Ukrajině hrozí kapitulace, armáda je v krizi a předseda vlády má recept

25. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Předseda vlády měl včera mimořádný projev. Sdělil nám, což už víme, totiž že budeme muset zvyšovat výdaje na obranu. Nedávno o tom mluvil v České televizi, kde tvrdil, že by to mohlo být o procento více (3 procenta HDP) do čtyř let. Situace je vážná, ale máme ji brát jako příležitost. Bude to těžké, ale povede to k prosperitě. USA přestávají být zárukou bezpečnosti.

Samozřejmě velký úspěch je to, že už dáváme dvě procenta HDP. Otázka je, jestli to není jenom hra s čísly. Zajímavé ovšem je, že premiér vůbec nemluvil o současném stavu armády. Stejně jako ostatní mluvil o procentech HDP, ale ne o tom, že armáda nemá lidi. Mluvila o tom ministryně obrany na velitelském shromáždění. Prý „neexistuje jednoduché řešení, jak se s tím vypořádat“. Bude zadána „komplexní analýza“. Už teď je ale jasné, že „populace stárne“, „mladých lidí ubývá“, „resort čelí konkurenci dalších zaměstnavatelů“.





Kromě toho na vyjádření premiéra hned reagoval poslanec Havlíček z ANO, že nesouhlasí s tím, že se mají jen zvyšovat výdaje na obranu, prý je důležité to, za co ty peníze vydáváme. Stejně mluvil v České televizi nedávno prezident republiky: klíčová je obranyschopnost, ne tabulky s čísly výdajů. Takže co nám vlastně předseda vlády chtěl sdělit? Situace je vážná, ale je to příležitost a prosperita je na dosah. Stačí dávat více na obranu.





Můžeme si to dát do širšího rámce dění v posledních dnech. USA a Rusko hlasovaly spolu proti rezoluci OSN, v níž je Rusko označeno jako agresor na Ukrajině. A prezident Macron varoval, že na Ukrajině hrozí v důsledku americké politiky kapitulace. Možná proto pan premiér vystoupil před národem, jen nám to zapomněl říci. Co budeme dělat? Budeme zvyšovat výdaje na obranu na tři procenta HDP.





Vystoupení ministryně obrany považuji za mnohem důležitější než to premiérovo, zabývá se totiž konkrétním, reálným problémem:





