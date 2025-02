Channel 4 News: Je vztah mezi Ukrajinou a Trumpem nenapravitelný?

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 20. února 2025, 19 hodin: Prezident Zelenskyj se setkává s vyslancem muže, který ho včera označil za diktátora, ale je zrušená tisková konference v Kyjevě . Je to znamením, že vztah mezi Ukrajinou a Trumpem je nenapravitelný?

Dobrý večer z Berlína, kde jsme s mužem, který doufá, že se stane příštím německým kancléřem, chystá se vystoupit na pódium za mnou. Německo dělí jen několik dní od první volební zkoušky v tomto novém světě. Volby, které se podle Trumpa konají na znepokojivém pozadí, dnes viceprezident Vance i Elon Musk podpořili tvrzení prezidenta Trumpa, že prezident Zelenskyj je diktátor.

Odstupující německý kancléř a jeho pravděpodobný nástupce zopakovali slova britského premiéra, že Zelenskyj je všechno, jen ne diktátor. Trumpova administrativa se mezitím velmi usilovně snaží ovlivnit hlasování v Německu ve prospěch protiimigrační a proti-Zelenské tvrdé pravice AfD. Berlín vzkazuje Washingtonu, aby se přestal vměšovat do německých voleb. Přešla tedy Amerika na lumpárny a budou si na to muset evropští lídři zvyknout?

Budu trochu tišší, protože tady za mnou samozřejmě probíhá schůze. Zelenskyj se setkal s vojenským vyslancem Donalda Trumpa den poté, co americký prezident řekl, že jeho ukrajinský protějšek je hrozný vůdce a diktátor. Objevili se na společné fotografii, ale od společné tiskové konference bylo na žádost americké vlády upuštěno. Prezident Zelenskyj se později pokusil zmírnit napětí a uvedl, že Ukrajina je připravena rychle pracovat na vytvoření silné a užitečné dohody o investicích a bezpečnosti s americkým prezidentem. Zde je Harry Fawcett.





Reportér: V Evropě pocit bezpečnosti byl možná tento týden narušen mezikontinentální rétorikou, ale v Kyjevě zůstává hrozba smrtelnější, bezprostřednější. Dnešní ráno, další ráno. V pondělí uplynou od začátku inaze už tři roky. Ukrajinský prezident, bičovaný překrývajícími se údery z Washingtonu a Moskvy, jednoduchá otázka: Jak se máte?





Stále bojuji, vždy přišla odpověď. Přišel mu naproti vyslanec Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg, bojující s veřejnými pochybnostmi o rozsahu své role při vyjednávání den poté, co Donald Trump označil prezidenta Zelenského za diktátora, který se vyhýbá míru, aby si udržel americký vlak s omáčkou. Možná je poučné, že USA zrušily tiskovou konferenci, která měla následovat.









Známka měnícího se světového řádu: mluvčí Kremlu přichází na obranu amerického prezidenta a označuje Zelenského výroky za nepřijatelné. Zelenskyj však není jediný, kdo říká, že Trump přebírá ruské výroky. 5íká to i muž v ruské televizi, kterého Bidenovo ministerstvo zahraničí označilo za nejenergičtějšího ruského propagandistu, Vladimir Solovjev.









A později spojenci aktivně diskutují o tom, co by to mohlo obnášet. No, je toho ještě hodně, o čem je třeba rozhodnout. Není pochyb o tom, že Evropa musí sehrát zásadní roli při zajištění míru na Ukrajině a ukončení bojů si přeje tolik Ukrajinců, ale důkazy v Kyjevě dnes svědčí o neochotě nechat si diktovat zvenčí.





Ukrajinka: „Zelenskyj rozhodně není diktátor. Vždy se zastával naší země. Já jsem ho volila. Doufám, že to Trump odvolá.“





A od člověka, který Zelenského nevolil, říká, že to není jeho prezident:





Ukrajinec: „Trump říká spoustu blbostí. Samozřejmě, že potřebujeme volby, ale není možné je uspořádat, protože válka pokračuje.“





Při útoku v jižním Chersonu byl dnes ráno zabit jeden člověk a tři zraněni. Oblastní gubernátor obvinil naváděné ruské bomby. Ukrajinští civilisté se již dlouho ptají, kdy to všechno skončí. Nyní se také ptali, za jakých podmínek.





Moderátor: A my čekáme, až se na pódiu objeví muž, který očekává, že bude příštím německým kancléřem, Friedrich Merz. Hned za mnou, pravděpodobně v příští půlhodině. Takže teď tím, že Donald Trump pranýřuje Volodymyra Zelenského a chválí Vladimira Putina, rozštěpil svým obratem k Moskvě evropské spojenectví. Na opačnou stranu se ale otočilo Finsko, které se od začátku války na Ukrajině sblížilo se Západem. Hovořil jsem s bývalým finským prezidentem Saulim Niinistö, který si za své blízké vztahy se svým ruským protějškem vysloužil přezdívku Zaříkávač Putina. Dokonce i na ledním hokeji. Pracovní vztah na kluzišti pokračoval přes ruskou anexi Krymu, ale skončil po invazi na Ukrajinu, kdy prezident Niinistö zavolal do Kremlu, aby Rusku oznámil, že Finsko hodlá vstoupit do NATO. Niinistö loni po 12 letech v čele země opustil svůj post a já jsem se ho na úvod zeptal na jeho dojmy z ruského prezidenta.





Saulim Niinistö: No, byl docela logický, myslím. Bylo na něm dobře vidět, že je frustrovaný z osudu. Ruska, Sovětského svazu, Ruska v 90. letech a myslím, že tato frustrace se prohlubovala a prohlubovala.





Moderátor: A jak moc vás znepokojují výroky, které jsme slyšeli od prezidenta Trumpa ve Washingtonu, zejména včera večer? Když řekl, že ukrajinský prezident Zelenskyj je diktátor.





Saulim Niinistö: Zdá se, že prezident Trump nemá žádný konkrétní plán, jak na Ukrajině spolupracovat, já znám prezidenta Trumpa docela dobře, několikrát jsem se s ním setkal během jeho prvního období. On dává agresivní odpověď každému, kdo ho kritizuje, a nepochybně si to přečetl. Prezident Zelenskyj ho kritizoval a já se domnívám, že ta odpověď byla kvůli tomu.





Moderátor: Být více připraven nezahrnuje např. vojska NATO, včetně finských vojáků, na Ukrajině.





Saulim Niinistö: Doufejme, že během tohoto roku dojde k nějaké mírové dohodě. Ukrajina potřebuje záruky pro tento mír a tam potřebujeme USA. Potřebujeme Evropany, aby to zaručili. Ale na druhou stranu bylo by dobré, kdyby se do tohoto procesu zapojila Čína, která by určitým způsobem garantoval, že se udrží Rusko v dohodě, takže to jim zabrání jít dál.





Moderátor: Co si myslíte, že prezident Trump dělá v tuto chvíli, že je velmi milý na Rusy, kteří se dvoří Vladimiru Putinovi? Protože v konečném důsledku mu jde u o to, aby se pokusil oddělit Rusko od Číny, protože Amerika nakonec vidí Čínu jako svého skutečného protivníka.





Saulim Niinistö: Čína má velmi ostrý dotek, možná vyloženě palec na Rusko a Rusko si toho jistě všímá.





Moderátor: A co pobaltské republiky? Ty jsou velmi nervózní z jakékoli ruské expanze a samozřejmě, kdyby pobaltské republiky byly podřízeny Rusku, kdyby byly napadeny tak, jako byla napadena Ukrajina, tak byste se ocitli v první linii velmi, že?





Saulim Niinistö: Pak bychom se dostali do situace, kdy by se všechny země NATO ocitly ve frontové linii. Otázka je, že pak to neskončí u Pobaltí. Nevidím, že by k tomu došlo. Ale pokud by Rusko něco udělalo tak by to byla třetí světová válka.





Moderátor: Myslíte si, že svět byl od roku 1945 v tak nebezpečné situaci jako nyní?





Ve svém včerejším nočním projevu se Záleský snažil neopakovat obvinění, kteréTrumpa tak rozzuřilo, že se pohybuje v ruském dezinformačním prostoru, a místo toho apeloval na americký pragmatismus. Nefungovalo to. O chvíli později Trump zopakoval útok, který učinil na sociálních sítích.Pomyslete na to, skromně úspěšný komik prezident Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů a šly do války, kterou v podstatě nešlo vyhrát. Diktátor bez voleb Zelenskyj by měl jednat rychleji. Nezbude mu žádná země. Musí se pohnout. Musí jednat rychle.Evropští představitelé zůstávají bravurní. Německý kancléř tři dny před volbami, které podle očekávání prohraje, mluví o Zelenském jako o demokraticky zvoleném prezidentovi, zatímco šéf NATO hovořil jemněji o mimořádné angažovanosti USA a potřebě, aby Ukrajina měla robustní bezpečnostní záruky.No, žili jsme desítky let ve studené válce, tuto situaci bych popsal jako horkou válku, pokud ji srovnám se studenou válkou, tak je to nebezpečnější.