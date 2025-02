Magnus bullus Trump: postavte se mu, dokud je čas

14. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut

Albín Sybera: Velmi mne pobavilo: Černochová a Kaliňák se na Facebooku předhánějí v tom kdo vleze hlouběji do Hegsethova zadku.



Trump. Tyran. Univerzální archetyp, stejně otravný jako špatná opera. Nejsou silné, tyhle potvory. Jen projektují sílu, jako špatný herec hrající Macbetha. Trump, samozřejmě, je pra-tyran, Platonův ideál tohoto druhu. Jeho taktika? Cla místo rvaček, urážky místo plivanců, ale základní princip zůstává: zastrašit, ovládnout a vykořisťovat.



A na chvíli to funguje. Světoví lídři, ti vzory odvahy a principů, se třesou. Vyjednávají. Ustupují. Člověk si je představuje, jak šeptají svým poradcům: „Ale co když o nás něco tweetne?“ Hrůza! Jenže tady je ten háček: tyrani jsou ve své podstatě zbabělci. Jejich síla je Potěmkinova vesnice. Postavte se jim, zaujměte postoj a celá ta budova se zhroutí jako laciný oblek v dešti. Je to lekce, kterou se každý školák učí, nebo by se měl naučit: jediný způsob, jak jednat s tyranem, je odmítnout být šikanován. Trump. Tyran. Univerzální archetyp, stejně otravný jako špatná opera. Nejsou silné, tyhle potvory. Jen projektují sílu, jako špatný herec hrající Macbetha. Trump, samozřejmě, je pra-tyran, Platonův ideál tohoto druhu. Jeho taktika? Cla místo rvaček, urážky místo plivanců, ale základní princip zůstává: zastrašit, ovládnout a vykořisťovat.A na chvíli to funguje. Světoví lídři, ti vzory odvahy a principů, se třesou. Vyjednávají. Ustupují. Člověk si je představuje, jak šeptají svým poradcům: „Ale co když o nás něco tweetne?“ Hrůza! Jenže tady je ten háček: tyrani jsou ve své podstatě zbabělci. Jejich síla je Potěmkinova vesnice. Postavte se jim, zaujměte postoj a celá ta budova se zhroutí jako laciný oblek v dešti. Je to lekce, kterou se každý školák učí, nebo by se měl naučit: jediný způsob, jak jednat s tyranem, je odmítnout být šikanován.





Trump, přirozeně, je mistr téhle frašky. Šikanuje, protože se bojí. Bojí se, že bude odhalen, bojí se, že bude viděn takový, jaký je: malý, nejistý člověk zoufale toužící po pozornosti. Jeho cla, jeho urážky, jeho nekonečné chvástání - to všechno je představení, které má zakrýt prázdnotu uvnitř.



Globální scéna je, samozřejmě, větší školní dvorek, ale pravidla zůstávají stejná. Trumpova cla nejsou jen ekonomické nástroje; jsou to zbraně zastrašování. Chce ohnout svět ke své vůli, jako rozmazlené dítě, které vyžaduje své. Ale pak, občas, se objeví vůdce, který odmítá hrát tu hru. Někdo, kdo chápe, že tato cla nejsou jen o ekonomice; jsou o suverenitě, o národní důstojnosti. A tento vůdce, místo aby se krčil, stojí pevně. A tyran, předvídatelně, zaváhá.



Mexiko, pod vedením Claudie Sheinbaumové, je toho příkladem. Odmítla se nechat zastrašit. Pochopila, že úklona před Trumpovými požadavky by byla známkou slabosti, přiznáním porážky. A odpověděla… jak to říct? Důstojností. Konceptem, který, zdá se, mnoha jejich protějškům chybí.



Psychologie tyrana je, přirozeně, fascinující téma. Dalo by se napsat mnoho svazků o Trumpově zoufalé potřebě uznání, jeho neukojitelné touze po pozornosti. Je to tragikomedie, vlastně. Muž tak mocný, a přesto tak hluboce nejistý. Klíčem, jako vždy, je odpor. Tyrani prosperují ze strachu. Zbavte je toho a jejich moc zmizí. Je to jako kouzlo, jen méně zábavné.



Takže, poučme se z toho. Tyrani, ať už na školním dvoře nebo v Bílém domě, nejsou neporazitelní. Jsou, ve skutečnosti, docela křehcí. A jedinou zbraní, která je může skutečně porazit, je odvaha. Komodita, bohužel, v dnešní době spíše nedostatková. Ale je tam, čeká na použití. A když se použije, tyran, nevyhnutelně, se zhroutí.





Poučení je jasné: světoví lídři se musí postavit Donaldovi Trumpovi. Musí mu čelit, odhalit jeho bluf, odkrýt jeho hrubost a veřejně ho zahanbit. Ano, bude reagovat agresivními činy - cla, urážky, hrozby a scény. Ale to jsou jen bezmocné výpady člověka, jehož moc je postavena na strachu, ne na substanci.





Svět přežil mnohem horší věci než Trumpovo zastrašování. Země přestály totální kolaps svých ekonomik během pandemie, překonaly nebývalé výzvy s odolností a vynalézavostí. Pokud zvládly tuto bouři, dokážou přežít i čtyři roky Trumpova šikanování. Pokud dva roky s ekonomikou odstavenou a miliardami v dávkách nezničily ekonomiky, pak to nezničí ani zastavení amerického dovozu.



Sázky jsou příliš vysoké na to, aby se jeho požadavkům podřizovalo. Kapitulace ho pouze povzbuzuje, utvrzuje ho v přesvědčení, že zastrašování funguje. Vytváří nebezpečný precedens pro vzestup dalších trumpovských postav, které by mohly následovat jeho taktiku. Pokud se světoví lídři nechají zastrašit a podvolí se, riskují normalizaci jeho metod a otevírají dveře budoucnosti, kde se takové chování stane standardem v mezinárodních vztazích.



Pokud však zůstanou pevní, pokud se spojí v odporu, mohou odhalit křehkost jeho moci. Mohou světu ukázat, že jeho síla je jen fasáda, že jeho hrozby jsou jen zoufalé gesto člověka, který se bojí, že bude odhalen jako slaboch. A tím mohou omezit možnost pokračování trumpismu - ať už prostřednictvím dalšího jeho prezidentského mandátu, nebo prostřednictvím loutkové figurky, která bude opakovat jeho taktiku.



Toto není jen otázka ekonomiky nebo politiky; jde o samotnou podstatu globálního vedení. Jde o to, zda světem bude vládnout strach, nebo odvaha, zda to bude nafoukanost, nebo principy. Postavit se Trumpovi není jen aktem vzdoru; je to akt naděje. Je to prohlášení, že svět se nenechá vydírat rozmary tyrana, že důstojnost a suverenita stojí za to, aby se za ně bojovalo.



A tak ať si světoví lídři vezmou příklad ze školního hřiště. Ať se postaví zpříma, podívají se Trumpovi do očí a řeknou: „Už dost.“ Ať odhalí jeho bluf, odhalí jeho slabost a zahanbí ho, aby ustoupil. A ať to udělají nejen pro sebe, ale pro budoucnost globálního vládnutí. Protože nakonec jediný způsob, jak porazit tyrana, je odmítnout se mu podřídit. A jediný způsob, jak zajistit, že jeho dědictví nepřežije, je ukázat světu, že jeho moc byla vždy jen iluzí.





Volba je jasná: poklonit se teď a trpět následky, nebo se postavit teď a zajistit lepší budoucnost. Čas na odvahu je tady. Čas jednat je teď.







0