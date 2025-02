Hegsethovo prohlášení ke vstupu Ukrajiny do NATO "nepříjemně překvapilo" diplomaty Aliance

14. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Diplomaté NATO byli "nepříjemně překvapeni" prohlášením amerického ministra obrany Pete Hegsetha o "nerealistické povaze členství Ukrajiny v NATO". Diplomaté NATO byli "nepříjemně překvapeni" prohlášením amerického ministra obrany Pete Hegsetha o "nerealistické povaze členství Ukrajiny v NATO".

Hegsethovy výroky rychle způsobily "dominový efekt". Jeden evropský diplomat NATO nazval takovou změnu politiky podobnou donucení Ukrajiny k "preventivní kapitulaci".

Několik diplomatů NATO řeklo médiím, že nechápou, proč byla taková prohlášení učiněna před zahájením mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem – "ačkoli tyto komentáře mohou být méně neočekávané" po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem.

Evropští spojenci NATO nervózně očekávali první návštěvu nové americké administrativy, protože "je to příležitost pečlivě se navzájem studovat a najít společnou řeč". Ale Hegseth, který přijel do Bruselu, ignoroval obvyklé formality a okamžitě přešel k věci a řekl, že "NATO by mělo být silnější, smrtící silou, ne diplomatickým klubem".

Hegsethovy výroky, že Ukrajina a Evropa by měly být "zodpovědné za bezpečnost samy", podle médií pravděpodobně předal Trumpovo poselství.

Ale představitelé NATO stále více věří, že racionální snížení amerických výdajů na obranu pravděpodobně nebude stačit k tomu, aby snadno změnilo postoj Washingtonu, poznamenávají novináři.

12. února Hegseth na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny řekl, že osvobození všech ukrajinských území okupovaných agresorskou zemí Ruskem je "nerealistickým cílem", stejně jako vstup do NATO. Trump s ním souhlasil.

V reakci na Hegsetova slova ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov řekl novinářům po setkání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Ramsteinském formátu, že "Ukrajina chce a bude zemí NATO". Kromě toho dodal, že Ukrajina bude také členem Evropské unie.

Generální tajemník NATO Mark Rutte na brífinku před zahájením setkání ministrů obrany zemí 13. února odpověděl na otázku, zda nevěří, že Hegsethova rétorika byla pro NATO do jisté míry škodlivá. Rutte zdůraznil, že "jsme spojením demokracií, potřebujeme debatu".

Zdroj v angličtině: ZDE

