Velká Británie se laskavě rozhodla nepřijímat uprchlíky, které pomohla vytvořit

13. 2. 2025

Bylo by špatné přijmout odpovědnost za své činy...



Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům



Britská vláda se rozhodla, že nechce přijmout palestinské uprchlíky, ale docela ráda dodává Izraeli zbraně, které je vytvářejí. Není rozumné, abychom přebírali odpovědnost za důsledky svých činů...



Vzrušující je, že premiér nás v parlamentu informoval, že labouristé nenávidí uprchlíky víc než nyní toryové. Vysvětlil, že za všechny jeho nesplněné sliby může ta jedna palestinská rodina, která loni požádala o azyl. Kvůli nim nemůžeme zrušit status nedovoleného pobytu, opravit díry na silnicích nebo zabránit americkým firmám, aby drancovaly naše státní zdravotnictví. Naštěstí můžeme dál dodávat Izraeli zbraně, protože pro důležité věci vždycky najdeme právní mezery.

Hádka o uprchlíky vznikla poté, co jeden idiotský soudce povolil palestinské rodině pobyt ve Spojeném království podle předpisů určených pouze pro bílé... chci říct ukrajinské uprchlíky. Sir Keir Starmer s rozhodnutím ostře nesouhlasil, protože je stejný rasista jako toryové a nezávislost justice nerespektuje o nic víc než Boris Johnson.



Nigel Farage jen seděl a smál se, jak labouristům prudce klesá volební podpora a jeho Reform UK si upevňuje pozici nejoblíbenější fašistické strany ve Spojeném království. Vždyť proč podporovat rasisty snažící se napodobovat ultrapravici, když můžete mít originál? Chci vládu, která vždy nosila na rukávu svou nenávist k uprchlíkům.



Jediné, co je horší než Palestinci prchající z apokalyptického pekla, které jsme vytvořili, jsou Palestinci odmítající opustit nemovitosti, na které má zálusk Donald Trump. Ti Palestinci, kteří se odmítají nechat etnicky vyčistit, mě rozčilují víc než uprchlíci, kteří sem připlouvají na malých člunech. Kdo si ti lidé myslí, že jsou, když odmítají být uprchlíky a zároveň souhlasí s tím, že budou uprchlíky? Proč se nedokážou rozhodnout?



Znepokojivé je, že palestinská rodina loni požádala o azyl v Británii prostřednictvím programu pro rodinná víza na Ukrajině, přestože neměla žádné vazby na Spojené království, kromě toho, že mají v Británii blízké příbuzné, kteří jsou britskými občany a mluví britským jazykem a my jsme jim obrovsky zavázáni, vzhledem k tomu, že jsme postavili F-35, který rozhodně nezničil jejich domov a nezabil jejich sousedy.



Soudce rozhodl, že palestinští uprchlíci mají právo na rodinný život v souladu s článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Sir Keir Starmer řekl, že právo na rodinný život se vykládá „příliš široce“, když zahrnuje i nebílé, a měl by to vědět, protože byl právníkem v oblasti lidských práv. Premiér přislíbil, že se vypořádá se všemi soudci, kteří budou zneužívat právo tím, že ho budou vykládat správně a spravedlivě.



Režim ukrajinských uprchlíků byl vytvořen v roce 2020, aby Británie zvítězila nad Putinem poté, co bylo rozhodnuto, že pigment Ukrajinců spadá do únosné míry. Dočasně jsme se rozhodli, že uprchlíky nenávidíme, ale pouze za specifických a omezených okolností. Bylo zdůrazněno, že pokud ztratíme zájem bojovat proti Putinovi, obrátíme se proti těm Ukrajincům rychleji, než řeknete „polský zedník“.



Země, která je příliš plná na to, aby přijímala černé a hnědé uprchlíky, přijala přes 200 000 Ukrajinců, ale jen těch, kteří nebyli „muži v bojovém věku“, protože koho zajímají ti? Pokud jste si nevšimli, ukrajinské ženy bývají atraktivní a máme tu spoustu incelů, které můžeme ubytovat. Kdo jiný myslíte, že ještě volí Farage?



Znepokojivé je, že existují lidé, kteří tvrdí, že bychom se měli chovat k uprchlíkům mužského i ženského pohlaví, k ukrajinským a palestinským uprchlíkům a pravděpodobně ke všem uprchlíkům stejně laskavě. Tito extremisté jsou Putinovy loutky a podporovatelé teroristů a měli by je všichni odsoudit.



Když už mluvíme o Putinových příznivcích teroristů, ukázalo se, že otec soudce, který rozhodl, že Palestinci mají lidská práva, je novinář, který je kritický k Izraeli.



Richard Norton-Taylor psal pro deník The Guardian, než se toho listu zmocnil establishment. Nyní píše pro Declassified UK a říká pravdu o národní bezpečnosti státu, takže musíme zajistit, aby se žádní jeho příbuzní nikdy nedostali do vlivné pozice.



Daily Mail poukazuje na to, že Richard Norton-Taylor je takový extremista, že izraelskou válku v Gaze označil za „brutální“. Jen zasraný blázen může označit upalování dětí ve stanech za „brutální“. Do budoucna by měli být soudci pouze sionisté, abychom mohli chránit veřejnost před lidskými právy.



Týdeník Observer se sžíravě vyjádřil o Richardově synovi Hugovi a obvinil levicového soudce z toho, že „otevřel stavidla“ 1,6 milionu palestinských uprchlíků, přičemž omylem přiznal, že se domnívá, že skutečný počet mrtvých se pohybuje kolem 500 tisíc. Chyba!



Observer omylem upozornil, že dům palestinské rodiny byl zničen leteckým úderem, ačkoli si nebyl jistý, kdo nálet provedl. Je naprosto pravděpodobné, že se letectvo Hamásu rozhodlo bombardovat svou vlastní zemi americkými protibunkrovými bombami...



Vím jen, že status uprchlíka není určen pro ty, kteří přišli o domov ve válce a prchají, aby si zachránili život. Takoví lidé nemají žádný pádný důvod hledat útočiště v zemi, kde mají příbuzné a jejíž jaxyk umí. Tito falešní uprchlíci mohou zůstat ve Francii, mně je to jedno, nebo se mohou sakra vrátit domů. No, domů ne, protože se nesmějí vrátit do trosek svého domova. Ten pozemek teď patří rodině z Brooklynu...



Důležité je, že se Velká Británie rozumně rozhodla odepřít občanství všem uprchlíkům, kteří sem přijdou nelegálně. Tento krok přichází krátce poté, co jsme uprchlíkům znemožnili legální příchod. Koho zajímá, že porušujeme Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Vždyť v současné době porušujeme Úmluvu o genocidě, takže o nic nejde.

