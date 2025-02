Tisíce ruských podnikatelů, lékařů a inženýrů se začaly stěhovat do Číny

3. 2. 2025

V posledních letech se ruští podnikatelé, kvalifikovaní odborníci, inženýři, lékaři a učitelé začali častěji stěhovat do Číny za trvalým pobytem. Migrace je spojena s vyššími mzdami a lepšími ekonomickými vyhlídkami. K tomuto závěru dospěli vědci z Federálního výzkumného sociologického centra (FCTSO) Ruské akademie věd. V posledních letech se ruští podnikatelé, kvalifikovaní odborníci, inženýři, lékaři a učitelé začali častěji stěhovat do Číny za trvalým pobytem. Migrace je spojena s vyššími mzdami a lepšími ekonomickými vyhlídkami. K tomuto závěru dospěli vědci z Federálního výzkumného sociologického centra (FCTSO) Ruské akademie věd.

Podle sociologů odcházejí do Číny hlavně obyvatelé hlavních regionů Moskvy a Petrohradu. Značný počet Rusů však migruje také ze Sibiře a Dálného východu, zejména ze Zabajkalského území, Burjatska, Irkutské oblasti, Krasnojarska, Chabarovska a Primorského kraje. Výzkumníci citují statistiky, podle kterých se do Číny každoročně stěhuje asi 11 tisíc Rusů. V roce 2020 žilo v Číně trvale více než 16 tisíc Rusů, ukázalo sčítání lidu v zemi. Dnes však podle odborníků může být skutečný počet Rusů v Číně od 40 tisíc do 50 tisíc lidí.

Rusové trvale žijící v Číně tíhnou k velkým městům s velkými trhy práce, píší výzkumníci. Například v Pekingu žije asi 10 000 lidí, v Šanghaji 5 000 až 6 000 a v Charbinu, Kantonu, Kantonu, Urumči, Hongkongu a Macau 2 000 až 3 000. Kromě podnikatelů a vysoce kvalifikovaných odborníků jezdí do Číny studovat studenti a stěhují se tam důchodci. Ti druzí často chodí na "zimování" - za sezónním pobytem v Číně různě dlouhého trvání. Někdy se to však podle studie Ruské akademie věd změní v trvalé formy migrace. Důchodci odcházejí do Číny především z oblastí Sibiře a Dálného východu.

V Číně přitom žije také více než 2,5 tisíce zástupců ruské národnosti, včetně potomků z manželství s Číňany. Většina z nich se nachází ve městech Ili a Tacheng v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, Pograničnoje v provincii Heilongjiang, Ergun v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Podle názoru sociologů se rusky mluvící komunity "mohou stát dirigenty ruských zájmů a přispět k rozvoji mezistátních vztahů" mezi Ruskem a Čínou.

Zdroj v ruštině: ZDE

