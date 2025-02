Proč se rozhodl jet Lipavský do Washingtonu a lézt Trumpovi kamsi

Zřejmě se projevuje, že čeští političtí vůdcové posledních let jsou naprogramováni demobilizovat a vzdávat se (dnes do rukou populistů-neofašistů). Lipavského po posledních měsících veřejnost už možná stejně nebere vážně, ale tipuji, že i ta jeho komedie vůči Trumpovi muže být mnohem důstojnější než další šéf MZV za vlády ANO, vzpomeňme na Kulhánka, to bylo skutečně ještě ubožejší vystupování. Nicméně jsme zase u toho - na česká ministerstva chodí lidé, kteří nemají žádnou myšlenkovou, a možná ani existenciální autonomii. Spíše je na místě ptát se proč tomu tak je? Jestli je to proto, že samostatně uvažující jedinec z toho prostředí raději uteče, anebo proto, že to prostředí samostatně uvažujícího jedince mezi sebe ani nepustí.