Protitrumpovská konzervativní konference představuje alternativu k CPAC Maga-festu

22. 2. 2025

Konference Principles First se stala místem pro protitrumpovské konzervativce a doufá, že bude pravicovou „únikovou rampou"



Zatímco Donald Trump a jeho příznivci tento týden oslavují na ultrapravicové konferenci Conservative Political Action Conference, někteří z nejzarytějších prezidentových pravicových kritiků se sejdou na vlastní akci jen o 15 kilometrů dál.



Zatímco Donald Trump a jeho příznivci tento týden oslavují na ultrapravicové konferenci Conservative Political Action Conference, někteří z nejzarytějších prezidentových pravicových kritiků se sejdou na vlastní akci jen o 15 kilometrů dál.

Summit Principles First, který se bude konat ve Washingtonu od pátku do neděle, se stal místem, kde protitrumpovští konzervativci vyjadřují své hluboce zakořeněné obavy z frakce Republikánské strany „Make America great again", a toto setkání se nyní rozrostlo co do velikosti i rozsahu. Jeho organizátoři čelí dalším čtyřem letům Trumpova prezidentství, a proto se s řečníky, jako je miliardář Mark Cuban a Jared Polis, demokratický guvernér Colorada, snaží překračovat hranice strany a vytvářet svou vizi nového přístupu k politice USA.



Tato vize vypadá zcela jinak než před šesti lety, kdy konzervativní právník Heath Mayo založil Principles First. Tehdy Mayo, dříve řadový republikán, který podporoval prezidentské kampaně Mitta Romneyho a Marca Rubia, doufal, že kolegům konzervativcům představí protitrumpovskou alternativu.



„Začalo to jako nespokojení republikáni a konzervativci, ale to bylo ještě v roce 2019, kdy se tento cíl zdál být možná reálnější nebo lidé chovali naději, že strana dostane rozum,“ řekl Mayo. „V průběhu let se to rozrostlo.“



První summit skupiny v roce 2020 přilákal jen pár stovek účastníků, ale počet hostů na letošní vyprodané akci vzrostl na zhruba 1100.



„Vlastně nás překvapil počet lidí, kteří se přihlásili,“ řekl Mayo. „Myslím, že je to hlad po novém prostoru v naší politice - po nových myšlenkách, nových tvářích.“



Mezi tyto nové tváře patří i Cuban, který plánuje na summitu v sobotu vystoupit, protože jeho jméno se objevilo jako jméno potenciálního kandidáta na prezidenta v roce 2028. Cuban, který loni hlasitě podporoval kampaň Kamaly Harrisové do Bílého domu, se může zdát jako neortodoxní volba pro prezidentského kandidáta, protože nikdy nepůsobil ve veřejné funkci, ale totéž před deseti lety platilo o Trumpovi.



„Je zřejmé, že žijeme v okamžiku rozvratu. Věci se mění opravdu rychle... Demokraté se možná v listopadu poučili,“ řekl Mayo. „Doufám, že to bude právě tento víkend - čas, kdy lidé odloží stranické nálepky a skutečně se zeptají, kam jako země směřujeme.“



Seznam řečníků summitu odráží toto poslání, od Johna Boltona, bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost, až po Polise, coloradského guvernéra, který se občas střetává s kolegy demokraty v otázce, jak se orientovat v nové Trumpově éře. Mezi dalšími řečníky je Chris Christie, bývalý republikánský guvernér New Jersey, který se stal ostrým kritikem Trumpa, a čtyři policisté, kteří 6. ledna 2021 zasahovali v Kapitolu, když se skupina prezidentových příznivců pokusila narušit kongresové potvrzení volebního vítězství Joea Bidena.



„Mám pocit, že charakter a integrita jsou dvě neoddiskutovatelné, klíčové složky skupiny Principles First,“ řekl Rich Logis, zakladatel skupiny Leaving Maga a řečník na summitu. „Když se podíváte na účastníky, je to velká, různorodá škála autorů, myslitelů a bývalých volených úředníků. Nejedná se o pravicově orientované lidi. Není to ani levice. Všem je však společné to, že jsou oddáni pravdě, demokracii, liberální demokracii a právnímu státu.“



Kyle Sweetser, další řečník na summitu a bývalý Trumpův příznivec, který v listopadu volil Harrisovou, doufá, že akce může kolegům nabídnout příklad produktivní politické diskuse.



„Myslím, že je důležitější než kdy jindy nabídnout nějakou platformu, která by alespoň potvrdila náš závazek k základním demokratickým hodnotám a principům,“ řekl Sweetser. „A opravdu se těším na dobrou diskusi a doufám, že i na výměnu názorů, která posílí naši demokracii.“



Sweetser z vlastní zkušenosti ví, jak obtížné může být oslovit Trumpovy příznivce, kteří přijali hnutí Maga. Trumpa volil dvakrát, než začal o této loajalitě pochybovat, což ho přimělo zpestřit svůj mediální jídelníček a vyhledat si více informací o prezidentově minulosti. Považuje se za důkaz, že Trumpovi příznivci mohou změnit své způsoby, což je poselství, které chce přinést na summit Principles First.



„Chci, aby někteří demokraté pochopili, že existuje spousta republikánů, kteří jsou dobří lidé, a pokud budou demokraté pracovat pro tyto lidi, pak budou schopni některé z nich přetáhnout na svou stranu,“ řekl Swisher. „Ale bohužel to bude těžký úkol. Bude to chtít hodně práce a bude to vyžadovat trpělivost.“



Sweetser i Logis předpověděli, že případný neúspěch Trumpa v plnění klíčových slibů z kampaně, jako je řešení vysoké inflace zaznamenané v posledních letech, zlikviduje prezidentovu základnu a možná podnítí některé jeho příznivce k přehodnocení politické identity.



Některé první příklady tohoto trendu se již možná objevují. Ve Sweetserově domovském státě Alabama se asi 250 zákazníků veřejné energetické společnosti se sídlem v Huntsville právě dozvědělo, že se jim na účtech za energie objeví příplatek 100 dolarů poté, co jeden z Trumpových dekretů pozastavil program zaměřený na snížení nákladů na vytápění pro domácnosti s nízkými příjmy.



„Vsadím se, že mnozí z komunity si právě teď uvědomí, že prezident pro ně nic nespraví,“ řekl Logis. „Až jim začnou trochu padat šupiny z očí, chci, aby věděli, že existuje úniková rampa.“



Tato úniková rampa nakonec Logise přivedla na národní sjezd Demokratické strany, kde vystupoval ve videu, v němž vysvětloval svůj přerod z tvrdého Trumpova příznivce ve voliče Harrisové. Harrisová sice v listopadu neuspěla, ale Mayo stále vidí potenciální cestu k vítězství pro prodemokratického kandidáta, který dokáže sjednotit ideologicky různorodou skupinu zastoupenou v Principles First.





„Stále existuje široká koalice, kterou lze sestavit, a ta musí být konstruktivní. Musí mít nápady a řešení pro výzvy, kterým Američané čelí, jako je například krize cenové dostupnosti,“ řekl Mayo. „V době, kdy se zdá, že je to beznadějné, se zdá, že je důvod k naději, když vidíte, že se tolik lidí spojuje, aby o těchto věcech mluvili.“





Zdroj v angličtině ZDE

