pokusili identifikovat mrtvé během „několika hodin“.





Guvernér Texasu Greg Abbott potvrdil, že po smrtících povodních je v celém státě pohřešováno 41 osob.



Jedenáct z pohřešovaných jsou dívky, které byly v táboře Camp Mystic.



Abbott vyzval občany, aby se obrátili na místní úřady, pokud mají podezření a konkrétní informace, že někdo může být pohřešován. „Volejte pouze v případě, že máte konkrétní informace,“ řekl Abbott.





Podle místních reportérů byla mezi mrtvými z Camp Mystic i osmiletá dívka.



Renee Smajstrla bude navždy „žít svůj nejlepší život“ v Camp Mystic, řekl její strýc reportérovi KHOU 11. Fotografie osmileté dívky, která byla sdílena na sociálních sítích, byla pořízena 3. července, jen jeden den před ničivými povodněmi v Texasu.



V křesťanském táboře pro dívky bylo v době povodní více než 750 dívek. Dnes ráno se počet pohřešovaných dívek z tábora Camp Mystic snížil na 11.





Bývalý prezident George W. Bush, který byl guvernérem Texasu, vydal prohlášení k smrtícím povodním v Texasu.



„V tento den modliteb Laura a já držíme palce našim texaským spoluobčanům, kteří trpí,“ zní prohlášení. „Jsme zdrceni ztrátou životů a utrpením, které tolik lidí prožívá.



Ti, kteří ztratili své drahé děti, čelí bolesti, kterou by žádný rodič neměl nikdy zažít. Jsme vděční záchranářům a dobrovolníkům, kteří se snaží najít pohřešované a utěšit pozůstalé v Camp Mystic a podél řeky Guadalupe. Víme, že naše slova nemohou pomoci, ale věříme, že modlitby tolika Američanů ano.“



Laura Bushová, jeho manželka, kdysi pracovala jako poradkyně v Camp Mystic, když studovala na Southern Methodist University, informoval Texas Monthly.







Podle New York Times jsou po celé délce dálnice 39, která vede vedle řeky Guadalupe v Hunt v Texasu, známky poškození. Patří mezi ně odfouknuté ploty, kusy asfaltu rozházené po travnatých plochách a trosky domů visící na větvích stromů.





