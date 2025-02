BBC: 16 věcí, které Trump a jeho tým udělali tento týden

8. 2. 2025

Třetí týden druhého funkčního období Donalda Trumpa byl ve znamení dalších razantních akcí amerického prezidenta a jeho týmu.



Od oznámení amerických cílů ohledně budoucnosti Gazy a masivního omezení americké agentury pro zahraniční pomoc až po zásah do golfového sporu a zákaz účasti transsexuálních žen na ženských sportovních soutěžích - Trump, jeho poradce Elon Musk a zbytek jeho týmu pokračovali ve své agendě.



Je toho hodně, s čím je třeba držet krok - zde je tedy připomenutí 15 kroků z tohoto týdne.

1. Navrhl, aby USA „převzaly“ Gazu



Na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě v úterý Trump prohlásil, že USA „převezmou“ a „budou vlastnit“ Gazu a přesídlí její palestinské obyvatelstvo.



Trump navrhl, aby se území zdevastované po 15 měsících války mezi Izraelem a Hamásem stalo „riviérou Blízkého východu“.



„Pásmo Gazy by Izrael po skončení bojů předal Spojeným státům,“ zopakoval Trump ve čtvrtek na sociálních sítích a zdůraznil, že tato myšlenka by znamenala přesídlení Palestinců, kteří tam v současnosti žijí.



Trump naznačil, že by šlo o trvalé vysídlení, ale představitelé administrativy později naznačili, že případné přesídlení by bylo pouze dočasné.



Jakékoli nucené vysídlení civilistů by bylo porušením mezinárodního práva.

2. Plánoval poslat tisíce zaměstnanců USAID na dovolenou.



Tisíce zaměstnanců americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), hlavní vládní agentury pro zahraniční pomoc, měly být o půlnoci z pátku na sobotu propuštěny na dovolenou.



Navrhované škrty se dotknou naprosté většiny zaměstnanců agentury, takže z celkového počtu asi 10 000 zaměstnanců na celém světě zůstane jen několik stovek nezbytných pracovníků.



Tento krok přichází poté, co byli pracovníci na začátku tohoto týdne požádáni, aby se nevzdalovali od sídla agentury ve Washingtonu.



Škrty v agentuře rozvrátily celosvětový systém pomoci a stovky programů v zemích po celém světě již byly zmrazeny.



Trumpova administrativa má údajně v úmyslu sloučit agenturu, která celosvětově rozděluje pomoc v hodnotě miliard dolarů, s ministerstvem zahraničí, jak novinářům sdělil ministr zahraničí Marco Rubio, který je nyní úřadujícím šéfem agentury.



BBC Verify vyvrátila nepravdivé tvrzení na videu, že hollywoodské hvězdy byly „placeny“ USAID za návštěvu Ukrajiny



3. Uvalil cla na Čínu a stáhl hrozby vůči sousedům



Trump v úterý uvalil 10% clo na čínský dovoz, ale na 30 dní odložil svou hrozbu zavedení 25% cel na zboží z Kanady a Mexika poté, co se představitelé těchto zemí zavázali posílit ochranu hranic.



Kanadský premiér Justin Trudeau souhlasil s posílením americko-kanadské hranice s cílem potlačit migraci a tok smrtící drogy fentanylu.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová souhlasila s posílením severní hranice země vojáky a USA na oplátku omezí tok zbraní do Mexika.



Cla, která by podle některých odborníků mohla zhoršit inflaci, byla součástí Trumpovy předvolební platformy před listopadovými volbami.



Někteří Kanaďané po Trumpových hrozbách ruší předplatné a cesty do USA



Čína hrozí odvetnými cly vůči USA





4. Prosadil plán, který má motivovat federální zaměstnance k podání výpovědi



Trumpova administrativa nabídla federálním zaměstnancům pobídky k dobrovolné rezignaci do čtvrteční půlnoci - v rámci snahy o snížení velikosti vlády.



Americký soudce však několik hodin před vypršením lhůty plán dočasně pozastavil až do pondělního slyšení, které má rozhodnout o oprávněnosti žaloby podané odbory federálních zaměstnanců, uvedla CBS News.



Někteří z více než dvou milionů civilních zaměstnanců federální vlády upozornili na nejasnosti ohledně podmínek dohody, která by jim podle administrativy výměnou za výpověď umožnila pobírat mzdu a benefity až do září.



Kritici zpochybnili legálnost nabídky a některé odbory federálních zaměstnanců doporučily svým členům, aby byli při přijímání dohody opatrní.



5. Sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu



Ve čtvrtek Trump podepsal příkaz k uvalení sankcí na některé zaměstnance Mezinárodního trestního soudu (ICC). Sankce zavádějí finanční a vízová omezení pro osoby a jejich rodiny, které pomáhají při vyšetřování ICC proti americkým občanům nebo spojencům.



Soud se sídlem v Haagu celosvětově stíhá osoby, které se dopouštějí genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Nedávno vydal zatykač na velitele Hamásu a izraelského prezidenta Netanjahua kvůli údajným válečným zločinům v Gaze, které Izrael popírá.



Trumpovo oznámení přišlo v době, kdy byl Netanjahu na návštěvě Washingtonu.



Členy Mezinárodního trestního soudu je více než 120 zemí, včetně Spojeného království, avšak USA a Izrael členy nejsou.





6. Nařídil údery proti skupině Islámský stát v Somálsku



Trump uvedl, že 1. února nařídil vojenské letecké údery na vysoce postaveného plánovače útoků a další osoby ze skupiny Islámský stát (IS) v severovýchodním Somálsku.



Uvedl, že „mnoho teroristů“ bylo zabito, „aniž by jakkoli ublížili civilistům“. BBC nemohla nezávisle ověřit zprávy o obětech.



Úřad somálského prezidenta na sociálních sítích uvítal „neochvějnou podporu Spojených států v boji proti mezinárodnímu terorismu“.





7. Vystoupení z institucí OSN



Trump rovněž přijal opatření k ukončení účasti USA v několika institucích OSN.



V úterý Trump podepsal exekutivní příkaz o vystoupení USA z hlavní agentury OSN pro palestinské uprchlíky neboli UNRWA, vůči níž je Izrael velmi kritický.



Podle téhož příkazu se USA již nebudou podílet na činnosti Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) a USA do 90 dnů provedou revizi svého členství v Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).





8. Vyslal první letadlo s deportovanými osobami na Guantánamo



USA v úterý vyslaly první skupinu migrantů na Guantánamo poté, co Trump oznámil plány na rozšíření zadržování migrantů na základně amerického námořnictva na Kubě.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) uvedlo, že zadržení byli součástí gangu Tren de Aragua - gangu, který vznikl ve venezuelských věznicích. Deset zadržených bylo odesláno, uvedla CBS s odvoláním na několik amerických představitelů.



Tento krok přišel poté, co Trump nařídil, aby bylo stávající zařízení pro zadržování migrantů na základně rozšířeno a mohlo pojmout přibližně 30 000 osob.



Námořní základna je již desítky let využívána k umístění malého počtu migrantů - v posledních letech vždy několika desítek.



Samostatně bylo v detenčním centru na základně od jejího otevření v roce 2002 uvězněno téměř 800 lidí - většina z nich byla zadržována kvůli podezření z terorismu. Podle amerických médií je tam nyní stále drženo asi 15 lidí.



Deportační lety také tento týden odvezly migranty zpět do Indie.



9. Trump od Ukrajiny požaduje poskytnutí zdrojů vzácných zemin



V pondělí Trump uvedl, že chce, aby Ukrajina zaručila dodávky většího množství kovů vzácných zemin výměnou za 300 miliard dolarů na podporu jejího boje proti Rusku.



„Chceme, aby to, co jsme dali, šlo ve smyslu záruky... Chceme s Ukrajinou uzavřít dohodu, kde zajistíme to, co jim dáváme jejich vzácnými zeminami (minerály) a dalšími věcmi,“ řekl Trump.



Ukrajina má velká ložiska uranu, lithia a titanu, které lze využít pro obranu a výrobu elektroniky, uvedla CBS.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci uvedl, že jeho země je otevřená investicím amerických společností.



10. Zákaz transgenderových závodníků v ženských sportech



Trump ve středu podepsal exekutivní příkaz, který znemožňuje transgender ženám soutěžit v ženských kategoriích sportů.



Příkaz nastiňuje pokyny, nařízení a právní výklady, které se týkají převážně středoškolských, univerzitních a masových sportů.



Trump však uvedl, že příkaz se bude týkat i olympijských her v Los Angeles v roce 2028, a dodal, že transgenderovým olympionikům, kteří se pokusí navštívit USA za účelem soutěžení, odmítne udělit víza.





11. Vypustil vodu z přehrad v Kalifornii



Trump v pondělí nařídil armádním inženýrským sborům, aby po lednových smrtících požárech v Los Angeles vypustily miliardy galonů vody ze dvou přehrad v kalifornském Centrálním údolí.



Trump tvrdil, že Kalifornie zadržuje zásoby vody, které by mohly přispět k boji s požáry, což guvernér státu Gavin Newsom a další představitelé zpochybnili, uvedla CBS.



Voda byla vypuštěna do vyschlého jezera vzdáleného více než 160 km od požárů. Odborníci a úředníci sdělili CBS, že voda nemohla proudit do Los Angeles a pravděpodobně přišla nazmar.



Americký kongresman Ted Lieu, demokrat z Kalifornie, uvedl, že voda před vypuštěním byla „šetřena pro farmáře na letní sezónu, kdy budou vodu potřebovat“ v zemědělské oblasti státu.





12. Ohlásil pracovní skupinu pro boj s „protikřesťanskými předsudky



Trump ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, jehož cílem je „chránit náboženské svobody Američanů a ukončit protikřesťanské vyzbrojování vlády“.



Nově potvrzenou generální prokurátorku Pam Bondovou jmenoval do čela pracovní skupiny, která má vymýtit to, co nazval „protikřesťanskou zaujatostí“ ve federální vládě.



Trump příkaz podepsal po projevu na Národní modlitební snídani ve Washingtonu.





13. Zasáhl do sporu ve světě golfu



Trump, vášnivý hráč golfu, který vlastní hřiště po celém světě, údajně zasáhl do sporu mezi pořadatelem šampionátu PGA Tour a jeho konkurenční sérií LIV Golf.



Poté, co spuštění LIV Golfu vedlo k roztržce, zahájili rivalové jednání a oznámili „rámcovou dohodu“ o fúzi, ale termín pro dokončení této dohody vypršel.



Tento týden PGA Tour uvedla, že je „blíže dohodě“ s LIV Golf poté, co vyzvala Trumpa, aby se do věci vložil.



„Požádali jsme prezidenta, aby se zapojil pro dobro hry, pro dobro země a pro všechny zúčastněné země,“ uvedli v prohlášení. „Jsme vděční, že nás jeho vedení přiblížilo ke konečné dohodě a připravilo cestu ke sjednocení mužského profesionálního golfu.“





14. Odstranil zmínky o změně klimatu z vládních internetových stránek



Počínaje minulým týdnem Trumpova administrativa nařídila některým webovým stránkám amerických vládních agentur, aby odstranily zmínky o změně klimatu.



Týkalo se to webových stránek ministerstev dopravy, obrany, zahraničí a zemědělství, které spravuje lesní službu.



Na stránkách Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), agentury Nasa a ministerstva energetiky zůstal určitý obsah týkající se klimatu zachován.



Tento týden bylo také některým zaměstnancům Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) nařízeno, aby dočasně přestali komunikovat s cizími státními příslušníky, informovala americká média.



Změna přišla po zprávách, že zaměstnanci Oddělení pro efektivitu státní správy (Doge) Elona Muska - které není oficiálním vládním oddělením - vstoupili do kanceláří NOAA, převzali interní webové stránky agentury a odstranili stránky věnované skupinám zaměstnanců zaměřeným na rozmanitost.





15. Zvýšil přístup pro Muskovu Doge



Prezident Donald Trump v pátek uvedl, že nařídil Muskově Doge, iniciativě na snižování nákladů s cílem zmenšit federální vládu, aby „prověřila“ výdaje mimo jiné na ministerstvu obrany.



„Pentagon, školství, prostě všechno,“ řekl Trump na tiskové konferenci s hostujícím japonským premiérem Šigeru Išibou.



Trumpova administrativa také umožnila členům Doge přístup do platebního systému amerického ministerstva financí, který každoročně kontroluje tok finančních prostředků v hodnotě bilionů dolarů, informovala americká média.



Muskův nově vytvořený Doge, který není oficiálním federálním oddělením, se výrazně podílel na vládních otřesech.





16. Trump odebral Joe Bidenovi bezpečnostní prověrku



Trump v pátek zrušil Joe Bidenovi bezpečnostní prověrku a přístup ke každodenním zpravodajským brífinkům - což Biden udělal Trumpovi před čtyřmi lety.



„Není třeba, aby Joe Biden nadále dostával přístup k utajovaným informacím,“ napsal Trump v příspěvku na své platformě Truth Social.



„JOE, MÁŠ PRÁZDNO,“ dodal Trump v narážce na svou hlášku z televizní reality show The Apprentice (Učeň).



Toto prohlášení se objevilo mezi přívalem dalších pátečních oznámení, mezi něž patřilo nařízení o zmrazení finanční pomoci Jihoafrické republice a oznámení, že propustí správní radu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu a jmenuje se jejím předsedou.



