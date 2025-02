Americký generál Wesley Clark: Nemáte žádný čas

15. 2. 2025

čas čtení 9 minut

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 15. února 2025: Volodymyr Zelenskyj prosí Evropu, aby vytvořila armádu, která by zaplnila vakuum po Americe. Ale poslechnou ho evropští lídři? Dobré odpoledne. S Amerikou, která dává jasně najevo, že se vzdává své historické role garanta evropské bezpečnosti, se dnes dopoledne rozhořčený ukrajinský vůdce stejně jasně obrátil na evropské lídry shromážděné v Mnichově. "Potřebujeme vaši podporu."

Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že nastal čas pro vytvoření evropské armády. Dnes se události dále pohnuly, když se objevily zprávy, že USA písemně požádaly evropské země, čím by mohly přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu, a přišla zpráva, že se prezident Macron snaží uspořádat mimořádný summit evropských lídrů, který se má konat zítra v Paříži.

Ukrajinský prezident vyzval k vytvoření evropské armády a varoval Spojené státy, aby nevyjednávaly s Vladimirem Putinem za našimi zády. A dnes odpoledne, poté, co vyslanec prezidenta Trumpa navrhl, že mírová jednání budou probíhat mezi Ruskem a Ukrajinou, za účasti Ameriky a nikoho jiného, prezident Zelenskyj řekl, že Evropa musí být zastoupena. Bylo to vyvrcholení velmi rušného dne na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Jak uvádí Ria Chatterjee.







Reportér křičí. V co doufáte, že dnes dosáhnete?





Prezident Zelenskij ví přesně, co chce.





"Mnozí lídři hovořili o tom, že Evropa potřebuje vlastní armádu, armádu, armádu Evropy."





Důrazná výzva, částečně v reakci na dlouhodobou výhrůžku prezidenta Trumpa stáhnout finanční podporu z Ukrajiny, ale také na včerejší Vancův projev.





Vance: "Hrozba, které se v Evropě obávám nejvíce...“





...je hrozba zevnitř, řekl. Údajný úhyb Evropy před právem na svobodu projevu, nico tom, jak ukončit válku na Ukrajině.





Včera zde v Mnichově to americký viceprezident řekl jasně. Dlouhá desetiletí starých vztahů mezi Evropou a Amerikou končí. Od nynějška to bude jinak a Evropa se tomu musí přizpůsobit.





„Myslíte si, že v projevu pana viceprezidenta bylo něco, co stojí za zamyšlení?“







Scholz: „Myslíte celou tu velmi relevantní diskusi o Ukrajině a bezpečnosti v Evropě?“





Ačkoli německý kancléř se rozhodně neusmíval, když se JD Vance před odletem zpět do Států schválně setkal s šéfkou německé krajně pravicové strany AfD a rozhodl se nesetkat se Scholzem. A dnes USA nadále vyvolávaly pozdvižení prohlášením, že Evropa bude konzultována, ale nakonec vyloučena z plánovaných mírových rozhovorů.





"Faktem je, že se díváme na to, že u stolu mohou jednat Ukrajinci, Rusové a zjevně i Američané. Ale musíme mít konkrétní informace, abychom se dostali k nějakému bodu."





Uprostřed kolektivního poklesu čelistí u amerického příspěvku na konferenci označil šéf NATO Trumpovu výzvu, aby jeho členové zvýšili výdaje, za naprosto logickou.





„Existuje absolutní závazek USA, včetně této administrativy, vůči NATO, ale také očekávání, že na evropské straně musíme přidat, musíme více vydávat, a mají pravdu, nevydáváme dostatečně.“





Britský ministr zahraničí David Lammy uvedl, že Evropa poskytla téměř dvě třetiny veškeré pomoci Ukrajině a že 23 členů NATO nyní plní cíl 2% výdajů na obranu. Dnes vyzval prezidenta Trumpa a prezidenta Zelenského k prohloubení partnerství, které podle něj donutí Rusko začít dávat pozor.





Moderátorka: No a nyní se ke mně připojil generál Wesley Clark, který byl vrchním velitelem sil NATO v Evropě během války v Kosovu. V roce 2004 se neúspěšně ucházel o post demokratického kandidáta na prezidenta. Pane generále, Volodymyr Zelenskyj dnes odpoledne vyzývá k vytvoření evropské armády. Má podle vás pravdu?





Wesley Clark: No, víte co? Jelikož jsem cvičil armádu a strávil jsem velkou část svého života v uniformě, řekl bych, že je to opravdu velký problém, protože armády bývají národní, z velmi pevných a důležitých důvodů. Máte jazyk. Máte nábor, máte spojení s domovskými okresy, máte za sebou logistiku. Myslím, že by to mohl být smysluplný cíl. Je to dvacetiletý proces, ale nemůžeme čekat dvacet let. Právě teď potřebujeme silné kontingenty.





Moedrátorka: Jde o to, že Evropě tady něco chybí, a víte, to je koneckonců to, co říká Amerika pod Donaldem Trumpem. Evropa netáhne za jeden provaz.





Wesley Clark: To je pravda. Ale všichni přijali mírovou dividendu před 35 lety, Spojené státy. My jsme určitě snížili své síly po celém světě a v Evropě snížila své síly Británie. V Británii nemáte síly, které s námi přišly v roce 1991 do Kuvajtu, aby osvobodily Kuvajt. A ani tehdy jste jich neměli tolik, kolik jste potřebovali. Vaše obrněná divize, to byla dvoubrigádní divize, za Ruperta Smithe, to byly opravdu tak dvě třetiny divize, a tak to bylo 35 let, kdy se v evropských zemích snižovaly rozpočty na obranu kvůli jiným prioritám. A je čas s tím přestat.





Moderátorka: No, a kolik času máme, protože máte prezidenta Macrona, který mluví o mimořádném summitu, možná v pondělí. Je už čas přestat mluvit? Kolik máme času?









Moderátorka: Potenciálně širší války v Evropě.





Wesley Clark: Ano, ano. Ale pokud chcete uspět v jednáních, mějme v ruce nějaké karty. A těmi kartami jsou rychlé odhodlání evropských zemí posílit své obranné programy a mimořádná situace založená na tom, že vyšle silný diplomatický signál a že je to nejlepší způsob, jak dosáhnout správného výsledku pro správné příměří, které se rýsuje.





Moderátorka: Z toho, co říkáte, se zdá být zcela zřejmé, že věříte, že se nacházíme v historickém okamžiku, pro mnohé posluchače a pozorovatele dosti děsivém, historickém okamžiku. A v tuto chvíli se Amerika a Evropa vydávají různými cestami. Jako někdo, kdo velel spojeneckým jednotkám v Evropě, v nedávné paměti, co si o tom myslíte?





Wesley Clark: No, pravdou je, že máme před sebou obrovskou výzvu ze strany Číny. Vojensky nás Čína převyšuje v západním Pacifiku v poměru čtyři ku třem, Čína ukazuje na datum 2027, kdy bude připravena napadnout Tchaj-wan. Čína právě teď provádí zkoušky kolem Tchaj-wanu, Čína může kolem Tchaj-wanu zavést hospodářskou blokádu a námořní blokádu, a pak budeme nuceni učinit rozhodnutí, co uděláme, abychom ji zablokovali, a Tchaj-wan není schopen se bránit. A alespoň prezident Biden řekl, že se ho pokusíme bránit. Takže ano, jsme velmi, velmi znepokojeni pohledem na Asii, ale už více než 100 let se učíme, že americká a evropská bezpečnost jsou vzájemně propojeny. Bude to počtvrté, co se Evropa v krizi obrátila na Spojené státy. V letech 1914 a 1915 jsme řekli ne. Woodrow Wilson byl v roce 1916 zvolen na základě slibu, že nevstoupí do první světové války, ale samozřejmě vstoupil a po válce se Amerika stáhla a řekla, že nechceme žádnou část starých evropských hádek. Druhá světová válka nás poučila. Nestáhli jsme se a teď jsou tu zase potíže, a sakra, doufám, že se Amerika nebude muset znovu učit tuto lekci. Musíme zůstat angažovaní.





Moderátorka: Evropa musí být u jakéhokoli jednání, jak říká Zelensky, souhlasíte s tím?





0

357

A ostatní lídři reagovali také, každý po svém.Nemáte žádný čas. Prezident Macron má naprostou pravdu. Musíte se sejít. Musíte upravit své rozpočty na základě válečné naléhavosti. To je právě teď kriticky důležité. Uvnitř Ruska jsou na nepřetržitém pracovním plánu vojensko-průmyslového komplexu. Vytváří nové organizace. Prezident Zelenskyj před tím ve svém vystoupení varoval. Putin je nyní připraven jít kupředu. Někteří říkali, že se chystá poslat velký kontingent do Běloruska. Nevíme, kam to směřuje, mohlo by to směřovat do Pobaltí. Mohlo by to směřovat na oddělení východní a středozápadní části Ukrajiny. To zatím nevíme, ale víme, že se připravuje pokračování války -Rozhodně, rozhodně. Ale aSpojené státy včera mluvily s Evropou zle a tvrdě, a já jsem tak rád, že prezident Macron svolává mimořádnou schůzku. Možná je to to, co je potřeba. Víte, musíme v tomhle táhnout za jeden provaz a Spojené státy budou potřebovat, aby se Evropa pokusila zvládnout i Čínu.