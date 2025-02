FSB dostala rozkaz připravit "výzvy" Rusů Putinovi s požadavkem "nezastavovat speciální vojenskou operaci"

12. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Federální bezpečnostní služba (FSB) obdržela příkaz připravit "výzvy" ruských občanů adresované prezidentu Vladimiru Putinovi s žádostí, aby nezastavoval válku proti Ukrajině. Řekl to politolog Abbas Galljamov, bývalý autor Putinových projevů, který v letech 2008-2010 pracoval v oddělení pro přípravu veřejných projevů ruské vlády, s odvoláním na zdroje v jednom z regionálních oddělení FSB.

Podle Galljamova přišel z Moskvy neoficiální příkaz: měla by se začít hromadně objevovat videa občanů – od obyčejných důchodců v týlu až po vojáky na frontě, kteří by Putina žádali, aby "nezastavil speciální vojenskou operaci" a "dorazil plaza v jeho hnízdě". Jak poznamenává Galljamov, iniciativa přichází od "jestřábů" – válečné strany v ruské elitě, která nechce ukončit válku, pokud to vyžaduje ústupky.

V ruské společnosti se "strana války" zmenšuje: podle Russia Field byla v listopadu loňského roku více než polovina populace (53 %) poprvé pro jednání s Ukrajinou. Podíl příznivců pokračování nepřátelských akcí klesl na minimum, 36 %, i když na konci roku 2023 jich bylo 45 % a v prvních měsících invaze 54 %.

Průzkum Levada Centra provedený v říjnu ukázal, že třetina Rusů souhlasí s vrácením všech okupovaných území Ukrajině s cílem ukončit nepřátelské akce. Téměř polovina respondentů – 47 % – přitom uvedla, že válka způsobila Rusku "více škody než užitku", a jejich podíl se oproti květnu 2023 zvýšil o 6 procentních bodů. 28 % Rusů stále považuje válku za "užitečnou", což je o 10 procentních bodů méně než před rokem a půl.

Pro Putina jsou argumentem pro ukončení nepřátelských akcí rostoucí problémy v ekonomice - zrychlující se inflace, vysoké úrokové sazby a hrozba bankrotu velkých podniků, řekly dříve agentuře Reuters zdroje blízké Kremlu.

Podle jednoho z partnerů agentury se sám Putin domnívá, že hlavních cílů války již bylo dosaženo – byla zřízena kontrola nad územím spojujícím Rusko s Krymem a ozbrojené síly Ukrajiny byly oslabeny.

Podle agentury Bloomberg Putin při jednáních s administrativou Donalda Trumpa požaduje alespoň de facto udržení kontroly nad okupovanými územími Ukrajiny a zřeknutí se členství Kyjeva v NATO na dobu neurčitou. Moskva je zároveň připravena na nějakou "výměnu území", uvedly zdroje Bloomgergu, protože stovky kilometrů čtverečních Kurské oblasti, na kterou ukrajinské jednotky zaútočily v srpnu, nadále zůstávají pod kontrolou ozbrojených sil Ukrajiny.

