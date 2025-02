Nejhloupější obchodní válka bez spojenců a bez přátel

5. 2. 2025

"Trumpova celní bomba" konečně vybuchla. Americký prezident Donald Trump v neděli podepsal exekutivní příkaz, který zavádí univerzální cla ve výši 25 % pro Kanadu a Mexiko a dalších 10 % pro Čínu, který vstoupí v platnost v úterý. Kanada a Mexiko okamžitě oznámily "odvetná cla" na americké zboží a Čína pohrozila, že USA zažaluje ve Světové obchodní organizaci. Wall Street Journal to v úvodníku nazval "nejstupidnější obchodní válkou v historii", píše jihokorejský list Dong-a Ilbo. "Trumpova celní bomba" konečně vybuchla. Americký prezident Donald Trump v neděli podepsal exekutivní příkaz, který zavádí univerzální cla ve výši 25 % pro Kanadu a Mexiko a dalších 10 % pro Čínu, který vstoupí v platnost v úterý. Kanada a Mexiko okamžitě oznámily "odvetná cla" na americké zboží a Čína pohrozila, že USA zažaluje ve Světové obchodní organizaci. Wall Street Journal to v úvodníku nazval "nejstupidnější obchodní válkou v historii",

Tento krok USA je šokující, protože zahrnuje cla nejen proti strategickému konkurentovi, Číně, ale i proti sousedním spojencům. Válka má eskalovat, přičemž USA také vyhrožují uvalením cel na Evropskou unii. Jižní Korea, klíčový spojenec USA a přítel v bezpečnostní a ekonomické sféře, není imunní. USA již prosazují cla na korejskou spotřební elektroniku, polovodiče a další.

Historicky obchodní války nezanechaly žádné vítěze a vyústily pouze v kolektivní destrukci. Smootův-Hawleyův zákon o clech, přijatý USA v roce 1930, zhoršil Velkou hospodářskou krizi tím, že způsobil, že se země předháněly ve zvyšování cel. Světový obchod se snížil o jednu třetinu a globální ekonomika se zmenšila o 15 %. Války o kuřecí cla mezi USA a Evropou v 60. letech, americko-japonský obchodní konflikt v 80. letech a obchodní válka mezi USA a Čínou v Trumpově prvním funkčním období, to vše zanechalo na globální ekonomice hluboké jizvy, včetně vyšších cen, narušených dodavatelských řetězců a ztráty pracovních míst. Největšími oběťmi byli spotřebitelé po celém světě.

Jižní Korea, jejíž ekonomika je vysoce závislá na mezinárodním obchodu, bude obzvláště těžce zasažena. Očekává se, že cla okamžitě přímo poškodí velké korejské společnosti se severoamerickými výrobními centry v Mexiku. Pokud budou cla v budoucnu rozšířena na korejské výrobky, bude na americkém trhu tvrdě zasažen klíčový vývoz, jako jsou polovodiče a automobily, které jsou v současné době bezcelní podle dohody o volném obchodu KORUS. Pokud cla zpomalí čínský export, povede to k poklesu vývozu korejských meziproduktů do Číny. Korejský institut pro zahraniční ekonomickou politiku předpověděl, že v nejhorším případě by korejský vývoz mohl klesnout až o 44,8 miliardy amerických dolarů.

Dopad obchodní války na jihokorejskou ekonomiku, která je už teď pomalá, by mohl být zničující. Vláda, Národní shromáždění a podniky musí spojit své síly a důkladně reagovat, včetně přesvědčování USA a mobilizace mezinárodní spolupráce. Není čas na to, aby se Jižní Korea utápěla v politických konfliktech a hašteření. Blíží se obrovský tajfun, který by mohl pohltit celou Koreu.

Zdroj v angličtině: ZDE

