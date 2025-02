Osud příměří v Gaze závisí na setkání Trumpa a Netanjahua

4. 2. 2025

Podle Axiosu se Netanjahu bude snažit Trumpa přesvědčit, aby podpořil obnovení genocidní války Izraelem. Zda bude dohoda o příměří v Gaze plně realizována, závisí na setkání prezidenta Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, které se uskuteční toto úterý v Bílém domě, uvedl v neděliAxios. Podle dohody měly Izrael a Hamás zahájit rozhovory o druhé fázi v pondělí, Netanjahu se však rozhodl, že své vyjednavače do Kataru vyšle až po schůzce s Trumpem, píše na webu Antwar Dave DeCamp.

Izraelští představitelé řekli Axiosu, že Netanjahu doufá, že Trumpa přesvědčí, aby podpořil obnovení genocidní války Izraelem po první fázi, která zahrnuje 42denní příměří. Jeden z představitelů uvedl, že pokud nebude realizována druhá fáze, Izrael bude pravděpodobně provádět vojenské operace v Gaze po dobu nejméně jednoho roku s cílem svrhnout Hamás, který své bojovníky nahradil.

Trumpův vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff prohlašuje, že usiluje o úplné provedení dohody. Sám Trump však vyzval Egypt a Jordánsko, aby přijaly palestinské obyvatelstvo v Gaze, což by se rovnalo etnickým čistkám a vyžadovalo by to válku, protože by se tomu Hamás bránil. Egypt, Jordánsko a další arabské státy se proti této myšlence rovněž důrazně postavily.

Netanjahu v neděli odletěl do USA poté, co zrušil schůzku se svými vyjednavači a řekl jim, aby nejezdili na jednání do Kataru. „Netanjahu učinil toto rozhodnutí, aniž by vůbec vedl diskusi s vyjednávacím týmem a vyslechl jej. Do setkání s Trumpem raději nic nepodniká,“ uvedl jeden z izraelských představitelů.

Mezitím je příměří v Gaze nadále vratké. Zatímco výměna rukojmích a vězňů pokračuje, izraelské síly od 19. ledna, kdy příměří vstoupilo v platnost, zabily více než 80 Palestinců a podle různých zpráv není množství pomoci, která se do Gazy dostává, dostatečné, což je problém, který může ještě zhoršit izraelský zákaz činnosti palestinské humanitární agentury OSN UNRWA.

