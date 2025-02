USA a Rusko po jednání v Rijádu prozkoumají možnosti užších vztahů

18. 2. 2025

Rusku šlo v první řadě o normalizaci vztahů s Trumpovou Amerikou, o zrušení sankcí a o zintenzivnění ekonomické spolupráce s USA. Žádná strana nehovořila o tom, čeho by se měl Putin vzdát.



Nejvyšší představitelé USA a Ruska se sešli v Saúdské Arábii na nejrozsáhlejších jednáních mezi oběma zeměmi za poslední tři roky a dohodli se, že budou pokračovat v plánování ukončení války na Ukrajině a usilovat o užší spolupráci uprostřed obav v Kyjevě a v celé Evropě, že Donald Trump mohl prosazuje urovnání ve prospěch Vladimira Putina.



Po jednáních v paláci Diriyah v Rijádu, která trvala téměř pět hodin, americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že se obě strany dohodly na vytvoření týmu na vysoké úrovni na podporu mírových rozhovorů na Ukrajině a na prozkoumání „ekonomických a investičních příležitostí, které vyplynou z úspěšného ukončení konfliktu na Ukrajině“.

Tato prohlášení zdůraznila tektonický posun v přístupu Washingtonu k Rusku, který se dramaticky odklání od snah Bidenovy administrativy o izolaci Moskvy.









Rubio uvedl, že ukončení konfliktu na Ukrajině musí být přijatelné pro všechny zúčastněné strany, včetně Ukrajiny, Evropy a Ruska, a dodal, že otázka Ukrajiny byla konzultována s evropskými spojenci. Přesto se setkání nezúčastnil žádný ukrajinský nebo dokonce evropský představitel.



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a Putinův hlavní zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov byli předtím vyfotografováni, jak sedí naproti Rubiovi, který se jednání zúčastnil spolu s americkým poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem a Stevem Witkoffem, Trumpovým zvláštním vyslancem pro Blízký východ. Pozoruhodné je, že Sergej Lavrov je stále pod sankcemi USA.



Krátce po schůzce Ušakov uvedl, že se obě strany dohodly na tom, že vyjednavači budou hovořit o Ukrajině, a krátce diskutovaly o podmínkách potřebných pro summit Putin-Trump, i když poznamenal, že k němu pravděpodobně nedojde příští týden.



Rozhovory v saúdskoarabském hlavním městě však zdůraznily rychlé tempo úsilí USA o zastavení konfliktu a vyvolaly znepokojení na Ukrajině i v celé Evropě, kde se představitelé obávají, že budou při jednáních odsunuti na vedlejší kolej.



Ušakov dále uvedl, že schůzka „proběhla dobře“ a jednalo se o „seriózní rozhovor o všech otázkách“.



Ukrajinští představitelé již dříve uvedli, že na jednání nebyli pozváni. Volodymyr Zelenskyj v pondělí prohlásil, že Ukrajina nepřijme žádný výsledek dosažený bez účasti Kyjeva.



Během návštěvy Ankary, kde jednal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, Zelenskyj řekl, že není připraven vzdát se území ve prospěch Ruska.



„Diplomacie neznamená vzdát se zájmů a suverenity našeho státu,“ řekl na setkání se zástupci krymsko-tatarské komunity.



Navzdory přívalu diplomatických jednání je o Trumpově mírovém plánu pro Ukrajinu nebo o ochotě Ruska se angažovat známo jen málo a úterní setkání nabídlo jen málo nových informací.



Kirill Dmitrijev, šéf ruského fondu přímých investic, uvedl, že obě strany si začaly naslouchat, ale na to, aby se hovořilo o kompromisech, je příliš brzy.



Před jednáním ruští představitelé uvedli, že budou usilovat o „normalizaci“ vztahů s USA a položí základy pro mírovou dohodu na Ukrajině. Ještě před začátkem jednání však USA učinily Putinovi několik významných ústupků a naznačily, že Ukrajina se bude muset vzdát svých ambicí v NATO a přijmout územní ztráty.



Představitelé USA rovněž navrhli, aby Evropa po uzavření příměří vyslala na Ukrajinu mírovou misi, a představitelé EU se v pondělí sešli, aby tuto možnost projednali.



Moskva však tuto myšlenku opakovaně odmítla. Lavrov prohlásil, že rozmístění jednotek členských států NATO na Ukrajině, i kdyby tam operovaly pod jinou vlajkou, je nepřijatelné.



Odmítl také návrh USA, aby Rusko a Ukrajina zastavily vzájemné údery na svou energetickou infrastrukturu, a nepravdivě tvrdil, že Rusko nikdy neohrozilo ukrajinský systém civilního zásobování energií.



Před odletem do Saúdské Arábie Lavrov prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu činit Ukrajině během mírových rozhovorů žádné územní ústupky.



Někteří pozorovatelé se domnívají, že Rusko se nemusí omezit na Ukrajinu a místo toho může usilovat o širší přetvoření evropské bezpečnosti.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová po skončení rozhovorů vydala zřejmě nové podmínky míru, když uvedla, že Rusko požaduje „nejen závazek odmítnout členství Ukrajiny v NATO, ale i zrušení deklarace z bukurešťského summitu z roku 2008, která Kyjevu přislíbila případné členství bez konkrétního časového harmonogramu“.



Putin již dříve trval na tom, aby Ukrajina drasticky snížila své vojenské síly, což je krok, kterého se mnozí na Ukrajině obávají a který by ji učinil zranitelnou vůči budoucím ruským útokům.



Očekávalo se také, že Rusko v Rijádu využije jednání o možném urovnání situace na Ukrajině k tomu, aby prosadilo zmírnění západních sankcí, které značně zatěžují jeho ekonomiku.



V čele ekonomických jednání Moskvy stojí Dmitrijev, 49letý šéf Ruského fondu přímých investic a blízký přítel Putinovy dcery. Dmitrijev, bývalý investiční bankéř, hraje klíčovou roli při oslovování mezinárodních investorů Ruskem.



Úterní jednání v Rijádu nabízí Saúdské Arábii a jejímu faktickému vůdci, korunnímu princi Mohammedu bin Salmánovi, příležitost prosadit se na světové scéně.



Saúdský vůdce, který byl kdysi Bidenem označen za vyvrhele kvůli vraždě novináře listu Washington Post Džamála Chášukdžího v roce 2018, se stal klíčovým prostředníkem v diskusích mezi Ruskem a USA.



Nejnovější diplomatický tlak USA přiměl Kyjev a klíčové spojence, aby se snažili zajistit si místo u jednacího stolu v obavách, že by Washington a Moskva mohly pokročit s dohodou, která by jejich zájmy odsunula na vedlejší kolej. V reakci na to svolala Francie na pondělí mimořádnou schůzku zemí EU a Spojeného království, aby koordinovaly reakci.





Přesto však bezpečnostní jednání v Paříži nepřinesla žádná konkrétní opatření, neboť evropští lídři se snažili prezentovat jednotnou frontu uprostřed rozporů ohledně nasazení vojáků na Ukrajině.





