Mohla by ruská vojenská cvičení znamenat novou mobilizaci?

5. 2. 2025

Letošní každoroční vojenské cvičení záložníků se v Rusku koná dříve než obvykle, což vyvolává debatu na sociálních sítích, že by mohla být na spadnutí další masová mobilizace, upozorňuje Alexej Strelnikov. Letošní každoroční vojenské cvičení záložníků se v Rusku koná dříve než obvykle, což vyvolává debatu na sociálních sítích, že by mohla být na spadnutí další masová mobilizace,

Ruský prezident Vladimir Putin chce "zlepšit bojové dovednosti záložníků" a podepsal dekret, který jim nařizuje účast na vojenském výcviku v letošním roce. Předvolání mohou obdržet záložníci ve věku do 50 let, stejně jako poddůstojníci ve věku do 60 let, vyšší důstojníci ve věku do 65 let a vyšší důstojníci do 70 let.

Taková cvičení se v Rusku konají každý rok, ale od začátku totální invaze na Ukrajinu před třemi lety trvají déle. Kromě toho se zvýšil maximální věk pro brance, stejně jako pokuta za neúčast na cvičeních (na 30 000 rublů, což je ekvivalent asi 300 eur nebo 312 dolarů).

Uživatelé na ruských sociálních sítích diskutují o tom, proč jsou vojenská cvičení naplánována na letošní rok tak brzy. V roce 2024 je Putin nařídil v březnu a v roce 2023 se konaly v květnu. Diskutovali také o dvou tajných ustanoveních v dekretu označených jako "pouze pro oficiální použití".

Jeden uživatel ruské sociální sítě VKontakte se zeptal, zda je pravděpodobná "nová mobilizace". "Nyní mnoho lidí opět opustí zemi," řekl další.

Z vojenského cvičení na frontu?

Podle ruských zákonů by se osoba účastnící se vojenského cvičení, které trvá asi dva měsíce, měla naučit, jak používat zbraně a vybavení. Před válkou proti Ukrajině měla tato cvičení formální charakter a účastnilo se jich jen velmi málo lidí, i když byla povinná. Pokuta za neúčast činila pouhých 500 rublů, a proto mnozí výzvu ignorovali.

Arťom Klyga, právník Hnutí ruských odpíračů vojenské služby, však vysvětlil, že od roku 2022 se taková cvičení konají po celý rok.

"Ve skutečnosti můžete říci, že vojenská cvičení nařízená v květnu loňského roku stále pokračují," řekl DW. To by mohlo souviset s "potřebou lidí", řekl, s ohledem na "rostoucí vyčerpání ruské armády".

Řekl, že vojenská cvičení jsou dalším prostředkem náboru vojáků pro boj na Ukrajině, protože je snazší "donutit někoho podepsat smlouvu prostřednictvím izolace, podvodů nebo dokonce hrozeb".

Klyga dodal, že cvičení také sloužilo k povýšení vojáků do vyšších hodností a zlepšení jejich specializace, což umožnilo přesnější plánování mobilizace. Řekl, že Rusové byli lákáni do odvodových úřadů, aby "porovnávali údaje", a dodal, že záložníci mohou být stíháni, pokud se dostaví na cvičení, ale pak jednoduše odejdou.

"Lidé mohou bez váhání opustit zemi před lékařským vyšetřením na odvodovém úřadě," řekl a vysvětlil, že zatím žádný zákaz odjezdu neexistuje. Upozornil však, že k tomu může dojít, až bude plně funkční centrální digitální registr náborů, který se v současné době připravuje.

Co znamenají tajná ustanovení?

Jevgenij Stupin, bývalý poslanec moskevské městské dumy, řekl, že tajná ustanovení v dekretu pravděpodobně souvisela s počtem branců a plánovanými úkoly v regionu. Řekl, že tyto informace by mohly být použity k identifikaci cílů a záměrů ministerstva obrany.

Stupin varoval před důvěrou v ruské úřady, když řekly, že podle zákona nemůže být nikdo poslán do války z vojenského cvičení. Upozornil, že podle znění dekretu by záložníci mohli sloužit v Národní gardě a FSB, což je ruská vnitřní zpravodajská služba.

"Rád bych vám připomněl, že Národní garda je donucovací orgán na územích Ukrajiny okupovaných ruskou armádou," řekl. "Lidé z FSB střeží hranice a často se účastnili bojů s ukrajinskými ozbrojenými silami v Kurské a Bělgorodské oblasti."

Klyga také řekl, že záložníci by mohli být do těchto regionů vysláni, aby sloužili nebo cvičili s Národní gardou nebo FSB.

"Zákon to nezakazuje," řekl. "Neexistovaly by žádné právní překážky. Zatím jsme ale nic takového nezaregistrovali."

Zástupce gruzínské organizace Idite Lesom, která pomáhá dezertérům z Ruska, řekl DW, že neslyšel o tom, že by záložníci byli posíláni do války po vojenských cvičeních, ale varoval lidi, aby nečekali, až to zjistí.

"Je lepší ignorovat jakékoli předvolání," radí organizace.

Příprava na válku proti Západu

Ruské úřady trvají na tom, že neplánují novou mobilizaci, a tvrdí, že ruská armáda je doplňována bez nátlaku.

Andrej Kartapolov, člen obranného výboru Státní dumy, řekl ruské tiskové agentuře TASS, že asi 1 000 mužů se každý den dobrovolně hlásí na odvodový úřad a podepisuje smlouvy. Dodal, že ruská armáda každý den "postupuje na mnoha frontách".

Ruská armáda skutečně postupuje na východní Ukrajině, ale intenzita klesá, řekl DW Ruslan Levijev, zakladatel nezávislé vyšetřovací organizace Conflict Intelligence Team. Řekl, že i když armáda byla schopna doplnit své řady vojáky, nemohla nahradit nedostatek důstojníků.

Mezitím se v dolní komoře ruského parlamentu ozývají hlasy volající po přípravě na válku proti "kolektivnímu Západu".

Alexej Žuravljov, zástupce šéfa parlamentního výboru pro obranu, řekl ruskému internetovému serveru absatz.media, že by tomu tak bylo, pokud by se západní země připojily k válce po boku Ukrajiny, a dodal, že Rusko by mělo doplnit své zálohy.

Stupin řekl DW, že současná cvičení by neměla být interpretována jako znamení pro Západ a že Putin doufá v rychlejší úspěch na frontové linii.

"Proto urychluje nábor pravidelných vojáků, nepropouští ty, kteří jsou mobilizováni, a také využívá záložníky," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

