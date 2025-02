Musk likviduje americkou charitativní instituci

3. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 3. ledna 2025, 19 hodin: Ve Washingtonu byl zaměstnancům americké Agentury pro mezinárodní rozvoj zakázán vstup do jejího sídla, které dnes ráno zablokovali příslušníci vnitřní bezpečnosti. Elon Musk varoval, že USAid bude zcela zlikvidována , a označil ji za zločineckou organizaci, která musí zemřít. Ministr zahraničí Marco Rubio novinářům řekl, že je nyní zastupujícím správcem agentury. zde je naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.



<br>





Reportérka: Byla to nezávislá agentura, kterou založil prezident John F. Kennedy na vrcholu studené války. Šlo o způsob, jak čelit sovětskému vlivu poskytováním miliard dolarů na humanitární rozvojovou a hospodářskou pomoc USA po celém světě těm nejpotřebnějším. Alespoň to tak bylo, dokud se Donald Trump nerozhodl, že se mu nelíbí ti, kdo ji řídí.





Trump: „Řídí ji banda radikálních šílenců a my je z ní dostaneme. USAID vedou radikální šílenci a my je dostaneme pryč, a pak se rozhodneme.“





Dnes ráno však již bylo rozhodnuto a agentura byla uzavřena, zřejmě Trumpovým samozvaným carem efektivity Elonem Muskem, který na X bez jakýchkoli důkazů prohlásil: "USAID je zločinecká organizace. Je na čase, aby zanikla.“





To následovalo po víkendové konfrontaci, kdy byli dva z nejvyšších bezpečnostních úředníků agentury vyvedeni z budovy poté, co odmítli umožnit Muskovým zaměstnancům přístup do vyhrazených prostor.





Musk: „To, co tu máme, není jablko s červem, ale ve skutečnosti máme jen kouli červů a USAID je koule červů. Tam není žádné jablko. A když tam není jablko, tak tohle, tohle, prostě se toho musíte v podstatě zbavit.“





USAID představuje méně než 1 % federálního rozpočtu, a přesto prezident Trump, jemuž radí Elon Musk, rozhodl, že ji ovládli radikální liberálové, kteří utrácejí peníze daňových poplatníků, miliardy dolarů na projekty, které se neshodují s Trumpovou agendou America first, takže ji zavírají a reorganizují a další výdaje na jiných ministerstvech by mohly jít stejnou cestou, svévolně osekávány v rámci snahy Bílého domu o přetvoření federální vlády. Smluvní zaměstnanci, kteří se dnes dostavili do agentury, byli viditelně otřeseni Muskovou zdánlivě neomezenou mocí.





„Všichni jsou v šoku. Myslím, že všichni věděli, že dojde ke střetu ideálů a že dojde ke střetu systémů a hodnot, ale tohle nikdo nečekal. Co se teď děje? Elon Musk, na to nemá žádný mandát. Žádný mandát neexistuje. Myslíte si, že je neuvěřitelně drásavé to sledovat? Je to všechno děsivé."





"Také si myslím, že Trump už nemá kontrolu nad Bílým domem. Teď je to Elon Musk a viděli jsme to na tom, jak to prostě bezostyšně převzal."





USA nadále provozují nouzové potravinové programy v místech, jako je Gaza, zatímco Muskův tým provádí masivní škrty a zbytek bude pravděpodobně začleněn do ministerstva zahraničí, Trump dnes trval na tom, že Musk nebude činit žádná rozhodnutí bez jeho souhlasu.





Trump: „Ale on má dobrý přirozený instinkt. Má tým velmi talentovaných lidí. Snažíme se zmenšit vládu a on ji pravděpodobně dokáže zmenšit stejně dobře jako kdokoli jiný, ne-li lépe.“





0

221

Jaksi zcela ignorují, že USAID byla založena zákonem Kongresu a pouze Kongres ji teoreticky může zrušit.