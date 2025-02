Channel 4 News: Trump sjednotil svět v opozici vůči jeho plánu vyhnat Palestince z Gazy

5. 2. 2025

čas čtení 17 minut

Moderátor: Channel 4 News, středa 5. února 2025, 19 hodin: Trump sjednocuje svět v opozici proti svému plánu obnovit Gazu pod americkým vlastnictvím a přimět Palestince k odchodu.

„Riviéra Blízkého východu. To by mohlo být něco, co by mohlo být tak velkolepé.“

„Přísahám, že navzdory tomu všemu, kdyby nám řekli, abychom šli do Jordánska nebo Egypta, tak tam nepůjdu. Zůstanu tady poblíž svých dětí, poblíž jejich duše.“

Moderátor: Dobrý večer. Pro Izraelce je to nové odvážné myšlení, které by se nikdo jiný neodvážil vyslovit nahlas. Pro téměř všechny ostatní je to nesmysl. Británie dala jasně najevo, že Palestinci musí zůstat, obnovit svou vlast a pracovat na řešení dvou států. A takový je i deklarovaný názor vlád po celém světě, včetně klíčových spojenců USA. To však nezabránilo prezidentu Trumpovi tvrdit, že všichni jeho nápad milují. A jeho vyslanec pro Blízký východ vysvětloval, že lepší život nemusí být nutně vázán na fyzický prostor. Pokud je to jen divoká vyjednávací pozice, v co Trump skutečně doufá? Dostanou obyvatelé Gazy možnost rozhodovat o své budoucnosti a jaký to bude mít vliv na příměří, když se Trump nechal slyšet, že cílem je dostat je všechny pryč a postavit několik luxusních resortů ve Středozemním moři.

Donald Trump je zvyklý, že jeho plány jsou odsuzovány a odmítány jako šílené. Takže v jeho realitě je převzetí pásma Gazy a vystěhování všech Palestinců stále skvělý nápad a všichni ho milují. Dnes ale odmítl vysvětlit cokoli o tom, jak by to fungovalo a proč by s tím Palestinci měli souhlasit. Nebo co by dělal, kdyby nesouhlasili, s tím, že na otázky ve Washingtonu není ten správný čas, vysocí demokraté říkají, že se zbláznil, a dokonce i někteří republikáni jsou skeptičtí. Nejnovější informace nám poskytne naše zpravodajka Siobhan Kennedyová.







Reportérka: Shromáždění novináři očekávali nějaký velký vývoj vzhledem k tomu, že se jedná o kritický moment v mírovém procesu v Gaze. Ale to, co Donald Trump řekl vzápětí, i podle jeho normalizačních standardů zanechalo místnost i svět v úžasu.





„Děkuji vám mnohokrát. USA převezmou pásmo Gazy a my s ním také uděláme kus práce. Budeme ho vlastnit a budeme zodpovědní za demontáž všech nebezpečí, nevybuchlých bomb a dalších zbraní na místě srovnáme místo se zemí a zbavíme se zničených budov, srovnáme ho se zemí, vytvoříme ekonomický rozvoj, který poskytne neomezené množství pracovních míst a bydlení pro obyvatele oblasti.“





Novináři vypadali šokovaně a nevěřícně, že Donald Trump, zapřísáhlý první americký neintervencionistický prezident, navrhuje, aby USA převzaly kontrolu nad Gazou, vlastnily ji a rozvíjely. Nebylo to nic jiného než ohromující.





Novinářka: „Dnes večer mluvíte o tom, že Spojené státy převezmou suverénní území. Jaká autorita by vám to dovolila? Mluvíte o tom, že byste tam měli trvalou okupaci?“





‚Ano,‘ odpověděl.





"Vidím dlouhodobou pozici vlastnictví a vidím, že to přinese velkou stabilitu této části Blízkého východu a možná i celému Blízkému východu. Každému, s kým jsem mluvil, se líbí představa, že Spojené státy budou vlastnit tento kus země, rozvíjet se a vytvářet tisíce pracovních míst s něčím, co bude velkolepé v opravdu velkolepé oblasti, kterou by nikdo neznal. Nikdo by se tam nemohl podívat, protože by viděl jen smrt a zkázu a trosky a a..."





Zatímco premiér Netanjahu stál a usmíval se, prezident zarámoval převzetí Gazy jako humanitární záchranu pro Gazany. Osvobození od nekonečné smrti a zkázy. Nehledě na to, že násilné vysídlení lidí je porušením mezinárodního práva, které by se podle mnohých rovnalo etnickým čistkám. Hlavní developer však viděl jen růžovou budoucnost pro všechny.





„Studoval jsem to velmi pečlivě po mnoho měsíců a nechci být líbivý. Nechci být chytrák, ale Riviéra Blízkého východu, to by mohlo být něco, co by mohlo být tak špatné. Tohle by mohlo být tak velkolepé.“





Dříve během dne prezident učinil další oznámení, které bylo samo o sobě ohromující a které bylo zpětně předehrou k jeho večerní bombě.





"Nikdy jsem to neudělal a to je. Pokud se nám podaří získat krásnou oblast pro přesídlení lidí. Natrvalo do pěkných domovů a tam, kde mohou být šťastní a kde je nikdo nezastřelí, nezabije, neubodá k smrti. Jako se to děje v Gaze."





Trump navrhoval, aby byly z Gazy vyhnány téměř dva miliony lidí předtím, než se tam nastěhují USA a případně jejich armáda. Ale kdo by je vzal? Nebylo to jasné.





„Myslím, že to udělá Jordánsko a Egypt. Vím, že o tom s námi mluvili a říkají, že to nepřijmou. Já říkám, že přijmou. Ale myslím, že ostatní země je přijmou také.“





To, že Egypt i Jordánsko Trumpův plán přímo odmítly, zatímco Saúdská Arábie, klíčový spojenec USA v regionu, potvrdila, že jednoznačně odmítá jakékoli porušování legitimních práv palestinského lidu nebo pokusy o jeho vysídlení z jeho území. Takto neochvějný postoj je nezměnitelný. Někteří republikáni v Kongresu se dnes pokusili Trumpovu plánu dát pozitivní nádech, zatímco jiní se o to ani nepokusili.





„Podívejte, myslím, že v konečném důsledku chceme to, co je nejlepší pro obyvatele Gazy. Chceme, aby měli příležitost, kde mohou prosperovat. A být v bezpečí, a tak samozřejmě budeme pokračovat v rozhovorech o. tom a o tom, aby byl lid Izraele v bezpečí. Dobře, takže tak."





Jste šokována prohlášením prezidenta Trumpa, bude to i nadále nyní americká zahraniční politika?









"Problematické si myslím, že zapojení amerických vojáků v té oblasti málokdy funguje, že.





"No, prezident rozhodně přemýšlel mimo rámec."





Berete jeho návrh vůbec vážně?





"Musíte to brát. Vážně, ne, je to směšné. Takoví jako národ nejsme. Abychom chtěli vytlačovat lidi z jejich půdy a zabírat ji."





To je teď americká zahraniční politika?





"Není a je to nesmysl."





Ale je to to, co dnes navrhl prezident Spojených států, který přivítal svého nového generálního prokurátora, právě navrhl nejradikálnější zásah na Blízkém východě od invaze do Iráku a Afghánistánu, který by mohl rozvrátit křehký mírový proces v Gaze, právě když se chystal vstoupit do své kritické druhé fáze.





Ať už si myslí cokoli, odmítl to dnes komentovat, možná proto, že nezná odpovědi. Sám si je stále ještě doplňuje. Politika za pochodu. Nebylo by to poprvé.





Reportérka živě: Všichni ve Washingtonu se stále snaží strávit, co přesně se tu včera večer stalo. Slyšeli jste v mém dnešním příspěvku reakci šoku tam nahoře na kopci za mnou, já jsem včera večer skutečně byla v té místnosti v Bílém domě a můžu vám říct, že když Donald Trump učinil své velké prohlášení, spadla všem doslova čelist.





Bylo to mimo mísu? Byla to vyjednávací taktika? Kdo ví?





Četl to z teleprompteru, takže si to určitě předem aspoň trochu promyslel. Zůstalo tolik otázek. Sám Trump dnes na žádnou z nich neodpověděl, ale jeho tisková mluvčí se k nim vyjádřila. Zdůraznila, že to, co Donald Trump řekl, vychází z jeho humanitárního srdce, řekla, a v jednu chvíli byla dotázána, zda je připraven Palestince z Gazy odstranit silou. Na to nechtěla odpovědět. Řekla pouze, že je připraven Gazu obnovit. Byla znovu tlačena. Je Donald Trump připraven nasadit americké vojáky? Říkám, že se k tomu prezident zatím nezavázal, řekla. Řekl, že se zavázal, i když ne k použití amerických prostředků na obnovu. Neřekla, odkud by se peníze vzaly. Řekla, že dnes hovořil s představiteli Egypta, Bahrajnu s Saúdské Arábie. Neřekla nám, co si řekli, a zmínila se také o tom, že příští týden bude zde ve Washingtonu hostit jordánského krále. To bude chvíle. Dnešní den je významný, jako je upřímně řečeno je teď významný každý den zde ve Washingtonu.





Moderátor: To rozhodně je. Děkuji Siobhan. Návrh prezidenta Trumpa se setkal s rychlým odmítnutím ze strany arabských vůdců napříč Blízkým východem. Saúdská Arábie vydala jen několik minut po skončení jeho tiskové konference prohlášení, v němž zopakovala absolutní závazek vůči palestinskému státu. Spojenci napříč Evropou i mimo ni trvali na tom, že Palestinci mají právo na sebeurčení, zatímco v Gaze se ozývalo rozhořčení lidí, kteří prožili 15 měsíců pekla. Zde je náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani.





Reportér: V ruinách Gazy si nikdo nedělá iluze o tom, jak obtížné bude obnovit svůj život. Mnozí z nich jsou však potomky uprchlíků z války, která provázela zrod Izraele, jak Palestinci říkají Nakbě neboli katastrofě. A pro ně. Všech 50 milionů tun trosek je stále ještě domovem.





„Trumpovy výroky jsou nelogické. Rok a čtyři měsíce jsme žili ve válce, a pak přijde a řekne, že bychom měli opustit svou zemi. Je to země našich předků. My ji neopustíme.“





Trumpovi představitelé si však myslí, že to vědí nejlépe, a trvají na tom, že život Gazanů by byl jinde mnohem lepší.





„Lepší život znamená lepší, lepší příležitosti, lepší finanční podmínky. Lepší aspirace pro vás a vaši rodinu. To nenastane proto, že si v Pásmu Gazy postavíte stan.“





V Izraeli byli politici vládnoucí pravicové koalice nadšení. Dlouho vychvalované řešení dvou států už zdánlivě není americkou politikou.







„Bylo to úžasné. Úžasné, co jsme včera viděli. Tedy Donalda Trumpa ve Washingtonu. Ukázal nám nový Blízký východ, ale tentokrát realistický Blízký východ. Ne ty sny. Myslím tu Alenku nebo Arafata v říši divů, kterou jsme měli tři nebo čtyři desetiletí. Myslím tím sen, ve kterém jste si mohli myslet, že do regionu přivedete zpět teroristy."





Starmer: Musí být vpuštěni domů. Musí jim být umožněno obnovit se a my bychom měli být s nimi při této obnově na cestě k řešení v podobě dvou států.





"Říkall, že to nejde, ale prezident Trump to udělal."





Není to poprvé, co Trump představil vizi. Ve svém prvním funkčním období zprostředkoval Abrahámovy dohody, SAE a Bahrajn souhlasily s normalizací vztahů s Izraelem, doufaly, že to zabrání izraelské anexi Západního břehu Jordánu.





V Izraeli dnes Trump plakáty na straně silnice. "Děkujeme, pane prezidente Trumpe!" Nyní chce dohlížet na dohodu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, historickým srdcem muslimského světa. Mohlo by být toto prohlášení o Gaze součástí vyjednávací strategie?





„Lidé v regionu a v království vědí, že Trump má tu schopnost činit někdy až pobuřující prohlášení. A to nedojde daleko. Saúdské ministerstvo zahraničí vydalo velmi silné prohlášení. Kde uvedlo, že nadále trvá na řešení dvou států jako na předstupni normalizace a že je proti jakémukoli přesunu obyvatelstva z Gazy.“





Egyptští i jordánští představitelé se dnes setkali s vedoucími představiteli Palestinské samosprávy. Oba opět odmítli jakýkoli návrh, že by přijali vysídlené Palestince. A Hamás, stále dominantní síla v Gaze, odmítl Trumpovy návrhy jako absurdní a směšné. Jednání o prodloužení současného příměří a dohody o propuštění rukojmích do druhé fáze nyní začínají, ale ve stínu Trumpových slov, která se všichni stále snaží pochopit.





Moderátor: No, těsně předtím, než jsme vstoupili do vysílání, jsem mluvil s palestinským velvyslancem Husamem Zomlotem a zeptal jsem se ho, zda bere Trumpův plán vážně.





Husam Zomlot: Samozřejmě, že ano. Všichni by to měli brát vážně, protože tady už nejde o Palestinu. Už 100 let jsme vystaveni vyhlazovací válce. Odolávali jsme, existovali jsme, zůstali jsme. A teď jsme tady.. Existuje sionistická myšlenka očisty, Takže je to obrovský důvod a výzva k obavám. . Má to co do činění s naším mezinárodním řádem.





Moderátor: Ulevilo se vám, že celá svět téměř, víte, bez výjimky, řekl ne? Stále věříme v řešení dvou států a Palestinci musí přesídlit do své vlasti.





Husam Zomlot: Samozřejmě, samozřejmě, to je zdroj podpory a posílení, že je to ten postoj, který je izolovaný, a náš postoj podporuje naprostá většina světa, zejména v regionu.





Moderátor: Takže co na to říkáte? Víte, americký vyslanec Witkoff řekl, že lepší život nemusí být nutně vázán na fyzický prostor.





Husam Zomlot: Nic mu do toho není, to je jednoduché. No, možná by akceptoval, že mnoho Američanů bude vyzváno, aby opustili své domovy. Co je to za logiku? To je zvrácené. Palestinci nejsou nelegální přistěhovalci, dokonce ani nelegální imigranti. Tohle je náš domov a my nikam neodejdeme.





Moderátor: Někteří lidé si myslí, že je to trochu politika odvádění pozornosti, že se chystá něco jiného, možná kolem anexe Západního břehu Jordánu, a to je to, co se skutečně chystá.





Husam Zomlot: Ano, možná. On řekl, že za několik týdnů oznámíme naši novou politiku ohledně Západního břehu, víte, takže možná máte pravdu, že je to taktické. Je to odvádění pozornosti, je to stále odvádění pozornosti. Je to velmi nebezpečné.





Celá logika masového vyhánění etnických čistek je dnes nemyslitelná. Takže očekáváme, že mezinárodní společenství se v tuto chvíli skutečně sjednotí a odrazí to. Věřte mi. Všichni sledují, co bude následovat, nebude to Palestina.





Víte, Gaza byla poslední z řady tvrzení, že chce ovládnout Kanadu. Panama. Co to bylo? Grónsko. A co máte vy? Takže to není vtip. To není vtip.









Husam Zomlot: Musíme prostě odstranit to izraelské škrcení. To je to, co musíme odstranit. Odstraníme tu hlavní příčinu. Musíme vyvinout potřebný tlak.





Izrael není samozřejmostí. Izrael je také vystaven tlaku a funguje pod tlakem a vraťme se do historie. Problém je, že jsme nikdy skutečně, a to mě přivádí k hlavnímu bodu. Mezinárodní společenství opustilo tuto tristní situaci, dokud neuvěří v úplné vymazání Palestiny a nepůjde do Washingtonu a nenajde nákup. Nyní je tedy čas, kdy se znovu zamyslíme a jak jako mezinárodní společenství skutečně přijmeme situaci úplného konce, kdy bude Gaza obnovena, Gaza spojena se Západním břehem Jordánu, vznikne stát Palestina okupace skončí.





Moderátor: Myslíte si, že to ohrožuje další fázi příměří.





"K celé oblasti se budeme i nadále zavazovat."Ale vyklizení dvou milionů lidí je zesměšňováno jako etnická čistka skupinami na ochranu lidských práv. . Ostře proti tomu vystupují dokonce i američtí spojenci v Evropě a ve Velké Británii.Logika z Trumpovy pozice je, no, víte, to bude také , deset let nebo víc, aby se to obnovilo. A ta obnova je věc, kterou má Izrael fakticky pod palcem, pokud Gazu nebude možné obnovit a život tam bude naprosto neudržitelný, což oni mohou udělat. Co s tím můžete vy nebo okolní svět dělat?Doufejme, že ne. Protože to by byl katastrofický scénář, který by byl nejhorší ze všech scénářů. Chci říct, že vrátit se do doby genocidy, masového vraždění a masového ničení je. Nikdy byste se tam neměli vracet. Čas je pro akci. Proto je nyní ta správná chvíle, aby Spojené království uznalo stát Palestina. Nastal čas, aby Spojené království zaujalo vedoucí postavení v mezinárodním společenství a realizovalo řešení dvou států. Je čas posílit mír a stát se mírotvorci, bez ohledu na to, jaké stranické akce a jaká znáte, velká prohlášení se stejně dělají.