Prognóza ekonomického růstu v Německu drasticky snížena

Ještě v říjnu Habeck stále věřil ve velký hospodářský vzestup v roce 2025.







V pozadí optimistické prognózy bylo možná také to, že na tomto základě by mohly být daňové příjmy nastaveny výše, aby se předešlo ještě většímu prohloubení rozpočtové mezery. Nyní si v každém případě uvědomujeme, že k uzdravení nakonec nedojde tak rychle.







Není to však způsobeno chybnou hospodářskou politikou posledních let. Hlavním důvodem ostré korekce je podle něj to, že se kvůli konci vládní koalice již nepodařilo rozhodnout o nezbytných reformách.





Energie jsou v Německu dražší než téměř v kterékoli jiné zemi v Evropě a tlak na firmy vytváří i období nízké poptávky.







Průmyslová výroba je na ústupu, přičemž zejména energeticky náročná odvětví si vedou zvlášť špatně:











„Investujeme v USA – pokud se něco nestane v Německu,“ řekl generální ředitel Lanxess Matthias Zachert v rozhovoru pro noviny Handelsblatt. "Německo potřebuje energetickou politiku, která není dogmatická, ale ekonomicky orientovaná."

Koneckonců, pokud nic nevyrábíte, nemůžete zatěžovat klima.





To je jistě pravda i pro nás v Česku, myslí si i překladatel informace Milan Lelek.