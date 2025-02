Jak dlouho se bude smět veřejně říkat, že Ukrajina je obětí a ne agresorem?

20. 2. 2025 / Boris Cvek

Ukrajinský prezident je podle amerického prezidenta diktátor, protože na Ukrajině neproběhly v řádném termínu prezidentské volby. Je to úplně to samé, jako by Roosevelt obviňoval Churchilla během druhé světové války, že je diktátor, protože mu už vypršel mandát. Nebo třeba tohle: dovedete si představit, že by Roosevelt podmínil pomoc Británii šílenými reparacemi?

Ukrajinský prezident se podle amerického prezidenta má pohnout, jinak ztratí celou Ukrajinu. A o to, myslím, jde: svést na Zelenského pád celé Ukrajiny do ruských rukou. Těžko se chystá něco jiného. Ukrajinský prezident se „pohnout“ nemůže. Trump pád Ukrajiny prohlásí bombasticky za mír a bude mu to hrát do karet i jako páka na rozklad EU.

Mezitím se západoevropské mocnosti hádají o to, jak složit vojenské jednotky, které budou garantovat na Ukrajině dohodu, o níž se ale zatím ani nezačalo jednat a k níž zřejmě nikdy nedojde. Proč by to Putin dělal? Dohodne se s USA na vzájemně výhodném byznysu. V Evropě tomu bude mnoho lidí tleskat, jak skvělý je to plán na záchranu Ukrajiny, a bude hotovo. Cokoli, co Trump udělá, je přece skvělý plán na záchranu Ukrajiny. Jak jinak.

Musí se ale uznat, že na Trumpův výrok, že ukrajinský prezident je diktátorem, reagovali vrcholní politici Německa, Británie, dokonce i Česka, docela dobře. Odmítli to, podpořili Ukrajinu. Dokonce zaznělo i to, že Ukrajina není viníkem války, ale její obětí. Je otázka, jak dlouho se tohle bude smět ještě veřejně říkat.

Totiž náš český vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Kopečný to včera po 18. hodině na ČRo Plus řekl jasně: prezident Ukrajiny by si měl uvědomit, že nesmí Trumpovi oponovat, prostě ho potřebuje, je slabší, musí poslouchat. Odkud vzal tento český úředník drzost diktovat ukrajinské hlavě státu? Nota bene když má přece stát na straně Ukrajiny a pomáhat s její rekonstrukcí. Nebo tohle je ta pomoc?

Ale musím zmínit ještě jeden zážitek ze včerejšího ČRo Plus. Barbora Tachecí měla ve svém pořadu ekonoma Tomáše Sedláčka. Ten začal tím, že se musíme jako EU integrovat, federalizovat. Chce to prý Draghiho zpráva. Dokonce paní Tachecí sama vystihla problém: USA jsou federace, EU je konfederace (BC: ani to zdaleka ne!), a v tom je slabost EU. Jenže integraci znemožňuje, jak sama podotkla, růst voličských preferencí pro krajní pravici.

V reakci na tuto bezvýchodnou situaci pak začal host pořadu blouznit o tom, jak je EU vlastně silná (tato síla údajně spočívá v nejednotnosti, pomalosti a absenci lídrů), a moderátorka jej jen velmi těžce vracela na zem. Nakonec se ale přece jen host chytl: je třeba zbrojit na úkor důchodů.

Ano, důchodů. O tom, že bychom mohli třeba vrátit daně před zrušení superhrubé mzdy (asi 100 miliard ročně), ani slovo. O vyšším danění majetku a bohatých lidí ani slovo. Cílem je prostě poštvat voliče proti demokracii a dát Putinovi Česko na stříbrném talíři. Hlavně když nám prachy zůstanou.

