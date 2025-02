Bobři ušetřili českým daňovým poplatníkům 30 milionů korun tím, že zaplavili bývalé vojenské cvičiště

12. 2. 2025

Býložraví hlodavci postavili hráz v oblasti, kde úředníci plánovali udělat bariéru na ochranu řeky Klabavy



Bobři ušetřili českým daňovým poplatníkům 30 milionů Kč tím, že zaplavili chráněné bývalé armádní cvičiště, kde se dlouho plánovala výstavba přehrady.



Úředníci doufali, že vybudují bariéru, která by ochránila řeku Klabavu a její populaci kriticky ohrožených raků před sedimenty a kyselou vodou, která se vylévá ze dvou nedalekých rybníků. Jako bonus by se část této chráněné oblasti u Rokycan proměnila v přírodně bohatý mokřad.

Projekt, který byl poprvé vypracován v roce 2018, měl stavební povolení, ale zdrželo ho jednání o pozemcích, které dlouho využívala armáda jako cvičiště. Než však bagry dostaly zelenou k zahájení výkopových prací, býložraví hlodavci se pustili do budování vlastní hráze.





Fišer uvedl: „V příštích 10 letech neočekáváme žádný konflikt s bobrem.“



Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR řekl: „Vybudovali mokřad s tůněmi a kanály. Plocha je zhruba dvakrát větší, než bylo plánováno.“Bobří rodina se pak přesunula do strouhy obklopující rybníky, v níž chtěli ochránci přírody vybudovat malé hráze umožňující přeliv, který by pomohl zaplavit území.Bobři patří mezi velké přírodní inženýry a ochránci přírody je již dlouho obhajují pro jejich schopnost chránit před povodněmi, zlepšovat kvalitu vody a podporovat volně žijící živočichy.Bobři zatím v rokli postavili nejméně čtyři hráze a pracují na dalších.Fišer, který oblast spravuje, řekl: „Jednali jsme [o stavbě hrází v rokli] pouze s vodohospodářskou společností a lesní společností, které pozemky patří.“Uvedl, že odhadovaná úspora pro českou peněženku dosahuje 30 milionů korun.Fišer uvedl: „Je to plný servis: bobři jsou naprosto úžasní, a když jsou v oblasti, kde nemohou způsobit škody, odvádějí skvělou práci.“Navzdory tomu, že bobři prospívají půdě ve svém okolí, mají tito hlodavci své kritiky - zemědělci a další lidé si stěžují na ničení, které způsobují kácením stromů. Ale všichni zemědělci, jejichž pozemky by mohly být ohroženy, se nacházejí daleko od lokality, která byla v roce 2016 vyhlášena chráněným územím.