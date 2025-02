Čeho si ke škodě ČR čeští novináři vůbec nevšímají

Krátký komentář k tomu jak PPF se Spojenými arabskými emiráty v zádech pomohly Vučićovi porazit United Group v dlouholeté válce o zbytky mediální plurality na západním Balkáně. Pokud jsem si dobře všiml, tak v Česku se k tomu jednoduše nikdo nevěnuje.





Pokud by česká občanská společnost a novináři věnovali skutečně úsilí tomu zdokumentovat jak čeští oligarchové a jejich společnosti potichu napomáhají oslabovat EU, tak by dali EU ten nejlepší příspěvek jakého by Česko v rámci svojí vlastní záchrany jako samostatné země bylo vůbec bylo schopné.





Namísto toho v Česku bobtná patologický euroskepticismus, anebo chorobné ukazování na to, co všechno EU dělá špatně, tedy jevy, které by bez členství v EU už Česko možná úspěšně dovedly do pozice v jaké je dnes Moldávie.