Slovensko: Ficův Smer šíří brutální dezinformace

31. 1. 2025 / Bohumil Kartous, Jan Čulík

Pozoruhodné lži šířené slovenskou stranou Smer:

Pekná vplyvová operácia Smeru, cez Gruzínsko. Toto Smer včera rozoslal do médií. Zhlédlo 85 000 lidí:





Jak proti tomu bojovat?

Bohumil Kartous: Tak západní škůdci už chtějí zase ničit kvetoucí ráj ruského “miru”. Mladý soudruh ze Smeru přináší z Gruzie “senzační odhalení” toho, kterak se ta stejná polovojenská skupina měla pokusit o vyvolání násilných protestů - a v konečném důsledku politického puče - v Gruzii i na Slovensku. Nemůže nikoho překvapit, že tato polovojenská skupina je z Ukrajiny. A mezitím další elity odcházejí ze země, která prostřednictvím takových ubožáků, jako je tento soudruh, kolaboruje s teroristickým Ruskem. Dnes jsem mluvil s dalším takovým člověkem, který se definitivně stěhuje do Prahy. Z čistě sobeckého hlediska, k němuž mám jako částečný Slovák daleko, by se dalo říct “ano prosím, více takové demence, a houšť”. V Česku přivítáme vzdělané a prozápadně orientované lidi. Slovensko ale s každým takovým člověkem přichází o část naděje na udržení demokracie. Tedy, přesněji řečeno, na návrat ke skutečné demokracii. Protože tahle parta prokremelských patolízalů, která v současnosti škrtí Slovensko, už velkou část demokracie na Slovensku zničila.





Jan Čulík: K tomuhle jsem připsal: Já nevím, jestli má cenu tohle vůbec brát vážně a dělat jim reklamu jejich kritikou. To je jako když zbytečně píšeme o blábolech opilce Medveděva anebo o ruské televizi, která sní o okupaci Londýna.







Bohumil Kartous: Honzo, ale tomuhle věří podle mě více než 50 % lidí na Slovensku.





* * *







Jan Čulík: No jo, ale oni se probudí a budou se kát, když jim budeme nadávat? Nebezpečná a politováníhodná podpora ničivé populistické ultrapravice má nějaké hlubinné důvody, jak v USA, tak na Slovensku, tak v Česku, a nadáváním "Jen blbci mohou volit Babiše" podporovat Putina", atd. jen tyto postoje utvrdíme. Mělo by se vyvinout úsilí jak rozbít tuto psychickou zakletost, ale obávám se, že zatím nikdo neví jak na to,.



