Rubio vzkazuje Panamě, aby omezila čínský vliv v oblasti průplavu, jinak bude čelit "opatření" USA

4. 2. 2025

čas čtení 5 minut



Návštěvu amerického ministra zahraničí ve středoamerickém státě přivítaly protesty proti Trumpově požadavku na vrácení průplavu Americe



Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal v Panamě s jejím prezidentem José Raúlem Mulinem, zatímco v Panamě probíhaly protestní demonstrace proti požadavku Donalda Trumpa na navrácení Panamského průplavu USA.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal v Panamě s jejím prezidentem José Raúlem Mulinem, zatímco v Panamě probíhaly protestní demonstrace proti požadavku Donalda Trumpa na navrácení Panamského průplavu USA.



Nejvyšší americký diplomat Mulinovi při rozhovorech řekl, že prezident USA usoudil, že vliv Číny ohrožuje Panamský průplav a že je třeba okamžitých změn, jinak budou USA jednat.



Od chvíle, kdy Trump před více než měsícem začal hovořit o „převzetí“ Panamského průplavu, se panamští představitelé obrátili na Rubia, aby pochopili podstatu prezidentových hrozeb a možné ústupky, které mohou učinit pro zlepšení vztahů s USA.



Ve shrnutí schůzky, které zveřejnilo americké ministerstvo zahraničí, Rubio Mulinovi řekl, že Trump se domnívá, že současná situace v průplavu je „nepřijatelná a že bez okamžitých změn bude vyžadovat, aby Spojené státy přijaly opatření nezbytná k ochraně svých práv“ podle smlouvy USA s Panamou.



Mezitím Mulino zdůraznil, že o suverenitě nad průplavem se nediskutuje, ale nabídl pomoc při repatriaci některých migrantů cestujících do USA přes tuto zemi z Jižní Ameriky, pokud za to USA zaplatí. Mulino navrhl možné rozšíření stávající dohody s USA z loňského července, která by mohla otevřít cestu k přímé deportaci nepanamských migrantů, kteří překračují Darienskou propast na jižní hranici Panamy s Kolumbií.



Mulino po setkání řekl: „že „průplav provozuje naše země a bude ho provozovat i nadále“.



Mulino poznamenal, že rozšířená dohoda by potenciálně mohla umožnit deportaci migrantů z Venezuely, Kolumbie a Ekvádoru. „Obšírně jsme hovořili o problému migrace s tím, že Panama je tranzitním místem,“ uvedl Mulino po jednání.



Mulino rovněž uvedl, že Panama neobnoví iniciativu pásu a cesty s Čínou, a vyzval ministerstvo zahraničí, aby podpořilo americké investice v zemi.





Rubio je na své první cestě ve funkci na turné po Střední Americe a Karibiku.





V pátečním rozhovoru s novináři Trump uvedl, že ústupek v oblasti auditu není dostatečný.





0

220

Ještě před Trumpovým zvolením podepsal Mulino s USA dohody zaměřené na kontrolu nereguklérní migrace přes Dariénskou propast prostřednictvím zvýšeného dohledu a zavedení deportačních letů. V prvních třech lednových týdnech klesla migrace přes tuto mezeru o 94 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023.Den poté, co Trump oznámil uvalení cel na Kanadu a Mexiko, což vyvolalo odvetná opatření ze strany těchto zemí, Rubio možná zvolil méně konfrontační a diplomatičtější přístup. Byl vyfotografován, jak srdečně zdraví panamského ministra zahraničí, ačkoli on ani Mulino na jejich setkání veřejně nepromluvili. Rubio si má během své návštěvy prohlédnout také energetické zařízení a průplav.Během setkání demonstrovalo v Panamě asi 200 lidí s panamskými vlajkami a provolávali „Marco Rubio pryč z Panamy“, „Ať žije národní suverenita“ a „Jedno území, jedna vlajka“. Někteří spálili transparent s vyobrazením Trumpa a Rubia poté, co je nedaleko prezidentského paláce zastavila pořádková policie.„Císařskému poslovi,“ řekl odborový předák Saul Mendez na adresu Rubia, “opakujeme, že tu není vůbec nic pro Trumpa. Panama je svobodný a suverénní národ.“Po návratu do úřadu Trump pohrozil, že převezme kontrolu nad Panamským průplavem, který vybudovaly USA na počátku 20. století a který byl Panamě předán na základě smlouvy z roku 1977, a prohlásil, že průplav provozuje Čína. Po těchto komentářích následovala veřejná odezva a Panama Trumpovy výhrůžky odmítla.Čína uvedla, že se na provozování průplavu nijak nepodílí a že respektuje svrchovanost a nezávislost Panamy na této vodní cestě. Průplav provozuje Panamský průplavní úřad, což je autonomní agentura, na kterou dohlíží panamská vláda.V návaznosti na Trumpovy hrozby Mulino nařídil panamskému generálnímu kontrolorovi, aby provedl audit klíčových přístavů na obou koncích průplavu. Rubio, který byl během své senátní kariéry dlouholetým jestřábem vůči Číně, minulý týden uvedl, že v případě konfliktu mezi Pekingem a Washingtonem by Čína mohla přístavy využít k uzavření průplavu, který je pro americkou lodní dopravu životně důležitý.Minulý týden posluchači senátního výboru pro obchod obvinili Panamu ze špatného řízení průplavu. V posledních letech sucho snížilo počet průjezdů a aukce na omezená místa vynesly částky až 4 miliony dolarů. Pevný panamský závazek vyřešit tento problém - nejpravděpodobnějším řešením je přehrada Rio Indio, ekologicky a sociálně složitý projekt - by mohl Rubiovy obavy uklidnit.Nicméně americká správa kanálu nebo výrazné snížení poplatků za něj - které tvoří významnou část státního rozpočtu - by byly pro panamskou vládu a její obyvatele nepřijatelné. Mulino uvedl, že vlastnictví průplavu nebylo při rozhovorech s Rubiem na pořadu dne.„Už nabídli, že udělají mnoho věcí,“ řekl Trump na adresu Panamy, “ale myslíme si, že je vhodné, abychom si ho vzali zpět.“