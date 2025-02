Trump před schůzkou Zelenského s Vancem prohlásil, že Ukrajina „možná jednou bude ruská"

11. 2. 2025

Trump v rozhovoru pro Fox News rovněž uvedl, že chce, aby se mu vrátila americká pomoc poskytnutá Ukrajině, například vzácnými nerostnými surovinami





Americký prezident Donald Trump vyslovil myšlenku, že Ukrajina „může být jednou ruská“, zatímco se jeho viceprezident JD Vance chystá na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským koncem tohoto týdne.



Trump, který prosazuje ukončení téměř tříleté války s Ruskem, o konfliktu hovořil v rozhovoru pro televizní stanici Fox News, který byl odvysílán v pondělí.



Trump rovněž zdůraznil návratnost investic do americké pomoci Ukrajině a navrhl výměnu za kyjevské přírodní zdroje, například vzácné nerosty.



„Budeme tam mít všechny ty peníze a já říkám, že je chci zpátky. A řekl jsem jim, že chci ekvivalent, třeba vzácné zeminy v hodnotě 500 miliard dolarů,“ řekl Trump. „A oni s tím v podstatě souhlasili, takže se alespoň necítíme hloupě.“



Trump v pondělí rovněž potvrdil, že na Ukrajinu brzy vyšle svého zvláštního vyslance Keitha Kellogga, který má za úkol vypracovat návrh na zastavení bojů.



Trump naléhá na rychlé ukončení konfliktu, zatímco Zelenskyj požaduje od Washingtonu přísné bezpečnostní záruky jako součást jakékoli dohody s Ruskem.



Kyjev se obává, že jakákoli dohoda, která nebude zahrnovat tvrdé vojenské závazky - jako je členství v NATO nebo vyslání mírových jednotek - pouze poskytne Kremlu čas na přeskupení sil a přezbrojení pro nový útok.



Zelenského mluvčí Sergej Nikiforov řekl agentuře France-Presse, že ukrajinský prezident se s Vancem setká tento pátek na okraj mnichovské bezpečnostní konference.



Zdroj ze Zelenského kanceláře uvedl, že Kellogg přijede na Ukrajinu 20. února, aniž by upřesnil, kterou část země navštíví.



Jeho cesta by se uskutečnila jen několik dní před tříletým výročím ruské invaze, které připadá na 24. února.



Zelenskyj v pondělí vyzval ke „skutečnému míru a účinným bezpečnostním zárukám“ pro Ukrajinu.



„Bezpečnost lidí, bezpečnost našeho státu, bezpečnost ekonomických vztahů a samozřejmě udržitelnost našich zdrojů: nejen pro Ukrajinu, ale pro celý svobodný svět,“ řekl.



„O tom všem se rozhoduje nyní,“ dodal Zelenskyj ve videoposelství zveřejněném na sociálních sítích.



Trump uvedl, že chce zprostředkovat ukončení války, ale nepředložil podrobný návrh, který by obě strany přivedl k jednacímu stolu.



Jak Zelenskyj, tak ruský prezident Vladimir Putin již dříve vyloučili vzájemné přímé rozhovory a zdá se, že existuje jen málo prostoru, kde by se mohli dohodnout.



Putin požaduje, aby se Ukrajina stáhla z oblastí na jihu a východě země, které má Kyjev stále pod kontrolou, a považuje užší vazby mezi Ukrajinou a NATO za nepřípustné.



Zelenskyj mezitím odmítl jakékoli územní ústupky Moskvě, i když připustil, že Ukrajina se možná bude muset spolehnout na diplomatické prostředky, aby si zajistila navrácení některých území.



Rusko tvrdí, že anektovalo pět ukrajinských regionů - Krym v roce 2014 a poté Doněck, Cherson, Luhansk a Záporoží v roce 2022 - ačkoli nad nimi nemá plnou kontrolu.



Zelenskyj v pondělí uvedl, že schůzka s Trumpem se domlouvá, ačkoli datum ještě nebylo stanoveno, zatímco Trump minulý týden řekl, že se „pravděpodobně“ v nejbližších dnech se Zelenským setká, ale vyloučil, že by osobně přijel do Kyjeva.



Deník New York Post v sobotu napsal, že Trump listu sdělil, že s Putinem telefonicky hovořil o ukončení konfliktu na Ukrajině a že mu ruský vůdce řekl, že „chce, aby lidé přestali umírat“.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl telefonát potvrdit nebo vyvrátit.



Organizátoři ostře sledované mnichovské bezpečnostní konference již dříve v pondělí potvrdili, že Zelenskyj se summitu konaného 14.-16. února zúčastní.



V americké delegaci by měl být ministr zahraničí USA Marco Rubio a také Kellogg a Vance, uvedl v Berlíně předseda konference Christoph Heusgen.





Zástupci ruské vlády nebudou přítomni, uvedl Heusgen.







