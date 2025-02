Švédsko: Při útoku v kampusu v městě Örebro zemřelo podle švédské policie asi 10 lidí

4. 2. 2025

čas čtení 6 minut





Po útoku, který byl podle švédského premiéra nejhorší masovou střelbou v dějinách země, se stále zjišťuje totožnost obětí



Policie uvedla, že při střelbě v univerzitním kampusu v jihošvédském městě Örebro, kterou švédský premiér označil za nejhorší masovou střelbu v dějinách země, bylo zabito „asi 10“ lidí a nejméně pět dalších bylo zraněno.



Šéf místní policie Roberto Eid Forest uvedl, že vyšetřovatelé stále ještě zjišťují totožnost obětí, ale že se domnívají, že mezi mrtvými je i „hlavní pachatel“, který policii dosud nebyl znám.



<br><br> Policie uvedla, že při střelbě v univerzitním kampusu v jihošvédském městě Örebro, kterou švédský premiér označil za nejhorší masovou střelbu v dějinách země, bylo zabito „asi 10“ lidí a nejméně pět dalších bylo zraněno.







Uvedl, že úřady neměly „žádné předchozí varovné signály“ o útoku, k němuž došlo v úterý krátce po půl jedné odpoledne místního času v areálu, kde se nachází vzdělávací centrum pro dospělé a další vzdělávací zařízení, a že se předpokládá, že střelec jednal sám.

V říjnu 2015 byli při rasově motivovaném útoku ve škole v západním městě Trollhättan zabiti tři lidé. Útočník s mečem byl později zabit policií.







Zdroj v angličtině ZDE

„V tuto chvíli jsme přesvědčeni, že k dalším útokům nedojde,“ řekl Forest, ačkoli policie nemůže vyloučit, že se na nich podíleli i další lidé. Kampus a místní školy, kde byli studenti v uzamčení, byly podle něj bezpečně evakuovány.Policie uvedla, že zahájila vyšetřování vraždy, žhářství a trestného činu se zbraní s přitěžujícími okolnostmi.Předseda vlády Ulf Kristersson označil útok ve městě, které leží asi 200 kml západně od Stockholmu, za „strašný násilný čin“ ve „velmi bolestném dni pro celé Švédsko“.Uvedl, že vláda je v úzkém kontaktu s policií a operace pokračuje. „V myšlenkách jsem [také] se všemi, jejichž běžný školní den se změnil ve strach. Být zavřený ve třídě a bát se o svůj život je noční můra, kterou by nikdo neměl zažívat.“Policii je třeba dopřát „klid, který potřebuje, aby mohla vyšetřit, co se stalo a jak mohlo dojít k těmto strašlivým zločinům“, uvedl Kristersson.„Jedná se o nejhorší masovou střelbu ve švédské historii,“ řekl novinářům a zároveň vyzval, aby lidé nespekulovali o motivu.Král Carl XVI Gustaf vyjádřil soustrast. „S hlubokým smutkem a zděšením jsme s rodinou přijali zprávu o strašlivém zvěrstvu v Örebro,“ uvedl.Forest neposkytl žádné další informace o zraněných. „Důvodem, proč nemůžeme být v tuto chvíli konkrétnější, je velký výsledek škod,“ uvedl. Policie již dříve uvedla, že čtyři lidé byli operováni a jeden je ve vážném stavu.Krajský úřad uvedl, že šest lidí, z toho pět se střelnými zraněními, bylo ošetřeno v univerzitní nemocnici v Örebro. Uvedla, že mezi zraněnými nejsou žádné děti, ale neposkytla žádné další informace o jejich věku nebo rozsahu zranění.Forest na dřívější mediální konferenci uvedl, že policie nemá žádné indicie o motivu. „Pokud jde o to říci něco bližšího o pachateli, je ještě velmi brzy,“ řekl. „Operace pokračuje a nepochybně to bude jasnější.“Kampus Risbergska, kde ke střelbě došlo, slouží především studentům starším 20 let. Nabízí také výuku na základních a vyšších středních školách a také kurzy švédštiny pro přistěhovalce, odborné vzdělávání a programy pro osoby se zdravotním postižením.Jedna z učitelek, Lena Warenmarková, řekla televizi, že byla uzavřena ve své pracovně poté, co slyšela „střelbu velmi blízko“. Uvedla, že slyšela „celkem asi deset výstřelů“, přičemž mezi dvěma výstřely byla krátká pauza. Uvedla, že v areálu školy bylo neobvykle málo studentů, protože mnozí z nich odešli domů po zkoušce.Johannes Sjöberg, jehož dcera na škole studuje, řekl televizní stanici SVT, že s ní byl po celou dobu v kontaktu prostřednictvím textových zpráv poté, co do školy dorazila asi pět minut před začátkem střelby. „Viděla krev a učitelé jim dobře pomáhali, přiváděli je dovnitř a zamykali dveře,“ řekl Sjöberg. Dodal, že jeho dcera je v bezpečí a poskytuje informace policii.Mezi těmi, kteří se zabarikádovali uvnitř areálu, byl i 28letý Andreas Sundling. „Slyšeli jsme tři rány a hlasitý křik,“ řekl deníku Expressen.Všichni, kdo se ukryli, byli do odpoledne evakuováni, uvedla policie. Čtyřiapadesátiletá učitelka Maria Pegado uvedla, že někdo těsně po polední přestávce otevřel dveře do její třídy a křičel, aby všichni vyšli ven. „Vzala jsem všech svých 15 studentů na chodbu a začali jsme utíkat,“ řekla telefonicky agentuře Reuters. „Pak jsem uslyšela dva výstřely, ale podařilo se nám utéct. Byli jsme blízko vchodu do školy. Viděla jsem, jak lidé vytahují zraněné ven, nejdřív jednoho, pak druhého. Uvědomila jsem si, že je to velmi vážné.“Útoky na školy jsou ve Švédsku vzácné, ale v posledních letech došlo k několika vážným incidentům. V březnu 2022 ubodal osmnáctiletý student dva učitele na střední škole ve městě Malmö na jihu země.O dva měsíce dříve byl zatčen šestnáctiletý mladík, který ve škole v malém městě Kristianstad zranil nožem jiného studenta a učitele.