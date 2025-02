Lavrov pochválil Trumpa za výroky o příčinách války

21. 2. 2025

Americký prezident Donald Trump se stal prvním západním lídrem, který pojmenoval důvod, proč Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. "Je prvním a podle mého názoru zatím jediným západním vůdcem, který veřejně a hlasitě řekl, že jednou z hlavních příčin ukrajinské situace byla drzá linie předchozí administrativy zatáhnout Ukrajinu do NATO," řekl Lavrov ve vládní hodině ve Státní dumě. Podle něj "je to signál", že Trump chápe postoj Ruska.

Během telefonického rozhovoru 12. února ruský prezident Vladimir Putin upozornil americký protějšek na skutečnost, že pro Moskvu není důležité příměří, "které umožní znovu vyzbrojit Ukrajinu", ale "dlouhodobý udržitelný mír založený na odstranění základních příčin konfliktu," připomněl Lavrov. Poté se uskutečnila první oficiální jednání mezi Spojenými státy a Ruskem po třech letech války. Ukázaly, že země "se začaly vzdalovat od okraje propasti", na kterou je přivedla administrativa Joea Bidena, a v bilaterálních vztazích se objevila "pozitivní atmosféra", řekl Lavrov.

Předtím Trump řekl, že "důvodem, proč válka začala" na Ukrajině, bylo to, že prezident Biden "vystoupil a řekl", že Kyjev by mohl vstoupit do NATO. "Neměl to říkat. Jakmile to řekl, řekli: "Víte co? Teď bude válka," vysvětlil Trump. Zároveň znovu zdůraznil, že "k této válce by nikdy nedošlo, kdybych byl prezidentem". "Nechápu, jak jim země v pozici, ve které je Rusko, dovolí vstup do NATO," řekl americký prezident. Později řekl, že nevěří v záměr Ruska zaútočit v blízké budoucnosti na některou ze zemí NATO.

Trump také přesunul odpovědnost za probíhající válku na Ukrajinu. "Měli jste s tím skoncovat do tří let. Nikdy jste s tím neměli začínat. Mohli jste uzavřít dohodu," řekl Trump na adresu ukrajinského vedení. Podle jeho názoru měla Ukrajina na samém začátku všechny šance urovnat konflikt s Ruskem bez vážných územních ztrát a masových úmrtí na bojišti, a to by mohl udělat "i průměrný vyjednavač".

